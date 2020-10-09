Apple опровергла слова Дурова об удалении телеграм-каналов

Apple заявила, что не требовала от Telegram удалять белорусские каналы с данными силовиков, сообщает TJ. В компании утверждают, что администрации мессенджера только передали жалобы пользователей и в Telegram согласились их проверить. Впрочем, корпорация потребовала немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей, в соответствии с правилами App Store.

Как рассказали в корпорации, во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и пообещала провести проверку информации, предоставив отчёт по завершении расследования. В Apple напомнили, что стремятся к тому, чтобы приложения в App Store не содержали контент, который может причинить вред людям.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple потребовала от мессенджера удалить три канала — «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!». В этих каналах публикуются личные данные сотрудников правоохранительных органов и чиновников Республики Беларусь.

Инцидент открывает серьёзную дискуссию о том, какие свои каналы и чаты должны блокировать платформы, пишет в телеграм-канале «ЗаТелеком» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«…вместе с блокировкой каналов с персональными данными силовиков, автоматически должны быть заблокированы каналы, которые администрируются, предположительно, силовиками и публикуют личную информацию протестующих, активистов и участников оппозиционных движений. На месте Apple мы бы начали разговор именно с этих каналов».

В соцсетях пользователи в основном выступают против блокировки вышеупомянутых каналов.

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