Украинские силовики потребовали у App Store и Google Play заблокировать «ВКонтакте»

СБУ потребовала от Apple и Google удалить из украинского сегмента App Store и Play Market все российские приложения, на которые распространяются санкции. Речь идет, в частности, о приложениях российских государственных СМИ и соцсети «Вконтакте» — по крайней мере, об этом говорится в ответе на запрос УкрИнформ:

«СБУ прилагает необходимые меры по выявлению и нейтрализации угроз госбезопасности Украины в кибернетической и информационной сфере, выполняя соответствующее решение СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) и указа Президента, где определён список лиц и компаний, к которым на территории Украины введены персональные специальные экономические и другие ограничивающие меры».

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Apple не удаляла российские приложения из AppStore по просьбе Украины. Вероятно, теперь так же поступит Google.http://amp.gs/LqS1 Опубликовано The Bell Пятница, 9 октября 2020 г.

Украинские силовики также отчитались о проведении мониторинга, в ходе которого установили, что большинство провайдеров выполняют решение СНБО, однако отдельные компании в обход запрета «принимают меры, направленные на обеспечение возможности обходить блокировку ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения».

По инициативе СБУ были проинформированы компании Google, LLC и Apple Inc. касаемо распространения на их сервисах Google Play и App Store мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых были введены специальные экономические и другие ограничительные санкции.

СБУ также обратилась к украинскому МИДу, чтобы ведомство потребовало «соблюдать законы от иностранных партнеров, работающих в Украине».

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц. В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу интернет-пользователей к ресурсам Mail.ru и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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