Суд ЕС: правительства не могут массово собирать мобильные и интернет-данные граждан

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что государства-члены Евросоюза не могут массово собирать мобильные и интернет-данные граждан, сообщает CNBC. В решении говорится, что принуждение операторов широко и беспорядочно передавать или хранить данные о трафике или геолокации противоречит законодательству ЕС.

EU’s top court limits government spying on citizens’ mobile and internet data https://t.co/s50ir8ThEI

Однако Суд сделал оговорку: сбор возможен, если страна-член Евросоюза столкнулась «с серьёзной угрозой национальной безопасности». Впрочем, даже в таких ситуациях остаются правила, которые необходимо соблюдать. В подобных случаях хранение и передача данных должны быть ограничены во времени и проходить под надзором суда или независимой профильной структуры.

Решение является ответом на несколько дел, возбужденных по искам правозащитных организаций Privacy International и La Quadrature du Net. Суд ЕС в Люксембурге рассмотрел этот вопрос и принял соответствующее решение по запросу судов Франции, Бельгии и Великобритании.

La Quadrature du Net назвала это решение «долгожданным», хотя и не полностью удовлетворена им, поскольку право на неприкосновенность частной жизни, по её мнению, всё ещё остаётся в опасности, а существующие правовые нормы обязательно приведут к злоупотреблениям.

First statement on the CJEU ruling released today about the French bulk surveillance regime.

We will detail it later.https://t.co/GNPJF94DJQ

— La Quadrature du Net (@laquadrature) October 6, 2020