Данные обо всех водителях московские службы такси обязаны будут передавать властям

Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 г. будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в ЕРНИС Москвы, оператором которой является ЦОДД. Это следует из приказа руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова (есть в распоряжении «Ведомостей»). Эту же информацию Дептранс опубликовал в официальном Telegram-канале.

В соответствии с решением столичной Антитеррористической комиссии, диспетчерские службы такси будут передавать в Дептранс такую информацию как ФИО, дата и место рождения водителя, данные водительского удостоверения, место трудоустройства, данные страхового полиса, наличие техосмотра на автомобиль, информация о стаже вождения, номер разрешения на осуществление деятельности и сведения о прохождении медицинского осмотра.

В Дептрансе Москвы необходимость сбора данных о водителях объяснили требованиями безопасности. «Ежедневно такси перевозят более 900 000 пассажиров, что составляет свыше 330 млн пассажиров в год. Мы считаем, что за рулем такси должен быть профессионал, и безопасность каждого пассажира для нас вопрос принципиальной важности», – сообщили «Ведомостям» в департаменте, уточнив, что таксомоторную деятельность в Москве осуществляют около 1000 юридических лиц и около 12 000 индивидуальных предпринимателей.

«Нам важно понимать, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент. А везет пассажира конкретный водитель. К сожалению, агрегатор интернет-заказов не занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не разыскивают ли его правоохранительные органы, не поддельные ли у него документы», – пояснили в департаменте, заверив, что данные о пассажирах и об их поездках «никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными».

В пресс-службах «Яндекс.Такси» и «Ситимобила» не стали комментировать приказ дептранса. В «Яндекс.Такси» лишь отметили, что идея расширения перечня передаваемых данных требует внимательного изучения на предмет соответствия федеральному законодательству.

Представитель компании «Максим» сообщил, что агрегатор такси уже передает данные о госномерах автомобилей, выданных на них разрешениях на деятельность такси и маршрутах поездок. «Другие данные мы передавать не готовы. Во многих случаях их невозможно собрать. Например, не всегда можно знать, какого водителя таксопарк посадил за руль в конкретный момент времени, данные о нем таксопарк может не передать сервису. Соответственно, у нас может просто не быть той информации, которую потребует система, или она может быть неактуальной», – говорит представитель «Максима».

В сервисе «Везет» сообщили, что передают властям только обезличенную информацию о работе перевозчиков: номер автомобиля, трек поездки и т. п.

«При рассмотрении инициативы по увеличению объема передаваемых данных властям следует уделить особое внимание защите персональных данных перевозчиков. Ни для кого не секрет, что они сливаются мошенникам и всяким колл-центрам», – говорит представитель сервиса.

О создании систему цифрового контроля за водителями такси стало известно в августе текущего года. Московские власти, а также представители МВД жаловались на то, что не все работники сервисов перевозок добросовестно относятся к своим обязанностям – многие злостно нарушают правила дорожного движения, а также не соблюдают нормы режима труда и отдыха.

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