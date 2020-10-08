Оперштаб Москвы: предоставление данных сотрудников на удалёнке обусловлено Трудовым кодексом

В московском оперативном штабе напомнили, что обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. «В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определённые федеральными законами», — говорится в телеграм-канале оперштаба.

Там также дали ответы на другие вопросы о дистанционной работе. В частности, пояснили, касается ли она представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и пр.), каковы критерии для определения «критически важных» сотрудников для деятельности организации и др.

Указ переводе 30% работников компаний на дом мэр Москвы Собянин дал 1 октября, а о сборе информации о них — 6 октября. Теперь предприниматели должны каждую неделю предоставлять сведения о таких сотрудниках. В число запрашиваемых данных входят номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка» и «Стрелка» и информация о социальных картах и временных льготных билетах.

За неполное предоставление сведений может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан. Штраф для должностных лиц и предпринимателей без юрлица может составить до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Ранее наши юристы уже комментировали указ о сборе данных.

«…мы привыкли уже к тому, что мэрия Москвы не обращает внимание на закон о персональных данных и получает карт-бланш от Роскомнадзора на любые свои действия. Естественно, мы будем реагировать на этот указ так же, как мы сейчас оспариваем весенне введение цифровых пропусков в Москве. Я думаю, что сейчас появятся люди, которые будут не согласны с предоставлением такой информации о них, и мы, конечно, будем им помогать бороться с этим», — заявил руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Режим удаленной работы действует с 5 по 28 октября включительно.

.

.

.