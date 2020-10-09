«Ростелеком» потратил 7,8 млрд рублей на закупку оборудования для «пакета Яровой»

В начале октября «Ростелеком» закупил на на 7,8 млрд руб. оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) в рамках исполнения требований «пакета Яровой», сообщает «Ъ». Всего оператор заключил десять контрактов на поставки от «МФИ Софт» (в размере двух млрд руб.) и коммутационной аппаратуры, а также услуг по проектированию, разработке и тестированию программного обеспечения от неизвестного поставщика (он не раскрывается).

По «закону Яровой» операторы с 1 июля 2018 года должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные послания пользователей. Ёмкость хранилищ следовало ежегодно увеличивать на 15% в течение пяти лет. Однако недавно правительство отложило это требование до сентября 2021 года в соответствии с планом восстановления экономики. Ежегодное увеличение объемов хранящейся информации считается самой затратной частью «пакета Яровой», поскольку требует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Для исполнения требований «пакета Яровой» «Ростелеком» в июле 2019 года уже закупил на три млрд руб. системы хранения данных. Новая затраченная на СОРМ сумма — довольно крупная, она сопоставима с инвестициями операторов в обновление мобильных сетей, отмечает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«И вероятно, «Ростелеком» планирует покрыть не только свои потребности в СОРМ с помощью этой закупки, но видит потенциальную возможность продать услуги другим операторам, включая Tele2».

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«Ростелеком» при своих объемах в принципе может утилизировать закупленное оборудование и самостоятельно, полагает директор компании «Промобит» (разработчик и производитель СХД Bitblaze) Максим Копосов. Впрочем, небольшим операторам действительно нужно будет «аутсорсить» выполнение требований «пакета Яровой», а «Ростелеком» сможет это сделать без каких-либо дополнительных затрат, ведь он уже так или иначе хранит весь проходящий через него трафик, включая тот, что закупают у него другие провайдеры.

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