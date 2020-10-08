Французский суд обязал Google начать переговоры с издателями об оплате их контента

Google должен начать переговоры с издателями во Франции о плате за использование их контента, постановил апелляционный суд страны. Решение может найти отражение и за пределами Франции, пишет Reuters. Обновлённое авторское право ЕС, кстати, теперь позволяет издателям требовать с онлайн-платформ деньги за показ фрагментов новостей.

Ранее Google обещал издателям заплатить за три года один миллиард долларов за их новости в рамках нового проекта Google News Showcase. Новости будут отображаться в виде «панели истории», благодаря чему информационные агентства смогут использовать хронологию, маркеры и связанные статьи, чтобы побудить пользователей перейти на их сайты. Организации смогут самостоятельно решать, как представить свой контент на платформе. Французское соглашение, пишет издание, будет включать в себя поиск устойчивой методологии вознаграждения издателей и информационных агентств за новости.

Французское антимонопольное ведомство призвало Google провести переговоры с издателями в апреле этого года. Переговоры могут начаться с предложения Google полностью закрыть всё, если французские информационные агентства не будут довольны трафиком, который компания им дает, предполагало тогда издание Techdirt.

К слову, когда ранее испанское правительство объявило, что местные информационные агентства имеют «неотъемлемое право» брать у Google деньги за фрагменты и заголовки, появляющиеся в поисковых системах Google, компания закрыла свою службу новостей в стране. В результате информационные агентства попросили вернуть то, с чем они призывали бороться.

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