МВД хочет ограничить цифровую активность заключённых

Представители МВД России вошли в созданную летом текущего года на основании приказа Минцифры межведомственную группу по рассмотрению вопросов противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием телефонных номеров. Об этот в интервью «Ъ» рассказал руководитель следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

«Прорабатываются меры по ограничению активности в интернет-пространстве и системах мобильной связи лиц, находящихся в местах лишения свободы», — сказал он.

По его словам, министерство обсуждает с операторами мобильной связи использование СМС-рассылок абонентам сообщений, предупреждающих о деятельности телефонных аферистов.

Лебедев добавил, что в России выросло число IT-преступлений. Количество киберпреступлений, совершенных с использованием интернета, возросло на 82%, с применением средств мобильной связи более чем в два раза, а с использованием банковских карт — почти в шесть раз.

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