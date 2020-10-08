Прокурор Москвы подал в суд на Google из-за блокировки «Беслана»

Прокурор Москвы подал на Google иск в Таганский районный суд и потребовал сделать свободным доступ к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube (принадлежит Google), передаёт ТАСС. Восстановить «нарушенные права неопределенного круга лиц» предлагается путем отмены авторизации пользователя и отключения предупреждений о содержании.

Ранее на этой неделе Роскомнадзор потребовал от руководства Google LLC строго соблюдать при работе сервисов корпорации в России законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Фильм «Беслан» отмечен администрацией YouTube как недопустимый, но, по мнению ведомства, он не содержит запрещённой информации и даже транслировался по телевидению.

В компании ответили, что на платформе запрещено публиковать видео с изображениями насилия или жестокости. Ролики оставляют, накладывая возрастные ограничения, только если контент при этом даёт достаточно контекста. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы

«Беслан», позиционирующийся как документальный фильм-расследование о захвате и штурме бесланской школы N1 в 2004 году, в начале сентября показал телеканал «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, сообщалось в анонсе, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей». Позднее YouTube ограничил к фильму доступ из-за изображения сцен насилия или жестокости.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября.

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