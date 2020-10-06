Михалковский РСП хочет взыскать 87 млн рублей по «налогу на болванки»

Российский союз правообладателей (РСП), собирающий отчисления за импорт электроники и носителей информации, предъявил в суде крупнейшие за время пандемии претензии на 87 млн руб. к IT-дистрибьютору «Ресурс-медиа», сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Московской области. В сентябре организацией было подано два иска — на 18 млн и 69,2 млн рублей. Рассмотрены они будут в ближайшие дни.

«Ресурс-медиа», согласно сайту компании, поставляет электронику, включая ноутбуки и офисное оборудование, в том числе крупнейших брендов, таких как Samsung и LG.

При этом РСП не впервые судится с этим дистрибьютором. В 2018 году правообладателям удалось взыскать с «Ресурс-медиа» 15,5 млн руб. неуплаченного «налога на болванки», который союз с 2009 года собирает по аккредитации Минкульта. Это сбор с производителей и импортеров носителей информации и электроники, позволяющей копировать музыку, в пользу авторов произведений в размере 1% от стоимости товара. Совет РСП возглавляет кинорежиссер Никита Михалков.

Несколько лет назад, когда практика по таким спорам только формировалась, можно было говорить о шансах на победу в суде, но сейчас, когда практика устоялась, РСП взыскивает все, что ему причитается по закону, констатирует патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Впрочем, предметом обсуждения в суде, по его мнению, может быть размер платежа.

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