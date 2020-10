Парламентарии ЕС спросили у Джеффа Безоса — не шпионит ли за ними Amazon?

Члены Европейского парламента адресовали главе Amazon Джеффу Безосу вопрос, нанимает ли его компания разведчиков для слежки за политиками, профсоюзными деятелями и сотрудниками. Об этом сообщает CNBC. Они написали ему после того, как Amazon удалила две вакансии для «аналитиков разведки», в идеале знающих французский и испанский. Согласно описаниям, работа заключалась в мониторинге различных угроз корпорации, включая профсоюзы и «враждебных политических лидеров».

Аналитики должны собирать разведданные по «чувствительным темам, которые являются строго конфиденциальными», «финансирование и деятельность, связанные с корпоративными кампаниями (внутренними и внешними) против Amazon», а также проводить брифинги по «динамичным ситуациям», таким как протесты, геополитические кризисы и другим темам, «чувствительные к человеческим ресурсам и отношениям с сотрудниками».

🕵️Mr @JeffBezos, are you hiring intelligence agents to spy on your employees?

🕵️To spy on MEPs?

📰Following recent surveillance revelations within #Amazon, my open letter published in the @guardian 1 / ⤵️⤵️⤵️https://t.co/3vf8047GWE

— Leïla Chaibi (@leilachaibi) October 7, 2020