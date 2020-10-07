Норму «пакета Яровой» об увеличении объёма хранилищ трафика отложили на год

Правительство России отсрочило до сентября 2021 года норму «пакета Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика, следует из текста общенационального плана восстановления экономики РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

«Приостановление [с сентября 2020 г.] на 1 год нормы о ежегодном 15% увеличении емкости технических средств накопления информации (ТСНИ) и исключение из расчета емкости ТСНИ тяжелого контента/видео-трафика», — говорится в тексте нацплана.

«Что-то не слышно и не видно возмущений авторов «закона Яровой» — они ведь так его продвигали и отстаивали, — иронизирует Telegram-канал «Телеком-ревью». — А сейчас это идет в разрез и нарушает „реализацию дополнительных мер по защите гражданина и общества от терроризма, а также будут способствовать упреждению преступлений“».

Норма о хранении «тяжелого» интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео) для операторов связи вступила 1 октября 2018 года. Ежегодное увеличение объемов хранящейся информации считается самой затратной частью «пакета Яровой», поскольку требует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Ранее сообщалось, что кабмин может дать IT компаниям отсрочку по локализации персональных данных россиян.

Согласно нацплану, также для операторов связи с 2021 года будет упрощен доступ для размещения сетей связи в многоквартирных жилых домах на принципах недискриминационного доступа и будут установлены требования к нормативам при строительстве или ремонте многоквартирных домов и автомобильных дорог федерального значения в части формирования необходимой инфраструктуры систем электропитания и линий связи.

До декабря 2020 года кабмин также будет предоставлять каникулы в части оплаты аренды государственных объектов недвижимости для размещения объектов инфраструктуры связи. В ноябре 2020 года кабмин планирует проработать вопрос о выходе операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

Кроме того, правительство отменило обязательную перерегистрацию радиоэлектронных средств (РЭС) в связи с продлением срока действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Несмотря на все уверения властей, «пакет Яровой» достаточно заметно бьёт по карману обычных пользователей, как это прогнозировали эксперты ещё на заре его принятия. Операторам связи и провайдерам приходится перекладывать расходы на реализацию его требований на плечи своих же клиентов. Новости о повышении тарифов на связь и услуги интернета в регионах появляются всё чаще и чаще, и многим операторам уже приходится откровенно говорить о том, что между поднятием цен и «пакетом Яровой» есть прямая связь.

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