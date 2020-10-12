Буткемп Demhack: выбраны лучшие из лучших

С 5 по 10 октября в Москве прошёл буткемп Demhack. Вышедшие ранее в финал шесть участников сентябрьского хакатона доработали свои проекты, и 10 октября жюри определило победителей. Ими стали:

VPN123; Cryptocar; Common data.

Победитель получил в награду 750 тыс. руб., призёры — по 375 тыс. руб. Также обладатель первого места может рассчитывать на поддержку «Хабра»: последний предоставит корпоративный блог в рамках программы поддержки стартапов.

В состав жюри вошли глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян, руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко исполнительный директор «Викимедиа РУ Станислав Козловский, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, координатор Международного фонда SecDev Foundation Татту Мамбеталиева, CEO компании Mindbox Александр Горник и менеджер проектов «Хабра» Алексей Шевелёв.

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VPN123

Изначально проект задумывался как сервис по обходу блокировок, похожий на обычные VPN-сервисы, но, в отличие от них, не направленный на защиту трафика в целом и потому пропускающий не весь поток, а только заблокированные ресурсы.

Теперь VPN123 позиционируется не как сервис, а как ПО (набор скриптов и клиентское приложение) в открытом доступе. Проект не хочет становиться ещё одним VPN-сервисом, но желает дать возможность любому пользователю сделать свой сервис, рассказали его авторы.

За время буткемпа VPN123 выстроил понятную концепцию и план развития, определился с целевой аудиторией и способами монетизации и расширил команду. В техническом плане разработчики сделали функцию управления сервером по SSH из клиента, обновили дизайн клиента, создали одностраничный сайт и подготовили пользовательские инструкции по покупке серверов.

«Я работаю с VPN несколько лет, знаю, как это всё устроено, изнутри. К сервисам накопились некоторые вопросы, которые захотелось решить. Я сделал проект как для самого себя. И рассчитан он на самую широкую аудиторию, поскольку максимально прост в установке и работе», — сказал автор проекта Антон Булычёв.

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Cryptocar

Cryptocar — сделанный на блокчейне реестр данных о подержанных автомобилях, который призван хранить информацию, а также бороться с фальсификацией сведений об обслуживании машин и фальшивыми записями в сервис-книжках. Сейчас эти книжки существуют либо в бумажном виде, и их легко подделать, либо в электронном, но последние есть не у всех, выдаются только для новых машин и доступны владельцам исключительно при переезде в дилерский центр, объяснили в команде.

Cryptocar представляет собой веб-сервис, чат-бот и андроид-приложение. Все данные хранятся в Ethereum, поэтому их никто не сможет изменить. В реестр записывается только информация о машине, об автомеханике там не сохраняется ничего. Проект предполагает открытое API для интеграции с партнёрами, например, с «Автокодом».

В базу попадают следующие данные:

— уникальный ID автосервиса;

— VIN авто;

— дата ремонта;

— категория ремонта;

— информация об автозапчастях.

За буткемп команда, по её словам, улучшила производительность проекта. Она усилила безопасность запросов, сделала более понятный UI/UX, перевела проект на Solid и перешла на настоящую сеть Etherium, связалась с потенциальными клиентами для получения обратной связи.

«Общение с менторами очень помогло. Мы не задумывались о некоторых моментах. Как разработчики, делаем всё хорошо, красиво и удобно для юзера, но какие-то вещи упускаем — с пользовательской точки зрения, юридической и пр. Благодаря критике мы проработали и даже изменили в чём-то концепцию», — участница команды Анастасия Худоярова. «Идея родилась из жизни: для нашего капитана это больной вопрос. Мы задумались, а как бы мы хотели, чтобы было, чтобы нельзя было подделывать информацию о машинах», — участник команды Иван Яковенко.

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Common data

Common data — изначально платформа по обмену персональными данными для датасетов. На буткемпе проект уточнил определение и сейчас позиционируется как платформа краудсорсинга данных для проектов и исследований. Теперь он собирает не персональные данные, которыми мало кто мотивирован делиться, а данные, которые потенциально могут быть полезны непосредственно исследовательским проектам, например, ответы на вопросы по теме.

Пользователь скрыт за UserID, исследователи только получают ответы на вопросы и не знают имён тех, кто их дал. Все собранные персональные данные с платформы удаляются.

Команда также продумала вариант защиты от утечки, потери и манипуляции данными: здесь помогут шифрование, бэкапы и система антифрода.

Как рассказывали авторы проекта ранее, организациям не хватает данных, поэтому они не понимают своих клиентов, свою аудиторию и, как следствие, делают не такой полезный продукт, как могли бы (бизнес ещё и теряет прибыль). Делящиеся же информацией пользователи платформы получают возможность поддержать проекты, ценности которых они разделяют.

Аудитория проекта — студенты, образовательные организации, научные и исследовательские группы, стартапы.

«Наша платформа — такое место, где есть и проекты, и пользователи, и мы соединяем их вместе. Главная задача — создать сообщество людей, которые любят исследования, готовы помогать проектам и делиться данными», — рассказали участницы команды Анастасия Гисина и Вероника Волкова.

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Члены жюри в целом положительно оценили уровень проектов, хотя признали, что участникам ещё надо много работать.

«Идеи не докручены до конца, но есть потенциал для реализации. Количество и качество участников хакатона в целом оцениваю положительно. Все они направлены на укрепление цифровых прав так или иначе. Хотим увидеть развитие проектов и смогут ли они быть полезны для конечных потребителей», — сделал вывод член жюри, глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян.

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Другой член жюри, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин посетовал, что участники хакатона обошли внимание актуальную тему приватности во время пандемии COVID-19. Также он отметил слабые места победителей, над которыми тем надо работать:

«Слабость VPN123 заключается в определении их ценностного предложения по сравнению с другими подобными сервисами. У Common data слабость в проработке юридических рисков. У Cryptocar основная проблема в модели стартапа, но у них команда, которая может экспериментировать с идеями и пытаться их достигать».

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Участники буткемпа благожелательно относились к друг другу и поддерживали коллег на протяжении всего мероприятия.

«Мне очень понравилось, что жюри выбрали молодые команды, которые, надеюсь, окрылённые выпавшим им шансом, доработают свои проекты, которые выстрелят», — порадовался за соперников член команды «Свобода собраний» Кирилл Эрлихман.

Фотографии с мероприятия в соцсетях: FB / VK.

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