Магнитогорского фельдшера оштрафовали на 30 тыс.рублей за публикацию письма в ФСБ

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска оставил в силе приговор мирового суда в отношении фельдшера местной станции скорой помощи Владимира Колесникова по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», сообщает Znak.com. По словам самого Колесникова, он приговорен к штрафу в 30 тыс. рублей.

Дело в отношении него возбудили после того, как он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обращение в силовые органы, поданное несколько месяцев назад на фоне первой волны COVID-19:

«Я писал, что происходят странные события, что мы привозим определенное число больных с пневмонией, а коронавирус ставят только 25% из них. В обращении я просил проверить эти факты и принять меры. За это суд вынес решение о штрафе 30 тысяч рублей. Это был запрос, а не фейк, я сообщил свою информацию, то, что наблюдал сам и что наблюдали коллеги. Это были мои сомнения, и я просил их проверить. А опубликовал это на странице, чтобы мои коллеги видели, что такой запрос есть».

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Владимир Колесников намерен обжаловать решение магнитогорского суда в Челябинский областной суд.

В Челябинской области уже был прецедент, когда медиков пытались привлечь по статье о фейк-ньюс, но это не удалось. Так, в Златоусте по заявлению руководителя станции скорой помощи пытались оштрафовать общественника, нескольких сотрудников станции и супругу одного из водителей, которые записали видеообращение о сложностях с получением ковидных выплат. В суде удалось доказать, что один из них действительно не получил положенные деньги, кроме того, в ходе процесса было доказано, что заявление медиков не является фейковым. Все дела были закрыты за отсутствием состава правонарушения.

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