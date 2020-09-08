Власти расширяют границы недозволенного: дайджест преследований за интернет-активность

РосКомСвобда продолжает мониторинг СМИ, блогов и других источников информации о делах, связанных с преследованием россиян за «мыслепреступления». Этот дайджест получился одним из самых «пёстрых» в плане обвинений, поскольку за прошедшее лето и начало осени мы узнали о том, что блогерам можно инкриминировать разглашение государственной тайны, а 14-летних подростков массово отправить в психиатрический диспансер за якобы участие в «колумбайн»-группах. Преследованию этим летом подвергались журналисты, политики, экоактивисты, простые граждане и, как уже говорили выше, даже несовершеннолетние. Но обо всём по порядку.

В конце июля известный политолог и журналист Фёдор Крашенинников на выходе из дома был задержан полицией, после чего суд арестовал его на семь суток за то, что нелестно высказался о Конституционном суде, когда Президент Владимир Путин попросил дать разъяснения по поводу возможности обнуления президентских сроков. Крашенинников назвал их тогда «[экскрементами] в мантиях», и полицейские составили на него протокол о повторном правонарушении, так как они полагают, что он в прошлый раз единожды оскорбил представителей судебной системы. Первое дело было связано с перепостом новости «Ведомостей» в Telegram-канале Крашенинникова. Политолог переопубликовал материал об аресте директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова и добавил комментарий: «Какие [проститутки] эти путинские судьи». Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», и назначил ему штраф в 30 000 руб.

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Продолжается эпопея с известным священником — Сергием (Романовым), который получил популярность благодаря знакомству с депутатом Натальей Поклонской, а также своим COVID-диссидентским видеороликам на YouTube и жёсткой позиции в отношении руководства Русской православной церкви (РПЦ). Состоялось уже несколько судов, которые оштрафовали его на крупные суммы за распространение недостоверных новостей, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии о лишении схиигумена священнического сана. Все суды Сергий игнорировал, как и решения «вышестоящего церковного начальства». Обжаловать штраф в 90 тысяч в Суде Верхней Пышмы его защите не удалось, затем по требованию Роскомнадзора на YouTube было удалено видеообращение, которое священник адресовал Владимиру Путину.

В августе видеоролики Романова снова отправили на лингвистическую экспертизу, чтобы выяснить — не оскорбляют ли они Президента. Сообщается, что проверка проводится по факту обращения неназванного гражданина в центр «Э». Позже представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев заявил о том, что канал священника будет удалён с YouTube.

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В конце июля Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным местного жителя Дмитрия Лакеева по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), назначив ему административный штраф за размещение признанного экстремистским видео на своей странице во «ВКонтакте». Материал содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии «Единая Россия».

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В Ростове-на-Дону в августе к административной ответственности за нелицеприятный плакат в отношении полиции была привлечена активистка Вера Олейникова. За фото в Instagram с плакатом она была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Полиция в Ростове-на-Дону провела «исчерпывающую» экспертизу плаката автора телеграм-канала «цвеТЫ для володи» Веру Олейникову и оштрафовала ее на 30 тысяч рублей. Последние 19 дней она держала голодовку.https://t.co/aIuF4jRcFm Фото: «цвеТЫ для володи» pic.twitter.com/nnkpSS8ACb — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 11, 2020

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На кемеровского блогера Михаила Алфёрова, который уже является фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении судьи, завели несколько административных дел. Одно из них касается размещения в Telegram фотографии старого Кузнецкого моста в Кемерове с надписью «Путин — вор, COVID — ложь». Другой — фрагмента видеозаписи, где Алфёров обращается к жителям Кузбасса с призывом выходить на улицу и требовать отставки губернатора Цивилева.

Кроме того, на Алферова составили административный протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности из-за одиночного пикета в начале июля с плакатом «Цивилев! Убирайся! Из Кузбасса!». Четвёртый протокол касается видеозаписи на YouTube-канале, в которой «лицо с мужским типом голоса» произносит слова ненормативной и табуированной лексики.

В середине августа его же оштрафовали за мат в ролике «#9 #мая #день #победы #Кемерово #Кузбасс #2020», хотя нецензурной лексики на протяжении всего видео ни сам блогер, ни другие присутствующие там люди не употребляли.

В начале сентября неизвестные люди, представившиеся полицейскими, задержали его прямо во время съёмок очередного сюжета и увезли «в отдел». До задержания Алфёров успел снять небольшое видео, где он сидит в какой-то машине и говорит, что «похищен». Позже он был выпущен, при этом цели своего задержания он не знает, поскольку никаких официальных документов ему предъявлено не было.

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В Подмосковье в конце июля задержали ютуб-блогеров Александра Дорогова и Яна Кателевского, освещающих деятельность силовиков. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста Андрея Орла и адвоката Владислава Лунькова. По словам Орла, в отношении Дорогова возбуждено уголовное дело о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) у инспектора ДПС Павла Горохова 1,3 млн рублей. Проходит ли по этому же делу Кателевский — пока неизвестно.

При этом официальной причиной задержания Кателевского является подозрение в порче имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК). Координатор проекта «Движение» Андрей Филин рассказал, что Кателевского обвиняют в том, что он помял машину «одного из дружков Горохова». «А как было на самом деле? Ян увидел Горохова, начал с ним общаться с камерой и тут какой-то дружбан Горохова сбил его машиной», — сказал Филин. Сами Кателевский и Дорогов связывают преследование со своей деятельностью и расследованиями, которые они публиковали у себя на канале. В частности, они рассказывали о недвижимости инспектора Горохова.

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В Чите блогера Леху Кочегара (Алексея Закружного) Центральный районный суд арестовал на трое суток за «кормление голубей» — так в регионах активисты называют акции в поддержку протестов в Хабаровске. Кочегару вменили статью о проведении несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовали на 3 суток в связи с акцией 25 июля в Чите в поддержку хабаровчан.

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Ленинский районный суд Краснодара отправил на принудительное лечение участницу движения «Граждане СССР» Тамару Орлову по делу о призывах к экстремизму. Уголовное дело возбудили из-за роликов с призывами к насилию. Психиатрическая экспертиза признала Орлову невменяемой и опасной для общества, поэтому ее освободили от уголовной ответственности. «Орлова была освобождена из-под стражи в зале суда и помещена в психиатрический стационар», — рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. «Граждане СССР» полагают, что живут на «временно оккупированной территории Советского Союза», и не признают российские законы.

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В Хабаровске на семь суток был арестован блогер Алексей Романов, освещавший акции в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала. Романову вменили участие в несогласованной акции, повлекшей помехи пешеходам и транспорту. При этом арестовали его 31 июля из-за акции, состоявшейся за три недели до этого.

В данный момент Романов находится в Беларуси, где освещает протесты против очередного срока действующего Президента Александра Лукашенко. Блогера уже несколько раз задерживала милиция, о чём периодически сообщают его друзья и знакомые в социальных сетях:

Фуу! Изолятор на Окрестина отменился. Адвокатам и волонтерам сказали, что доставили в изолятор, но всех русских забрали… Опубликовано Яной Зелинской Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

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Брянский областной суд оставил в силе приговор трансгендерной женщине Мишель, которой назначили один год и семь месяцев исправительных работ и штраф в 50 тысяч рублей из-за рисунков манга во «ВКонтакте». Об этом сообщила «МБХ медиа» адвокат Ксения Михайлова. 3 июня Мишель признали виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних (часть 1 статьи 242.1 УК).

«Приговор оставлен без изменения, ходатайства о направлении запросов в Конституционный суд без удовлетворения. Мы планируем обращение в Конституционный суд Российской Федерации по данному вопросу. Это требует дополнительного обсуждения, но на данный момент с Мишель согласовано, что мы будем обращаться», — сказала Михайлова. Женщину осудили из-за того, что она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» несколько рисунков манга с изображением обнаженных персонажей из японских мультфильмов. Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста». 29 декабря 2019 года Мишель приговорили к трем годам колонии. Однако 22 января этого года Брянский областной суд вернул дело на пересмотр, а саму Мишель отпустил из СИЗО. Причиной стали процессуальные нарушения.

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В начале августа следствие прекратило административное преследование за «фейк» врача Юлии Волковой, записавшей видеообращение о нехватке средств защиты в больницах Краснодарского края. Вместо проверки изложенных в обращении фактов следователи искали в нём оппозиционные призывы, считает Волкова. В текст постановления попали слова «о деятельности оппозиционной направленности по отношению к министерству здравоохранения». Однако, по словам врача, представители правоохранительных органов не удосужились проверить суть того, о чём она говорила. «В этом и есть проблема: не проверяют факты, на которые указывают медики, а проверяют самих медиков с целью заставить их молчать о фактах нарушений», — говорит Волкова.

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Также в начале августа Хамовнический районный суд Москвы арестовал на 13 суток автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Молодого человека задержали в ночь на 2 августа у ОВД «Хамовники», где он ждал задержанных на акции солидарности с Хабаровском. Как пишут правозащитники, Иванова задержали после того, как он попросил полицейского представиться. По информации «ОВД-Инфо», на Иванова составили протокол из-за акции против политических репрессий, которая прошла 14 марта. Тогда полицейские задержали около 50 человек, а активистка Вера Олейникова и правозащитник Лев Пономарев рассказали об избиении силовиками.

Позже Замоскворецкий районный суд Москвы назначил еще 10 суток ареста Иванову по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия).

Активист даже не успел выйти из спецприемникаhttps://t.co/RfaLBKJNhT — Медиазона (@mediazzzona) August 13, 2020

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Замглавы администрации ЗАТО Радужный во Владимирской области Сергей Олесников написал заявление в полицию на 16-летнего администратора группы «Радужный!» Евгения Саутина. Причиной стал пост с анонимной листовкой, размещённый в этом паблике. Чиновник увидел в листовке недостоверные сведения о своем начальнике, а в лозунге — экстремизм.

Листовка содержала коллаж с изображением главы администрации Сергея Найдухова и выражение сомнений в эффективности его работы. В конце стоял лозунг «Пора менять эту власть!». Саутин дал объяснения полиции. По словам подростка, никакой агитации он проводить не хотел, неприязни к чиновникам не испытывал. Фото листовки прислал один из подписчиков его группы. Смысл поста заключался в том, чтобы показать, какие листовки находят в своих почтовых ящиках жители Радужного.

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Группа поддержки ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой обратилась в СК РФ и в следком по Хабаровскому краю с просьбой осуществить контроль за деятельностью Следственного комитета города Комсомольска-на-Амуре в рамках её уголовного дела. Напомним, её обвиняют в распространении порнографии из-за публикации феминистических рисунков в группе, которую она основала в социальной сети, а также в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений — также за рисунки и фото соответствующего характера. На неё было заведено несколько дел, а факт преследования за её деятельность стал достоянием общественности, вследствие чего Юлия получила огромную поддержку со стороны как простых пользователей, так и известных людей. Это заставило обвинение действовать более прозрачно, и скрыть какие бы то ни было моменты в её деле стало гораздо сложнее. Тем не менее, и она, и поддерживающие её люди до сих пор испытывают колоссальное давление. Так, в конце августа на журналиста-стримера, который снимал репортаж для газеты The New York Times про дело Цветковой, напали силовики. Нападение произошло при выезде из города. У журналиста отобрали отснятый материал, а также угрожали ему. Об этом рассказала сама Цветкова.

Юлия Цветкова уточнила, что силовики в Комсомольске-на-Амуре напали на стрингера The New York Times и отобрали у него отснятый материал, посвященный активистке. pic.twitter.com/wg0p9qQOd3 — Sota.Vision (@SotaVision) August 23, 2020

«Чехарда происходит вокруг громкого дела о порнографии художницы и активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков в середине августа. Следствие обвиняет Юлию Цветкову в изготовлении порнографии (п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ). Основанием послужили 10 рисунков с изображениями, напоминающими женские половые органы. Экспертиза, проведенная педиатром, киноведом и инженером, признала в них порнографию. Уголовное дело возбудила полиция 24 октября 2019 года. Спустя 9 месяцев дело забрал себе СКР. Через две недели следователь завершил расследование, а сегодня уведомил о его возобновлении для перепредъявления обвинения. Цветкова авторство рисунков признает, но вину в преступлении отрицает. Защищает ее адвокат Агоры Алексей Бушмаков при поддержке Московского комьюнити центра».

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Следователи завели дело на жителя Воронежа Александра Хорошильцева, который в мае этого года опубликовал фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». По данным СКР, ему вменяют часть 1 статьи 345.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«Следователем СК России проведен допрос подозреваемого, изъяты принадлежащие ему электронные носители информации, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств», — уточнили в СК.

Жителя Перми по этому же делу за размещение в «Бессмертном полку» генерала Власова, приговорили к 200 часам обязательных работ.

Жителя Перми, который отправил фотографию Власова на сайт «Бессмертного полка», приговорили к 200 часам обязательных работhttps://t.co/OrVD7uzpQC — НТВ (@ntvru) September 1, 2020

Серия подобных уголовных дел началась после 9 мая, так как фотографии нацистов попали в трансляцию «Бессмертного полка» (мероприятие в этом году проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса). Так, ранее дела были заведены на жителей Казани и Перми, Самары, Волгограда, Якутии, Ульяновска, Кемерово.

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Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (нарушение «закона о митингах» или «Дадинская статья») против муниципального депутатая Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Следователи считают, что она нарушила закон, опубликовав в интернете призывы выходить 15 июля 2020 года на акцию по сбору подписей под коллективным иском в Верховный суд с требованием отмены результатов голосования по поправкам к Конституции.

В конце августа у неё дома был проведён обыск.

Первым осужденным по ст. 212.1 стал активист Ильдар Дадин, приговоренный в 2015 году к трем годам колонии общего режима. Этот приговор был отменен Верховным судом в феврале 2017 года — через две недели после того, как Конституционный суд, рассмотрев жалобу осужденного Дадина, признал ст. 212.1 не противоречащей Основному закону, но разъяснил правила ее применения.

С момента принятия этого постановления по ст. 212.1 были осуждены еще два человека: Андрей Боровиков и Константин Котов, а дело третьего «нарушителя», Вячеслава Егорова из Коломны, еще рассматривается.

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Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства лицом, после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года» (ч.1 ст.282 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 17 июня 2020 года туляк опубликовал в социальной сети в открытом доступе тексто-графические материалы экстремистского характера. В 2019 году фигуранта оштрафовали на 10 000 рублей за совершение административного правонарушения по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Раньше мужчина уже привлекался следственными органами СК России по Тульской области к уголовной ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ. Приговором суда от 13 апреля 2020 года его оштрафовали на 300 000 рублей. «Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения», — сообщает пресс-служба СК.

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Общественники и экоактивисты требуют привлечь к ответственности председателя совета директоров агентства «Башинформ» Ростислава Мурзагулова. «Жителей Башкирии возмутили слова куратора республиканских и муниципальных СМИ, считающегося главным пиарщиком главы Башкирии, Ростислава Мурзагулова о том, что шихан Куштау защищают националисты и ваххабиты. Он высказался так на своей странице в Facebook и позже, после событий 16 августа, удалил их. Мы успели сделать скриншоты и собрали комментарии активных пользователей соцсетей по поводу заявлений Мурзагулова, в частности о проплаченности протеста на шихане», — сообщает портал «ProUfu».

Куштау — шихан, гора-одиночка в Ишимбайском районе Башкортостана. Наряду с другими стерлитамакскими шиханами входит в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES», который формируется и находится под эгидой Европейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGEO. В июне 2020 года «Сырьевая компания», дочерняя компания «Башкирской содовой компании» (БСК), заключила договор аренды лесного участка на горе Куштау для геологоразведочных работ с Министерством лесного хозяйства Башкирии. В августе началась вырубка леса на горе. Защитники шихана остановили вырубку, были столкновения с полицией, а также представителями БСК. Протест башкирских активистов поддержали по всей России, в том числе на митингах в Хабаровске. В защиту шихана высказались многие известные личности, в числе которых выходец из Башкортостана — лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

Вскоре в конфликт вмешалась центральная власть, надзорное ведомство по поручению президента В. Путина проверило приватизацию БСК и 29 августа председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании. Вскоре шихан Куштау был признан особо охраняемой природной территорией регионального значения.

В августе Telegram-аккаунты активистов защиты Куштау были взломаны. Злоумышленники получили доступ к данным, перехватив sms с кодом доступа при помощи дубликатов сим-карт. Перевыпуск сим-карт, очевидно, произведен при непосредственном участии сотрудников мобильных операторов.

«Подобная практика не нова, — отмечает Павел Чиков. — Аналогичным образом взламывали аккаунты активиста Олега Козловского и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Попытки взлома фиксировали участница Pussy Riot Ольга Пахтусова, художник Артем Лоскутов, сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин. Известны также попытки получить доступ к Telegram четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге в 2019 году. Стоит отметить, что все эти случаи объединяет заинтересованность властей в доступе к информации, а также пассивная позиция мобильных операторов и правоохранительных органов в розыске виновных».

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В Екатеринбурге во время заседания в гарнизонном военном суде гособвинение потребовало суммарно 16 лет колонии для троих участников экстремистского движения АУЕ. Такое заявление прокурора стало неожиданностью для адвокатов и подсудимых. Самый большой срок прокурор потребовал для предполагаемого «главаря экстремистской организации» Николая Бабарики – 8 лет колонии общего режима и ограничение на администрирование групп в социальных сетей на 4 года. Также он заявил о необходимости ограничить свободу обвиняемого на 2 года после освобождения.

Гособвинение настаивает на признании подсудимого виновным по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация и руководство экстремистским сообществом»), по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды с использованием телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы»). В качестве смягчающих обстоятельств обвинение назвало наличие у подсудимого 2 несовершеннолетних детей и службу в составе Вооруженных сил РФ на территории Сирии в 2016 – 2017 годах.

Для супруги обвиняемого, Натальи Бабарики, требуют 4 года колонии общего режима, запрет на администрирование групп в соцсетях также на 4 года и ограничение свободы после освобождения сроком на 1 года. Гособвинение считает возможным признать девушку виновной по части 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»), по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды с использованием телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы»).

Еще одному обвиняемому по этому делу, Артему Зуеву, гособвинение вменяет часть 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). За это также было затребовано аналогичное наказание, как у Натальи Бабарики. Отметим, что никто из обвиняемых по этому делу ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, двое из них признали вину и заявили о своем раскаянии.

Обвиняемые держали интернет-магазин хенд-мейд изделий «Вольный мастер. Магазин интересов» в соцсети «ВКонтакте». Об этой истории ранее подробно писала «Медиазона». По данным издания, аресты по этому делу начались в Екатеринбурге в конце мая 2018 года. Поводом послужила публикация воспевающих воровскую романтику картинок «в тематическом сообществе» и продажа «тюремных» сувениров вроде нардов и четок.

Верховный суд признал «АУЕ» экстремистской организацией и запретил на территории России в августе текущего года.

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В Забайкальском крае завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих на 18-летнего молодого человека (имя не называется), который прикурил от свечи в православном храме. Об этом сообщает региональное управление СК.

СК возбудил уголовное дело за оскорбление чувств верующих в отношении 18-летнего блогера из Читы, который прикурил сигарету от церковной свечи. Ему грозит до трех лет тюрьмыhttps://t.co/YI2z415JEk — НТВ (@ntvru) August 28, 2020

«По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей [TikTok]», — говорится на сайте забайкальского СК. Ведомство возбудило дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в местах для религиозных обрядов и церемоний). По этой статье предусмотрено до трех лет лишения свободы.

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Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал на 2 тысячи рублей Фархутдинова Р., опубликовавшего во «ВКонтакте» картинку с президентом Владимиром Путиным из реестра экстремистских материалов. На картинке, которую Фархутдинов оставил в комментариях под постом городского паблика «Типичная Тюмень», были «человек в черной маске, похожий по параметрам на президента РФ Путина В.В.» и надпись «Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг-Ждите терактов», которую в августе 2017 года запретил Октябрьский суд Петербурга.

Фархутдинов сопроводил картинку комментарием «Ждите теракты и очередную войну. Магнитогорск уже начал». На него составили протокол по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

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Мещанский суд Москвы в августе арестовал на два месяца блогера Андрея Пыжа («Андрей МШ») по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (пункт «д» части 2 статьи 283.1 УК).

ФСБ вменяет видеоблогеру Андрею Пыжу получение секретных данных, которые он собрал для съемки ролика, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Хальзова. «Он в личных целях хотел ее использовать в рамках своего блога, то есть снять хороший ролик. К сожалению, оказалось, что эта информация имеет гриф „секретно“, опять же со слов следствия», — сказал защитник.

Издание также пишет, что речь идет об информации, «которую он [Пыж] перевез в Украину», где жил последние годы. Документы «связаны с неким транспортом», передают «Открытые медиа». Пыж получил их по электронной почте и хранил на флешке. Блогер частично признал вину, добавил Хальзов, не приведя других подробностей.

Сейчас с ним работает адвокат Светлана Байтурина. По её словам, а также члена ОНК Марины Литвинович, вокруг дела Пыжа царит не совсем понятная секретность — к нему не пускают адвоката, не дают защите ознакомиться с материалами. «…из постановления о страже стало известно, что Пыж полностью признал вину, однако при двух встречах с членом ОНК Мариной Литвинович Андрей заявил, что вину не признает, — сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. — Также она подчеркнула, что СИЗО не передает Пыжу никакую переписку, он находится в полной изоляции. Вчера адвокат Байтурина повторно не смогла попасть к доверителю в следственном изоляторе. Всё это время в СМИ распространяется противоречивая информация о деле, обстоятельствах разглашения гостайны и отношении к обвинению арестованного. ФСБ не уведомляет адвоката Байтурину о проводимых с обвиняемым следственных действиях. В результате остается ждать только назначения апелляции на заключение под стражу, чтобы защитник смог, наконец, пообщаться с подзащитным хотя бы по видеоконференцсвязи».

«Уже писал сегодня про дело блогера МШ, он же Андрей Пыж. Там помимо подкидывания измены родине еще и ожидаемый адъ с правом на защиту», — комментирует сложившуюся ситуацию журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Кстати, в России число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм выросло почти в 10 раз с 2007 года. В 2003 по 2007 годы за преступления за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (статьи с 275 УК РФ по 284 УК РФ) были осуждены 276 человек. В то время как с 2015 по 2019 год по этим же статьям были осуждены уже свыше 2,6 тыс. человек.

Примечательно, что число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства резко увеличилось в 2008 году. Если в 2007 году за эти преступления были осуждены 84 человека, то в 2008 году — уже 143 человека. Наибольшее число осужденных, по данным судебного департамента, зафиксировано в 2017 году — в колонии были отправлены 645 человек.

Вполне возможно, часть таких преступлений связана с интернет-деятельностью, как в случае с блогером Пыжом.

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Прокуратура Новочебоксарска (Чувашия) завела административное дело о сотрудничестве с «нежелательной организацией» (ст. 20.33 КоАП) за репост со страницы «Открытой России» во «ВКонтакте». Об этом «МБХ медиа» сообщил правозащитник Юрий Сидоров.

В протоколе говорится, что Обухов 30 ноября 2017 года репостнул запись, в которой рассказывалось об административных делах в отношении Сидорова и координатора чувашской «Открытой России» Дмитрия Семенова также по статье 20.33 КоАП, возбужденных за раздачу печатной продукции в расцветке движения.

«Вадим Обухов выдвинулся в Новочебоксарске кандидатом от „Яблока“, после этого сразу его начали дергать в прокуратуру без повестки, без всего, с угрозами. Я так понял, что это по материалам проверки ФСБ — они его страницу заскринили. Он волонтер штаба Навального, видимо чего-то перепугались. Его сегодня снимают с регистрации, придрались к каким-то вещам, будем обжаловать», — сказал Сидоров.

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Центральный районный суд Новосибирска признал Татьяну Пушкину виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за якобы призыв выйти на одиночный пикет в поддержку Хабаровска методом сообщения в чате телеграма, в котором состоит 208 человек. Судья постановила назначить штраф в размере 20 тысяч рублей. «Надеемся, когда-нибудь люди смогут спокойно общаться в телеграме без пристального наблюдения силовиков. Решение обязательно будет обжаловано», — пишет «Апология протеста», предоставляющая защиту Пушкиной.

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1-й Западный окружной военный суд направил на принудительное лечение 68-летнего пенсионера из Петербурга Александра Коваленко, которого обвиняли в оправдании самоподрыва в архангельском управлении ФСБ. Он будет посещать врача-психиатра в амбулаторном режиме. У Коваленко рак, и в случае стационарного лечения он не смог бы посещать онкодиспансер, рассказала изданию его жена Елена Коваленко.

Мужчину задержали в ноябре 2019 года и отправили под домашний арест. Вскоре его перевели под подписку о невыезде. Дело на него завели из-за поста на его странице во «ВКонтакте» под ником Stalinskiy Sokol. В посте, написанном спустя месяц после взрыва, 9 декабря 2018 года, он называл подорвавшегося 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого «героем новой России, освобожденной от ига иудейского», и благодарил его за «самоотверженность <..> при разоблачении коллаборационистской и компрадорской политики Путина против русского народа в г.Архангельске у здания СионоФСБ-филиала Моссада». У пользователя Stalinskiy Sokol в друзьях семь человек, а у поста, из-за которого составили дело, сейчас 158 просмотров. В ходе расследования у него также стоял один лайк, однако потом его убрали.

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В середине августа текущего года Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение «усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения«. Особое внимание должно быть уделено противодействию распространению среди подростков идеологии движения «АУЕ», сказано в сообщении Генпрокуратуры. Вполне возможно, это повлияло на действия силовиков Красноярске и других городах России в отношении целой группы подростков, которых обвинили в участии в «колумбайн»-группах в социальных сетях, а некоторых из них направили на принудительное психиатрическое обследование.

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Примерно в это же время началось рассмотрение уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Поводом для преследования Навального стал его комментарий к видеоролику в поддержку поправок к Конституции. В нем, помимо 93-летнего ветерана Игната Артеменко, также участвовали, к примеру, космонавт Олег Кононенко, актер Иван Охлобыстин, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и ряд других общественных деятелей. Всех снимавшихся в видеоролике Навальный назвал «командой продажных холуев», «позором страны», «предателями» и «людьми без совести». Через неделю после этого внук ветерана Великой Отечественной Игорь Колесников сообщил, что его деду стало плохо с сердцем. А Следственный комитет посчитал, что слова Навального относились непосредственно к Артеменко. Сам оппозиционер называет это дело сфабрикованным и считает, что его завели, поскольку у него заканчивается условный срок по предыдущим делам. Навальному грозит штраф либо общественные работы.

Что сейчас происходит с этим делом, неизвестно, поскольку позже политик попал в больницу с острым отравлением. Самолёт, направлявшийся из Томска в Москву и на борту которого был политик, сел в Омске. Навальный впал в кому и, спустя пару дней, был транспортировал в Берлин где его положили в клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили, что политик был отравлен — в его организме нашли следы вещества, напоминающего «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала произошедшее нападением с целью заставить замолчать и потребовала от Москвы ответить на «серьезные вопросы». Российские врачи исключили версию об отравлении. В Центре им. Пирогова заявили, что проверяли версию об отравлении ядовитыми веществами с первого дня, но она не подтвердилась.

Также недавно Люблинский суд Москвы принял иск кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области Константина Киреева к Алексею Навальному из-за включения в список «Умного голосования».

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Автомобиль, за рулём которого была координатор «Открытки» Татьяна Усманова, 16 августа остановил Второй ОПП ГУВД Москвы, после чего её вывели из машины и задержали за твит, где она сообщала, что присоединится к цепи солидарности с Беларусью у посольства республики. Донос на неё написал сотрудник Центра «Э», поскольку она якобы посягнули на общественный порядок и безопасность.

❗️Татьяна Усманова задержана за твит, где она сообщила, что присоединится к цепи солидарности с Беларусью у посольства Адвокат «Правозащиты Открытки» сообщает, что, по мнению МВД, Усманова так посягнула на общественный порядок и безопасность. Доносчиком стал сотрудник Центра «Э» pic.twitter.com/TvClRIdgib — Открытка (@openrussia_team) August 16, 2020

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В Бурятии был арестован на трое суток по обвинению в нарушении правил проведения массовых мероприятий блогер Дмитрий Баиров. Ранее он вёл эфиры с акции солидарности с Хабаровском, а в момент задержания предъявил удостоверение журналиста.

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Московский областной суд признал законным арест активиста Алексея Холкина по делу об экстремизме (ст.20.3.1 КоАП РФ). В начале июля Холкин явился в прокуратуру Воскресенска для дачи пояснений по возбужденному административному делу. Там его задержали полицейские и доставили в городской суд, который арестовал его на 5 суток. Активист подавал апелляционную жалобу на арест в Московский областной суд.

Поводом к возбуждению дела стало стал видеоролик с призывом 22 июня приходить на «митинг против фашизма», размещенный в «Хронике» на его странице в Facebook. Прокуратура усмотрела в публикации «признаки экстремистского характера и фейковых новостей» и отправила материалы на экспертизу.

Эксперты в публикации обнаружили «психологические и лингвистические признаки» возбуждения ненависти к госслужащим, а также признаки фейковых сообщений про коронавирус и методы борьбы с пандемией.

Алексей Холкин в суде заявлял, что не публиковал видео на своей странице — это сделал другой пользователь, поставив метку с его именем. По словам адвоката Червонного, полицейские подумали, что активист репостнул ролик, хотя «это не так».

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«Мемориал» признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, осужденную за «оправдание терроризма», преследуемой по политическим мотивам. В июле Псковским городским судом Прокопьева была приговорена к штрафу в полмиллиона рублей и признана виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям. Осенью 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение, и несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок из ее эфира на радиостанции.

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Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу по делу 36-летнего жителя Калуги Ивана Любшина, обвиненного в оправдании терроризма за комментарии в соцсети, постановил оставить его приговор без изменения. При этом суд не учёл состояние здоровья Любшина: его хроническую болезнь – бронхиальную астму средней тяжести, которая входит в «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания под стражей». Суд запретил видеотрансляцию а также фотосъёмку заседания. «С учетом характера дела, фотовидеосъемка не разрешается», — заявил судья.

В середине октября 2019 года Любшин был задержан ФСБ и, по словам его родственников, подвергся избиению и пыткам с использованием электрошокера. После этого он был доставлен в СК РФ. В марте текущего года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета) из-за нескольких комментариев, которые мужчина написал в соцсети «ВКонтакте». Прокурор запрашивал шесть лет и один месяц колонии. Поводом для дела по статье о публичном оправдании терроризма тоже стали комментарии о Михаиле Жлобицком.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Любшина политическим заключенным, так как выступает против расширительного толкования понятия «оправдание терроризма» и криминализации неосторожных комментариев в интернете.

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В Уфе полиция составила протокол о «неуважении к власти» (часть 3 статьи 20.1 КоАП) на местного активиста Альберта Рахматуллина из-за постов в соцсетях о Владимире Путине. Как рассказал «Урал. МБХ медиа» сам Рахматуллин, заявление в полицию на него написал аноним.

«В заявлении написано, что якобы мои посты в соцсетях оскорбляют президента России Владимира Путина и главу Башкирии Радия Хабирова. Один из вменяемых постов назывался «Нет путинскому лохотрону с голосованием по Конституции», другой — «Путин назначил на 1 июля на хрен никому не нужное голосование по Конституции». Еще один пост начинался со слов «Радий Хабиров фактически вводит в республике свою диктатуру», — рассказал Рахматуллин.

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Суд дал читинцу 2 года условного срока и запретил оставлять комментарии в интернете из-за призывов к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебного департамента по Забайкальскому краю.

«Как установлено следствием, размещённые комментарии адресованы неопределённо широкому кругу лиц, содержали призывы к насильственным действиям, направленных против лиц по причине политической, идеологической ненависти или вражды», — говорится в сообщении.

Черновский районный суд Читы признал обвиняемого виновным. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

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Жителю города Курска назначен административный штраф за размещение в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериала, направленного на возбуждение ненависти, вражды по признакам национальности и происхождения.

Постановлением судьи Суджанского районного суда 20-летний безработный житель Курска признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ, то есть в совершении действия, направленного на возбуждение ненависти, вражды по признакам происхождения, совершённого публично, с использованием сети «Интернет».

Прокурором Суджанского района было возбуждено административное дело по факту размещения курянином при помощи своего мобильного телефона в 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице пользователя видеоматериала, который согласно заключению экспертизы содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по отношению к группе лиц, объединенных по признакам национальности и происхождения.

Материалы в отношении обвиняемого прокурором были переданы на рассмотрение в суд. В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину в совершении данного правонарушения.

«Суд признал курянина виновным и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей, которые ему предстоит оплатить не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления суда в законную силу. Постановление суда не вступило в законную силу», — рассказали в пресс-службе Суджанского районного суда Курской области.

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В отношении жителя Ейска Николая Макухина возбуждено уже второе административное дело из-за комментария в Facebook. Активиста недавно вызвали в отдел МВД по Ейскому району, где на него был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, также относящееся к «недопустимой критике государства»), и в протоколе было указано, что кубанец «разместил ответ с информацией, доступной неопределённому кругу лиц, с содержанием: «лично у меня Путин украл порядка 200-300 тысяч рублей, когда в 2014 заморозил накопительную часть пенсии».

По мнению полиции, данный комментарий «порочит человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает неуважение к государству». Когда активист попросил полицейского продемонстрировать комментарий, за который его собрались оштрафовать, тот заявил, что такой записи в Сети нет. В конце июля 2020 года Николая Макухина уже штрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с критикой Путина. Тогда поводом для возбуждения дела по той же статье (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) стал комментарий с текстом «к той, которая считает, что миллиарды Ролдугина — это деньги Путина, которые он украл у российского народа за 20 лет».

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Башкирского общественного деятеля Айрата Дильмухаметова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Красикова сообщил Павел Чиков. Дильмухаметова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса России: призывы к сепаратизму (два эпизода по ч.2 ст.280.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ) и призывы к ней (ч.1 ст.280 УК РФ), а также оправдание терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

По каждому эпизоду по ч.2 280.1 УК РФ активиста приговорили к трем годам колонии; по ч.1 ст.282.3 — к пяти годам; по ч.1 ст.280 — к двум годам, а по ч.2 ст.205.2 — к шести годам. С учетом частичного сложения наказания общий срок заключения — 9 лет в колонии строгого режима. Суд также запретил Дильмухаметову администрировать сайты в течение трех лет. Прокуратура, напомним, запрашивала для Дильмухаметова 12 лет в колонии строгого режима.

В своем последнем слове Дильмухаметов назвал обвинения «совершенно абсурдными» и не признал вину. Адвокат Владимир Красиков просил оправдать активиста.

Поводом для возбуждения дела стало видеообращение Дильмухаметова к Форуму свободной России, высказывания в передаче на «Эхе Москвы в Уфе», выступление в поддержку осужденных по делу запрещенной в стране «Хизб-ут-Тахрир», а также высказывания Дильмухаметова во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле местного РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных. Приговор будет обжалован.

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В Ярославле активиста Виталия Дрыженко обвиняют в возбуждении ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов» (ч.2 ст.282 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).

В июле силовики пришли домой к Дрыженко без ордера и попросили «пустить сделать осмотр квартиры». Активиста допросили, позднее снова вызвали на допрос. 29 июля Заволжский районный суд Ярославля отправил Дрыженко в СИЗО на 1 месяц и 4 дня.

Поводом к возбуждению дел по ч.2 ст.282 и ч.2 ст.280 УК РФ стали 8 видеороликов на YouTube и 7 постов во «ВКонтакте». По мнению следствия, в указанных материалах Дрыженко призывал «к насильственному свержению конституционного строя Российской Федерации», а также к совершению насильственных действий в отношении полицейских и сотрудников Росгвардии. В частности, активист в одном из постов призвал отказаться от акций протеста и переходить к партизанским действиям.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Загребин В.В. пришел к выводу, что «сотрудники полиции и Росгвардии являются представителями правоохранительных органов государственных структур, следовательно, представляют социальную группу».

В СИЗО к Дрыженко уже дважды приходили сотрудники Центра «Э» (без разрешения следователя и в отсутствие адвоката). В первый раз оперативники пытались «подружиться», а в следующий — требовали удалить посты. Активист отказался. Он подтверждает, что опубликовал материалы, но вину не признает. В августе суд продлил его арест ещё на месяц.

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В городе Златоуст Челябинской области суд прекратил административные дела против медработников, которые выложили сообщение о невыплате надбавок сотрудникам «скорой», которые могут приехать к коронавирусным больным, не зная об этом. Их обвиняли в распространении фейковых новостей. Главный врач станции скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев тогда говорил, что не получал жалоб от работников на отсутствие выплат и что после выхода видео надбавки выплатили одному водителю, который в апреле забирал пациента с СOVID-19. После этого полицейские составили на участников видео протоколы по статье о фейках (часть 9 статья 13.15 КоАП). Адвокат «Правозащиты Отрытки» Ольга Исламитдинова говорила, что надбавки после видео выплатили еще одному водителю.

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Дела о явном неуважении к представителям власти на авторов и актёров сатирического проекта BARAKuda заведено не было и не будет, сообщила «Открытым медиа» пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, уточнив, что проверка роликов с участием «председателя Уссурийского исполкома» Виталия Наливкина закончена. Ранее пресс-служба Уссурийского ОМВД утверждала, что «распространив информацию, режиссёр видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». Пресс-служба краевой полиции однако подтвердила «ОМ», что единственным итогом проверки ещё в июне стала тысяча рублей штрафа, наложенного на одного из актёров по административно статье о незаконном ношении полицейской формы.

Рассмешив всю страну нелепыми претензиями, полицейские, похоже, решили замять дело https://t.co/DRdulPLTJd — Открытые медиа (@OpenMedia_io) August 25, 2020

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Власти всё чаще уделяют особое внимание субкультуре «АУЕ». Так, в конце августа, выступая на круглом столе Общественной палаты РФ, представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук заявил, что подростковые банды из движения «АУЕ» могут быть задействованы для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, в том числе и в Москве.

Представитель МВД также рассказал, что министерство принимает меры для борьбы с подобными проявлениями в молодёжной среде. «Одной из приоритетных задач было признание борьбы со взрослыми лидерами криминальных сообществ», — добавил Кравчук.

Видимо, имеет смысл ожидать большого количества дел, касающихся принадлежности пользователей интернета к данной субкультуре, и вряд ли последствия такого преследования будут лёгкими для его фигурантов. Проблема здесь заключается ещё и в том, что подобные дела ведутся непрозрачно, никаких подробностей сообщать общественности власти, судя по всему, не собираются.

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о постановке на учет комиссии по делам несовершеннолетних двух школьников, которые обсуждали захват образовательного учреждения. Ярославская рассказала, что шестиклассники были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты и смотрели ужастики. Она считает, что «это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания».

По информации Telegram-канала Baza, один из школьников был «неформалом», слушал панк-рок. Оба они якобы были изгоями в классе. По словам омбудсмена, правоохранительные органы обратили внимание на школьников еще в июне, после чего в известность были поставлены сотрудники школы.

«Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты», — сказала Ярославская. По её мнению, ученики не собирались совершать нападение на школу. Она также отметила, что маму одного из школьников оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Мировой судья 79-го судебного участка Коломенского района 25 августа прекратил административное дело активиста Вячеслава Егорова по делу о фейк-ньюс. Об этом сообщил Павел Чиков со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт, сотрудничающую с «Агорой».

Активиста обвиняли в том, что 25 марта в чате в Telegram он написал, что у врачей в городе нет средств индивидуальной защиты, а именно — масок. В протоколе по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ говорилось, что «данные сведения не соответствуют действительности», поскольку «Егоров привел недостоверные сведения о материально-техническом обеспечении и количестве СИЗ у врачей ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» без ссылки на официальные источники Минздрава Московской области и Управления Роспотребнадзора по МО».

Мария Эйсмонт просила прекратить дело, суд с ней согласился. Однако в тот же день тот же суд признал Егорова виновным в распространении фейковой информации по другому делу. Суд оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей. В протоколе говорилось, что 19 марта Егоров на своей странице в Facebook и Telegram-канале «разместил пост о массовом распространении коронавируса на территории Коломны с приведением недостоверных статистических данных об увеличении количества больных пневмонией (возможно, вызванной коронавирусом) <…> без ссылки на официальные источники».

Сопровождением дела занималось управление ФСБ по Московской области. Адвокат Эйсмонт ранее говорила, что в деле имелись «потерпевшие, которые непонятно как наткнулись на публикацию в фейсбуке, после чего оборвали телефон Скорой, Роспотребнадзора и всю ночь пили лекарства (если верить их идентичным до запятой объяснениям)».

Кроме того, в материалах дела был ответ главного врача больницы на письмо от ФСБ.

— Главврач признается, что «по имеющейся у него информации от заместителя главного врача по поликлинической работе, в конце марта текущего года (публикация в фейсбуке была 19 марта) увеличилось количество обращений в поликлиники по поводу обострения имеющихся заболеваний. Таких, как гипертония, заболевания сердца. Возможно причиной этому стала информация в СМИ и сети Интернет о том, что в Коломне большое количество заболевших», — приводит слова главврача Эйсмонт.

Сотрудники ФСБ и уголовного розыска на протяжении месяца проводили оперативную работу: собирали информацию, опрашивали врачей и пришли к выводу, что именно посты Вячеслава Егорова в Facebook и Telegram-канале от 19 марта стали причиной массового интереса жителей Подмосковья к распространению и профилактике коронавирусной инфекции.

Сторона защиты провела лингвистическую экспертизу, насчитывающую 54 страницы со ссылками на 101 источник. Однако суду оказалась ближе позиция ФСБ.

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Следователи возбудили уголовное дело, после публикации в интернете досудебного соглашения экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. В документах, которые «всплыли» в сети интернет, бывший глава города Евгений Тефтелев дает показания против действующих чиновников. Данное досудебное соглашение может позволить экс-мэру получить смягчение приговора. Обвиняемый в «секретных» документах рассказывает об известных ему правонарушениях.

Бумага с текстом соглашения появилась пару недель назад в телеграм-канале «СКамейка74» вместе с копиями протоколов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают «источник», откуда пошла «утечка» важной информации. Напомним, Евгений Тефтелев обвиняется в получение взяток на сумму в 2,5 миллиона рублей.

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Прокуратура Курганской области составила административный протокол по статье 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») на художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву. В 2010 году она разместила на своей странице во «ВКонтакте» клип группы Alai Oli «Зачем ты под чёрного легла?», который в 2016 году включили в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

По словам Гузеевой, 10 августа, когда она была в Кургане, с ней связались полицейские. Оперуполномоченный центра по борьбе с экстремизмом объяснил, что она является распространителем запрещённых материалов. Ей предложили написать объяснительную записку. У полицейского с собой был готовый образец, в котором говорилось, что Гузеева добавила запись давно, не знала, что это экстремистский материал, согласна с тем, что теперь это незаконно, и обязуется его удалить. Она подписала бумагу и думала, что инцидент исчерпан, однако 24 августа ей позвонили из прокуратуры и сказали, что на неё заведено административное дело.

Гузеева считает, что Alai Oli — очень позитивный исполнитель, а песня на самом деле никого особо не оскорбляет. «Там нет разжигания розни, это всё в шутку. Клип тогда многие посмотрели, он смешной, по-своему грубый, и, если захотеть, там можно найти, на что оскорбиться. Но никаких конфликтов и скандалов в то время точно не было. […] Многие добавили её тогда себе в видеозаписи. А потом всё благополучно забылось: посмотрели, посмеялись, добавили и всё», — говорит она. По словам девушки, один из её знакомых тоже попал под статью за экстремизм с этой же песней и видео с дракой.

Девушка занимается рукоделием, денег на штраф у неё нет.

Группа Alai Oli записала видеообращение в поддержку художницы. По словам участников группы, песня и клип были сделаны с иронией и высмеивали расизм.

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Административное дело против продавщицы из города Котлас Архангельской области Светланы Бакшеевой прекращено Верховным судом России. В июне прошлого года Бакшееву оштрафовали на 30 000 рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к органам власти) за то, что в постах в соцсети «ВКонтакте» она назвала губернатора Архангельской области Игоря Орлова «мухой навозной» и «гнидой лысой» — так она отреагировала на его выражение «шелупонь» в адрес протестующих против мусорного полигона в Шиесе. Необходимую сумму ей помогли собрать друзья и другие неравнодушные горожане, поскольку штраф оказался больше зарплаты Бакшеевой.

Но недавно Верховный суд отменил постановление Котласского городского суда, а также решение Архангельского областного суда и постановление заместителя председателя Архангельского облсуда. Производство по административному делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения. Активистке государство должно будет вернуть уплаченный штраф.

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На жительницу Екатеринбурга Кристину Альтшулер составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несанкционированного митинга) из-за публикации видео в личном аккаунте TikTok. В ролике Альтшутер рассказала о том, что екатеринбуржцы собираются рядом с фонтаном у здания Драматического театра в знак солидарности с Хабаровском. В момент составления рапорта видео набрало почти 200 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков. Недавно суд назначил ей штраф 20 тысяч рублей.

Но это не единственный случай отслеживания протестной активности в TikTok. 24 августа жительницу Барнаула Марию Пономаренко признали виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления людей) из-за видео со словами «8 августа идём кормить голубей. Гули проголодались». Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Верховный суд Башкортостана прекратил административное дело Руслана Кинзягулова, оштрафованного на 30 тысяч рублей за распространение фейк-ньюс. В марте текущего года Кизянгулов опубликовал во «ВКонтакте» пост, что в городе Давлеканово и селе Чуюнчи Давлекановского района есть больные коронавирусом. Официального подтверждения данной информации не было, но мужчина ссылался на то, что перепроверил опубликованный пост у медицинских работников. В больнице позднее сообщиои, что были госпитализации только с подозрением на COVID-19. Полиция возбудила в отношении Кинзягулова административное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ.

В конце июля Давлекановский райсуд Башкортостана признал мужчину виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев обжаловал постановление в Верховном суде республики и просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения. ВС РБ признал, что заведомость недостоверности информации о заболевших не доказана и прекратил дело.

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Советский районный суд Самары назначил 160 часов обязательных работ правозащитнице Наталье Барановой за оскорбление следователя СК (ст. 319 УК) в «Живом журнале». Суд также назначил Барановой 280 часов обязательных работ за оскорбление судьи (ч.2 ст.297 УК РФ), которого она назвала «подонком». В то же время из-за истечения сроков давности женщину освободили от наказания по этому делу. По статье 319 УК РФ Баранову обвиняли в том, что она в своем ЖЖ в грубой форме сравнила следователя с гомосексуалом.

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Отдел полиции по Тверскому району Москвы отказался возбуждать уголовное дело из-за публикации личных примерно трех тысяч человек в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор» во время летних протестов 2019 года. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Игнатьева, который получил соответствующее постановление.

Полиция сообщила, что во время проверки ей «не представилось возможным» установить дату, время, место и способ «совершенного противоправного деяния». Кроме того, утверждают полицейские, они не смогли связаться с заявителем, чтобы узнать подробности происшествия. Адвокат Игнатьев подчеркивает, что его телефон был указан шапке его заявления, но никто «даже не пытался» опросить его.

9 августа 2019 года телеграм-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные примерно трех тысяч человек. В базе содержались паспортные данные и номера телефонов. В списках оказались задержанные на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, включая журналистов «Медиазоны». После этого правозащитники потребовали возбудить уголовное дело, так как, по их мнению, данные могли собирать полицейские.

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Независимая экспертиза не нашла оправдания терроризма в комментарии бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, сделанном в июле этого года, сообщается на сайте ВШЭ. Профессор высказался по поводу интервью журналистки Анны Наринской с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, которое было посвящено теракту в Москве в 2002 году. Также вуз сегодня подтвердил, что господин Гусейнов больше не является его сотрудником.

Экспертиза проводилась специалистами Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Ее заказала сама ВШЭ в связи с развернувшейся в интернете полемикой — некоторые пользователи обвинили профессора в оправдании терроризма. «ВШЭ доверяет результатам независимой экспертизы и поддерживает ее»,— говорится в сообщении. Напомним, американская писательница на вопрос журналистки, как расценить теракт в театре на Дубровке, ответила: «Очень просто — как освободительную борьбу чеченского народа». Интервью не было опубликовано, Анна Наринская рассказала о нем в Facebook. Господин Гусейнов в комментарии к посту согласился с данным определением, подчеркнув при этом, что не оправдывает террористов. Позже журналистка удалила свой пост вместе с комментариями.

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Автор интернет-проектов «Красная кнопка» и «Русский слон» Александр Литреев уехал из России. Он является обвиняемым в уголовном деле о наркотиках, которое, по его словам, сфабриковано. IT-специалист рассказал, что последние два года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом.

Литреев – специалист в области кибербезопасности. Созданное им приложение «Красная кнопка» помогает людям, задержанным на митингах и других массовых акциях. Он также запустил проект «Русский слон» по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают свои полномочия. Во время блокировки «Телеграма» Роскомнадзором компания Литреева предлагала технические возможности для обхода запрета на использование мессенджера. В 2017 году ведомство просило МВД проверить компанию Литреева в связи с возникшими в отношении него подозрениями в организации ложных блокировок сайтов.

22 февраля этого года Александр Литреев прилетел из Эстонии в Екатеринбург по личным делам. В тот же вечер он был задержан полицией с наркотиками. На суде он признался, что купил две таблетки средства MDMA через даркнет. В рапорте полицейского было сказано, что он был задержан после анонимного звонка. В апреле 2020 года Литреев был отпущен из-под домашнего ареста, но дело в отношении него не прекратили.

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Житель города Коряжма (Архангельская область) предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба регионального управления СКР в четверг.

«Следствием установлено, что 31 октября 2018 года обвиняемый — пользователь сети интернет — со своей персональной страницы разместил в одной из групп под новостью о террористическом акте в здании регионального УФСБ текстовые комментарии, содержание которых, согласно результатам психолого-лингвистической экспертизы, направлено на оправдание и пропаганду терроризма», — говорится в сообщении.

45-летнему мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети интернет).

«В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично», — добавили в ведомстве.

На днях за одобрение действий Жлобицкого была задержан житель Калининграда Вячеслав Лукичёв. Напомним, после того, как архангельский студент совершил самоподрыв в приёмной ФСБ, в интернете опубликовали его послание, в котором он написал, что идет на этот шаг в знак протеста сфабрикованным делам. Лукичев прокомментировал записку террориста словами о том, что «он настоящий герой». В результате сам калининградец стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма.

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В Москве анестезиолога-реаниматолога и администратора профессионального сообщества «Неотложные состояния» Владимира Будянского опросили в Следственном комитете из-за его комментария изданию «Медуза» о том, выдержит ли российская система здравоохранения эпидемию коронавируса. Об этом сообщила «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко, которая представляет интересы Будянского.

В данный момент идет доследственная проверка по статье о распространении фейков (207.1 УК), при этом материал был опубликован в марте, а ответственность по этой статье наступила лишь с 1 апреля, отметила Опаренко. Она рассказала, что претензии у следователей возникли к комментарию Будянского, его спрашивали, есть ли какие-то подтверждающие его слова факты.

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Врач «скорой помощи» из Новоуральска Юрий Борисов стал фигурантом дела ФСБ о комментарии в соцсети «ВКонтакте». На фоне стресса у него случился инфаркт, и доктор попал в реанимацию. Согласно этим данным, речь идет о комментарии в группе «Плохие новости», который врач оставил еще в 2018 году.

На станции скорой помощи ЦМСЧ № 31 изданию подтвердили, что на их коллегу возбудили дело из-за комментария во «Вконтакте». Там сообщили, что доктор до сих пор находится в больнице. В УФСБ России по Свердловской области от комментариев отказались.

Дело завели по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По этой статье врачу грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Почти два года назад Юрий Борисов оставил в паблике комментарий, связанный с терактом во Франции, который устроили исламские террористы. С его слов, на фоне эмоций он, возможно, написал не совсем корректно по поводу миграционной политики стран Европы.

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Юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав намерены обжаловать штраф в 15 тысяч рублей, который был наложен мировым судом на жителя Перми за безобидный комментарий под постом местной газеты в Instagram о статистике по коронавирусу в регионе. Как следует из материалов дела, в конце апреля текущего года издание опубликовало пост, в котором рассказало о троих умерших от COVID-19, на что наш доверитель отреагировал следующим комментарием: «У меня только 4 знакомых умерло, нестыковочка…».

Полицейский, который составлял протокол об административном нарушении, выманил у пользователя подпись на объяснении, пообещал, что тому «ничего не будет», но в итоге мировой судья оштрафовал его на 15 000 рублей по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Грустная ирония ещё и в том, что озвученные им цифры через неделю были признаны официально.

В начале августа текущего года суд апелляционной инстанции оставил постановление о штрафе в силе, но наши юристы, которые помогали мужчине в составлении апелляционной жалобы, также составили кассационную жалобу, которая в данный момент направлена в суд. При ознакомлении с делом нами было выявлено достаточно много нарушений в деле нашего доверителя.

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В Набережных Челнах на 13 суток арестован сторонник общественного движения в России «Левый фронт» Анатолий Милордов. Постановление суда автограда активист опубликован на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В конце июля челнинская служба управления ФСБ РФ по РТ провела проверку, в ходе которой выяснила, что Милордов разместил материалы экстремистского характера — аудиозапись российской рэп-группы «Грот» «Дым». Согласно материалам суда, решением Саратовского суда Нижегородской области аудиозапись признана экстремистской и внесена в список экстремистских материалов минюста РФ. Свою вину Милордов не признал, пояснив, что административный ресурс группы «Грот» «Дым» заблокирован и поэтому он не мог разместить аудиозапись.

Адвокат Милордова же отметил, что вина активиста в правонарушении не доказана, дата размещения аудиозаписи не установлена, поскольку не установлена дата внесения минюстом РФ аудиозаписи «Дым» в список экстремистских материалов. Но помощник прокурора Челнов подтвердил наличие нарушений, изложенных в постановлении о возбуждении дела об административном нарушении. Суд признал Милордова виновным.

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Главу штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова суд оштрафовал на 4 тыс. рублей за публикацию в соцсети «ВКонтакте» клипа Децла на трек «Лигалайз». Суд счел это пропагандой наркотических средств и признал активиста виновным по статье 6.13 КоАП.

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5) 18-летнего жителя Межгорья (Башкирия) Богдана Колодяжнова. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил адвокат Игорь Упоров. Гособвинение просило для Богдана Колодяжнов девять лет колонии, защита настаивала на оправдательном приговоре. Подсудимый вину в суде не признал.

По версии обвинения, которую признал суд, в марте 2019 года Богдан Колодяжнов, на тот момент обучавшийся в 11 классе школы, посетил в социальной сети «В контакте» группу под названием «FURAT», содержавшую материалы террористической и экстремистской направленности и сведения о террористической организации ИГИЛ. Он попросил добавиться в эту группу, отправил свою фотографию и видеообращение, в котором зачитал текст под названием «присяга» на арабском языке. По версии следствия, в «присяге» говорилось о верности «халифу» — лидеру ИГИЛ.

Спустя четыре дня подросток удалился из группы, а текст «присяги» записал на видео и вместе со скрином переписки отправил однокласснику. Тот рассказал об этом инспектору по делам несовершеннолетних. Через несколько дней домой к Богдану Колодяжнову пришли сотрудники ФСБ: взяли объяснение, забрали телефон с ноутбуком, а через полтора месяца, в день последнего звонка, задержали. Богдан Колодяжнов провел в СИЗО четыре месяца.

Защита подростка намерена обжаловать приговор. Его родители ранее заявляли прессе, что молодой человек пытался путем необычных знакомств в социальных сетях завоевать авторитет у сверстников. Ura.ru приводило слова подростка о том, что «присягу», текст которой был получен в группе в соцсети, он счел обычной «лабудой», к переписке относился несерьезно, а скрин отправил, «чтобы показать свою значимость, ведь в их компании меня всерьез не воспринимали, считая слабовольным и нерешительным».

Илья Азар сделал большой репортаж для «Новой газеты», в котором допускается, что «причастность» молодого человека к террористической организации — действительно неудачная шутка, а дело в целом было сфабриковано.

Написал текст про 18-летнего Богдана из башкирского закрытого городка Межгорье ему дали 5,5 лет колонии за то, что он, домашний мальчик, который серьезно готовился поступать в медицинский, еще в 11-м классе неудачно подшутил над одноклассниками https://t.co/m1sR2kOoT7 — бартлби (@A3AP) September 4, 2020

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Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу Юлию Коткову, выложившую с социальные сети фото в носках с изображением конопли. Соответствующее постановление «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.

Судья пришел к выводу, что выложив фотографию в Instagram и «ВКонтакте» Коткова «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Сама девушка вину признала и заявила, что носки уже выбросила.

Суд признал её виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП).

Наконец-то полиция перестанет подкидывать гражданам наркотики.

Они начнут подкидывать носки с рисунками конопли pic.twitter.com/gHTY5I5Iop — Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 7, 2020

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Псковский областной суд отменил постановление по административному делу о распространении фейковых новостей в отношении местного общественного деятеля Николая Кузьмина. Об этом сообщил Павел Чиков в своём Telegram.

Николаю Кузьмину вменялось в вину распространение недостоверных сведений о недостатке аппаратов ИВЛ в инфекционной больнице. В ходе рассмотрения дела действительность сведений была подтверждена.

Жалоба сотрудничающего с Агорой адвоката Татьяны Мартыновой удовлетворена, а производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Это девятое прекращенное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ в активе адвокатов Агоры. Еще несколько дел находятся в процессе рассмотрения.

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Завершено расследование дел в отношении основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, в «копилке» которого уже 14 уголовных дел.

«Все дела в отношении Воронцова соединены в одно производство. И по всем расследование завершено», – сказал адвокат, отметив, что сейчас защита вместе с потерпевшим знакомится с материалами дела.

По его словам, обвинение по статье «вымогательство» смягчили, убрав квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь Воронцов обвиняется по статье о вымогательстве в крупном размере (ст. 163 УК ч. 2).

В отношении Воронцова расследовали 14 уголовных дел, в том числе два дела по статье о вымогательстве (163 УК РФ), еще три по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (по ст. 242 УК РФ) и одно дело по факту клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому срок давности вышел, и еще восемь дел по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319).

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции.

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Судья Орджоникидзевского районного суда Уфы Шамиль Губайдуллин назначил 30 тыс. руб. штрафа городскому активисту, одному из сооснователей движения «СтопБашРТС» (выступает против тарифной политики компании за услуги отопления) Ивану Апаеву. Он признан виновным в мелком хулиганстве, выразившемся в распространении в сети Интернет информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ или органам госвласти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Активисту назначен минимальный из предусмотренных этой статьей КоАП штраф. Статья вступила в силу 18 марта. Максимальный размер предусмотренного ею штрафа составляет 100 тыс. руб. Решение суда было вынесено по итогам рассмотрения протокола, составленного на активиста участковым полиции.

На общественника в полицию заявил ветеран труда, заслуженный работник Министерства энергетики РФ, бывший заместитель главного инженера компании «БашРТС» Александр Оверченко. Он возмутился постами и комментариями, которые Иван Апаев в июне-июле 2020 года публиковал в социальной сети «В контакте». Они касались тарифной политики БашРТС. В частности, активист сообщал о квитанциях, полученных за отопление и услуги подачи горячей воды за март и апрель, плата за которые существенно выросла.

Одна из публикаций была озаглавлена: «Новый пост про п…в и уродов с БашРТС». Автор также относил к БашРТС такие эпитеты как «хапуги», «бараны», «свиньи».

Защитник Ивана Апаева Ильшат Гарифуллин в суде просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием правонарушения. Однако судья согласился с выводом участкового о том, что распространенная информация была «негативной», «циничной», «противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали, принятой манере общения между людьми», «к конструктивной и здоровой критике отнесена быть не может. В решении суда причины, по которым посты активиста были признаны оскорбляющими человеческое достоинство и нравственность, не конкретизируются.

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В Санкт-Петербурге дебютировал совершенно новый способ наказания россиян за интернет-деятельность, хотя точнее, конечно, будет сказать «бездеятельность». Там Зеленогорским районным судом вынесен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на коронавирус на Едином портале государственных услуг.

Как выясняется из сообщения Роспотребнадзора, «…гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР».

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе. Еще сто человек могут получить такой же штраф, на них составлены петербургским Роспотребнадзором протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и отправлены в суд.

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Ну и, пожалуй, самая шокирующая история последних недель — «Красноярское дело» против сразу нескольких подростков, которых ФСБ отправила в психдиспансер за общение в «колумбайн»-группе во «ВКонтакте». Наиболее подробно СМИ рассказывают историю 14-летней Алёны, у которой силовики дома провели обыск, забрав для экспертизы сломанный дорожный знак, самодельный лук и стрелы с мягкими наконечниками.

ФСБшники убедили родителей отправить девочку на обследование в психоневрологический диспансер, после чего начались настоящие проблемы — когда минули обещанные врачами и силовиками «несколько дней» обследования, Алёну выпускать не захотели. Тогда родители подняли шум, обратились к адвокату «Агоры» Владимиру Васину, который сообщил следующее:

«Изначально мать под давлением оперативников ФСБ подписала согласие на добровольную госпитализацию. Через пару дней она решила от нее отказаться, но медики не стали отпускать девочку, несмотря на ранние заверения о том, что подросток проведет в больнице только 3 дня. Сегодня мне удалось ознакомиться с документами по делу. Выяснилось, что 28 августа главный врач стационара обратился в Октябрьский районный суд Красноярска с заявлением о принудительной госпитализации девочки. В нем сказано, что такое решение было принято после личного осмотра девочки и в связи с ее «деструктивным поведением». Кроме того, медики ориентировались на сведения, поступившие из ФСБ, согласно которым у девочки наблюдается «неадекватное поведение»».

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В заключении врачебной комиссии сказано, что с 2018 года девочка «начала интересоваться закрытой группой с террористической направленностью в социальных сетях: обсуждала темы «Колумбайна», выставляла в социальные сети фотографии и рисунки агрессивного и аутоагрессивного содержания».

Показаниями для госпитализации в круглосуточный стационар послужили сведения от сотрудников ФСБ, согласно которым у девочки отмечаются особенности поведения, не соответствующие существующим социальным нормам.

«По психическому состоянию она нуждается в обследовании в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — сказано в заключении врачебной комиссии.

«В 2020 году ребенка госпитализируют без решения суда только потому, что сотрудникам ФСБ показались «особенности поведения». В суде будем настаивать на том, что причин для госпитализации нет», — констатировал адвокат Агоры Владимир Васин.

Суд рассмотрел заявление главврача и решил госпитализировать девочку на неопределённый срок.

Накануне суда адвокат Владимир Васин обратился с запросом к известному специалисту Владимиру Менделевичу.

Менделевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, стаж работы по специальности психиатрия — 40 лет, медицинская психология — 22 года.

Адвокат Васин попросил Менделевича провести анализ, оценку аргументированности, обоснованности и убедительности заключения врачебной комиссии, по результатам которой психоневрологический диспансер вышел в суд с заявлением о необходимости принудительной госпитализации.

Профессор Менделевич, изучив медицинскую документацию, констатировал, что «при описании психического статуса девочки психиатрами не указывается, что она в процессе обследования вела себя неадекватно или дезадаптивно».

«Не было выявлено и не описано никаких психотических симптомов, расстройств мышления, восприятия, эмоций, воли, сознания и самосознания. То есть в психическом статусе не приведен ни один из диагностических критериев психического или поведенческого расстройства», — подчеркнул Менделевич.

Он также добавил, что «в процессе психиатрического обследования комиссией психиатров не описано никаких психических расстройств», а «все выводы носят теоретический характер и строятся на данных, полученных от окружающих».

Специалист отметил, что психиатры не описали конкретные признаки наличия у девочки непосредственной опасности для себя и окружающих. В то же время, отметил Менделевич, врачебная комиссия пришла к выводу, что «при отсутствии обследования в условиях круглосуточного стационара еще более усугубятся личностные особенности, когда возникнет непосредственная опасность ауто- и гетероагрессии».

«Данный вывод не основан ни на каких клинических психопатологических синдромах и является грубым нарушением принципов психиатрической диагностики», — заявил профессор.

По его мнению, «в заключении психиатров не имеется доказательств того, что оно соответствует критериям тяжелого психического расстройства и не доказано, что у девочки обнаруживались признаки «непосредственной опасности для себя и окружающих».

Владимир Менделевич признал «необоснованными, неаргументированными и недоказанными выводы, отраженные в заявлении в суд» о принудительной госпитализации.

«Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела 4 минуты. Решение обжалуем», — пишет глава «Агоры» Павел Чиков.

Дело красноярских подростков, свезенных ФСБ перед 1 сентября в психушку из-за подписки на паблик «ВКонтакте» о «Колумбайне», разрасталось, что называется, «не по дням, а по часам». Их уже больше, чем девять. Об этом «Новой» сообщили источники в медкругах, косвенно это подтвердил газете и адвокат Владимир Васин. В последующие дни к нему обратились и другие родители, 31 августа он принимал последних.

На вопрос, неужели обследовать будут всю тысячу участников той закрытой группы «ВКонтакте», Васин ответил:

«Не знаю, честно. Возможно, флешмоб к 1 сентября, показательное выступление. Главное, что у всех похожа процедура обмана. Сотрудники ФСБ убеждают родителей, что дети совершили преступные деяния, уверяют, что для безопасности им будет лучше в больнице, обещают, что это на пару дней, а потом, после добровольного помещения, умывают руки… Профи своего дела».

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Технология дела проста: паблик «Вконтакте» о «Колумбайне» почему-то не заблокировали, и продолжительное время дети продолжали сюда приходить и подписываться, общаться по этому поводу. Выждав, перед Днем знаний их стали брать.

Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности (именно в этом подозреваются подростки, интересовавшиеся расстрелом в американской школе), наступает с 14 лет. А по законодательству о психиатрической помощи самого подростка о согласии на госпитализацию начинают спрашивать с 15 лет, до этого — его законных представителей.

Вскоре правоохранители начали давить на родителей Алёны. Матери грозит наказание за «неисполнение родительских обязанностей». Кроме того, отца девочки вызвали на допрос в СК. Васин отметил, что руководство диспансера не допускает его на встречу с девочкой. Также он не может добиться ознакомления с материалами уголовного дела.

По данным местных СМИ, шестеро других школьников были отпущены домой из психбольницы, но троих врачи оставили на лечение на неопределенный срок.

«Девочка нормальна, — утверждает Васин. — Обычный ребенок, я ее увидел в первый раз, но проникся к ней симпатией, понравилось и то, как она себя вела в процессе. Все, как заговоренные, твердили про ФСБ — мол, не будет же она зря что-то делать, однако ни одной бумажки, ни одной справки, ни одного доказательства от ФСБ нет. Только звук. Есть присутствие МВД, центра противодействия экстремизму, но это несущественная справка. И все. Решение будет обжаловано. Суд не установил срок нахождения девочки в ПНД, хотя мы этот вопрос задавали».

История с задержанием сразу нескольких подростков за «колумбайн»-группу приобрела большой общественный резонанс. Журналист Алексей Пивоваров в программе Редакция.News рассказал историю Алёны в одном из своих сюжетов:

«После красноярской истории к нам начали поступать обращения из других регионов, где подростков также преследуют из-за активности в соцсетях», — рассказал Павел Чиков, предложив также всем, кто столкнулся с подобной проблемой, обратиться на горячую линию «Агоры».

Адвокату Владимиру Васину недавно удалось наконец-то увидеться с Алёной Прокудиной, и она рассказала, что всего в палате находятся 13 человек: 9 мальчиков и 4 девочки. Несмотря на то, что разнополых подростков содержат в одном помещении, спать разрешают только в нижнем белье — девочка стесняется.

Плюс к тому, спать необходимо 13 часов — таковы правила. Стаканы и бутылки с водой запрещены — пить воду, по словам Алены, можно только из-под крана.

Девочка добавила, что с 24 августа с ней один раз поговорил психолог, у нее проверили сердце и потом уже была врачебная комиссия, по результатам которой руководство диспансера вышло в суд с заявлением о принудительной госпитализации.

В аппарате федерального уполномоченного по правам ребенка заявили, что не будут проверять эту информацию: «Мы не комментируем и не проверяем слова васиных, агоровых… У нас есть свой институт, поэтому давайте мы не будем распыляться».

В аппарате краевого детского омбудсмена отказывались от разговора, сославшись на то, что «рабочий день почти закончился».

Недавно стало известно, что Алёну Прокудину всё-таки выписали. Как сообщает Владимир Васин,

«Это были непростые две недели. Мы уже подробно рассказывали, как ФСБ, руководство диспансера и местные чиновники оправдывали свои неправомерные действия. Впереди ещё апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение Алёны в школу».

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Адвокат благодарит всех, кто проникся этой историей, за поддержку, а также СМИ, которые объективно освещали тему, в частности, «Медузу», ТВК, «Проспект мира» и «Тайгу.инфо». К сожалению, дела пока ещё не закрыты и борьба продолжается.

Между тем, ФСБ заявила о задержании участников «закрытого интернет-сообщества». По словам силовиков, задержано 13 молодых людей, планировавших массовые убийства и нападения на учебные заведения. По данным спецслужбы, 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей.

Во время обысков у них изъяты личные дневники и средства связи, в которых найдены «инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», рассказали в ФСБ.

Также у подозреваемых найдены четыре самодельных взрывных устройства, готовые к применению, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Затем следственный комитет сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Красноярском крае 15-летнего подростка, который, по версии следствия, готовил теракт в школе. В отношении него возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств. Вскоре он признался в намерении совершить теракт в школе.

11 из 13 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Как утверждает ФСБ, один из них планировал теракт в одной из школ на линейке 1 сентябряhttps://t.co/biCP3qq0t5 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 4, 2020

Входит ли кто-то из красноярских подростков и, в частности, Алёна Прокудина, в число задержанных, неизвестно. Как мы уже говорили ранее, подобные дела расследуются непрозрачно, суды по ним проходят в закрытом режиме, да и в целом силовики стараются проводить их без огласки.

Поэтому оценить правомерность осуществляемых властями действий в отношении подростков пока не представляется возможным, но исходя из такого большого количества нарушений, допущенных ими, складывается ощущение фабрикации очередного громкого дела, которое в СМИ постараются преподнести как большую победу над терроризмом и экстремизмом, на самом деле наказав группу испуганных подростков за неудачные шутки или неосторожные слова, сказанные без всякого злого умысла.

К тому же, в свете озвученных представителем МВД России Сергеем Кравчуком и Генпрокурором Игорем Красновым тезисов, есть ощущение, что в общественном мнении власти пытаются раскрутить истерию, цель которой — запугать пользователей интернета, а также погасить любые протестные настроения и попытки выразить публично мысли, отличные от «генеральной линии партии».

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