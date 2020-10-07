Кабмин поддерживает усиление цензуры на тему Великой Отечественной войны

Одиозный депутат, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила очередной пакет законопроектов — теперь уже касающийся усиления ответственности за реабилитацию нацизма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.

В одном из законопроектов речь идет об усилении «мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично».

Яровая предложила дополнить часть вторую статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» УК РФ положениями об уголовной ответственности за совершение указанных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Второй проект Яровой предлагает дополнить статью 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Яровая разработала новый пакет поправок — об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма https://t.co/Y3JFPNqhbw — Polit.ru (@POLITRU_) October 7, 2020

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный пакет законов, о чём сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть проект отзыва кабмина.

На наш взгляд, данная инициатива направлена на цензуру и подавление любой дискуссии относительно Второй мировой войны, темы Победы в ней СССР и союзных войск, а не на усиление исторической памяти. Как это уже было неоднократно доказано правоприменительной практикой, подобные законы массово бьют по обычным пользователям, исследователям, историкам, у которых, как правило, не было никаких крамольных побуждений по части «реабилитации нацизма», распространения неправдивых сведений о войне или умаления вклада советского народа в Победу над нацистской Германией и странами «Оси».

Предполагаем, что такое «расширение недозволенного» породит очередной шквал дел за посты в интернете, как это происходило со статьёй 282 УК РФ, затем повторилось с новыми статьями о «неуважении к власти», а также о «распространении недостоверных новостей под видом достоверных».

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