Парламентарии ЕС спросили у Джеффа Безоса — не шпионит ли за ними Amazon?

Члены Европейского парламента адресовали главе Amazon Джеффу Безосу вопрос, нанимает ли его компания разведчиков для слежки за политиками, профсоюзными деятелями и сотрудниками. Об этом сообщает CNBC. Они написали ему после того, как Amazon удалила две вакансии для «аналитиков разведки», в идеале знающих французский и испанский. Согласно описаниям, работа заключалась в мониторинге различных угроз корпорации, включая профсоюзы и «враждебных политических лидеров».

Аналитики должны собирать разведданные по «чувствительным темам, которые являются строго конфиденциальными», «финансирование и деятельность, связанные с корпоративными кампаниями (внутренними и внешними) против Amazon», а также проводить брифинги по «динамичным ситуациям», таким как протесты, геополитические кризисы и другим темам, «чувствительные к человеческим ресурсам и отношениям с сотрудниками».

🕵️Mr @JeffBezos, are you hiring intelligence agents to spy on your employees?

🕵️To spy on MEPs?

📰Following recent surveillance revelations within #Amazon, my open letter published in the @guardian 1 / ⤵️⤵️⤵️https://t.co/3vf8047GWE — Leïla Chaibi (@leilachaibi) October 7, 2020

В Amazon рассказали изданию, что описание вакансия было неточным, сделанным по ошибке и теперь его исправили. В компании также заявили, что хотят только, чтобы аналитики изучали общедоступную информацию о среде, в которой она работает.

Любопытно, что в сентябре в совет директоров Amazon вошёл бывший глава Агентства национальной безопасности США (2005-2014) и первый глава киберкомандования США (2010-2014) Кейт Александер. Как член совета директоров Александер должен повысить взаимодействие Amazon с оборонной сферой, что особенно важно для компании в последние годы. Компания была ведущим претендентом на недавний контракт с Пентагоном на облачные вычисления стоимостью 10 млрд долл., но в конечном итоге она проиграла Microsoft.

Кейт Александер попал в центр внимания общественности после того, как секретные документы, опубликованные Эдвардом Сноуденом, засвидетельствовали широко распространённую слежку АНБ за американцами и гражданами других государств. Он раскритиковал тогда Сноудена и осудил публикацию документов в прессе. Тем не менее, утечки в конечном итоге определили конец его карьеры в разведке.

Сама компания Amazon тоже сталкивалась с обвинениями в наблюдении и сборе данных за собственными пользователями с помощью сети устройств с виртуальным ассистентом Alexa.

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