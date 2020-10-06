Yandex.Zen
06.10.2020

Суд ЕС: правительства не могут массово собирать мобильные и интернет-данные граждан

В чрезвычайных ситуациях это возможно, но и тогда есть правила, которые надо соблюдать, также отмечает суд

 

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что государства-члены Евросоюза не могут массово собирать мобильные и интернет-данные граждан, сообщает CNBC. В решении говорится, что принуждение операторов широко и беспорядочно передавать или хранить данные о трафике или геолокации противоречит законодательству ЕС.

Однако Суд сделал оговорку: сбор возможен, если страна-член Евросоюза столкнулась «с серьёзной угрозой национальной безопасности». Впрочем, даже в таких ситуациях остаются правила, которые необходимо соблюдать. В подобных случаях хранение и передача данных должны быть ограничены во времени и проходить под надзором суда или независимой профильной структуры.

Решение является ответом на несколько дел, возбужденных по искам правозащитных организаций Privacy International и La Quadrature du Net. Суд ЕС в Люксембурге рассмотрел этот вопрос и принял соответствующее решение по запросу судов Франции, Бельгии и Великобритании.

La Quadrature du Net назвала это решение «долгожданным», хотя и не полностью удовлетворена им, поскольку право на неприкосновенность частной жизни, по её мнению, всё ещё остаётся в опасности, а существующие правовые нормы обязательно приведут к злоупотреблениям.

Privacy International же считает, что это судебное решение укрепляет верховенство права в ЕС, являясь напоминанием о том, что ни одно правительство не должно быть выше Закона.

.

Между тем, в России укрепляются меры по слежке за гражданами, и своеобразным лидером здесь является столица — недавно московская мэрия ввела очередные меры по наблюдению за гражданами, обосновывая это борьбой с COVID-19. Работодателей обязали еженедельно предоставлять данные о переведённых на «удалёнку» сотрудниках, в частности — сообщать номера автомобилей, мобильных телефонов, транспортных и социальных карт.

.

don but rks

.


SAFE horisont

.

Читайте также:

Теги: , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт