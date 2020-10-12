Роскомнадзор в рамках «суверенного Рунета» проверяет использование операторами серверов Google Global Cache

Роскомнадзор попросил операторов связи предоставить службе информацию об использовании или о планах установки ими серверного оборудования Google Global Cache. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Ордерком». Глава Ассоциации телекоммуникационных операторов (включает провайдеров из Санкт-Петербурга и ряда других регионов) Алексей Леонтьев подтвердил РБК, что ряд входящих в организацию компаний получили подобные письма от федеральной службы. Копии таких писем из Пермского края, Волгоградской области и Вологды также есть в распоряжении «Фонтанки».

Российские операторы связи получили письма Роскомнадзора с требованием предоставить информацию о наличии подключения к серверам Google Global Cache.https://t.co/EoOK4OUCrO — ForkLog (@ForkLog) October 9, 2020

Google устанавливает серверы Global Cache на сетях крупных интернет-провайдеров по всему миру, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам (в первую очередь используется для загрузки видео на YouTube). Видео, которое запросил пользователь, временно сохраняется на серверы Google Global Cache, и когда тот же ролик захочет посмотреть другой пользователь из России, он будет загружаться не с серверов Google за рубежом, а с «местного» и гораздо быстрее.

Роскомнадзор в своём письме указввает, что сбор информации об использовании GGC происходит в рамках закона о так называемом «суверенном интернете», и сведения операторам следует передать в ведомство в «возможно короткие сроки».

В комментарии РБК представитель РКН заявил, что «информация о нагрузке на сети связи необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи».

IT-консультант, автор телеграм-канала «ОрдерКом» Дмитрий Галушко считает, что, скорее всего, власти решили проверять маршруты с информацией, идущей из США:

«Это плохо, ибо могут забанить сервисы Googlе. YouTube, Gmail, Google Диск и т. д. То есть тех, кто не исполняет решения российских судов по закону об организаторах распространения информации».

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«Что будет, если GGC прямо сейчас снять? Будет тормозить ютубчик и возрастёт доля зарубежного трафика. Причем настолько возрастет, что может поменять ценовую политику, — говорит создатель «Эшер II» Филипп Кулин. — Чем им помешал кеш — непонятно. Вот уж у американцев точно хватает на российских сетях разведывательных устройств кроме GGC».

#usher2 👉 Когда вы смотрите картинки Google или YouTube, то зачастую вы не технически не ходите по проводам в США, а забираете данные с так называемых «Google Global Cache» (GGC). Это сервера, установленные по всему миру. Google старается расположить… https://t.co/ZKNTnb4A5i — Phil Kulin (@schors) October 9, 2020

Дмитрий Галушко замечает, что действия РКН идут параллельно с другими окологосударственными инициативами.

«В сентябре председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил законодательно ввести наказание для непокорных — замедление трафика. Но если выключить Google Global Cache, пропускная способность Интернета резко упадёт, а стоимость услуг вырастет», — утверждает Галушко.

В Санкт-Петербурге про требование отчитаться об устройствах Google Global Cache операторы пока не признаются, сообщил «Фонтанке» руководитель компании «Комфортел» Дмитрий Петров.

«Это очередные действия, чтобы в рамках «суверенного Интернета» собрать информацию. У них же есть приказы Минкомсвязи о предоставлении операторами информации о схеме, структуре, организации доступа пользователям в Интернет. Вот и заняты заполнением своих табличек и баз. Наверное, за этим что-то может последовать. Но пока не про запрещение разговор», — уверен Дмитрий Петров.

«За 100-мегабитный канал между Норильском и Красноярском сегодня оператор платит около 300 000 рублей. А станет платить около 350 000, если убрать трафик, который сегодня лежит на Google. Это, конечно, не половина всего трафика Рунета, но точно треть», — менее оптимистичен Дмитрий Галушко.

Нынешняя попытка взять под контроль Google Global Cache действительно не первая. В 2017 году провайдеров пытались обязать либо сертифицировать эти серверы, либо снять.

«Давить на Google тогда начали потому, что вступили в силу очередные требования к поисковикам, что они должны резать выдачу. И тогда один из бывших высокопоставленных сотрудников Минсвязи лично тряс шефа местного Google на тему того, что раз сертифицировать не получается, нужно хотя бы декларацию сделать. Буквально через месяц была готова эта декларация соответствия оборудования, которая пришла из Калифорнии. Такая липовая грамота, честно говоря. И вот эту декларацию соответствия оборудования всем просто раздали. Всё и закончилось тогда», — напоминает историю вопроса Филипп Кулин.

История имеет и чёткий политический подтекст, полагает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Любимый российский метод вести переговоры. Метод называется «угрозы, шантаж и запугивание». А предмет переговоров с корпорацией Alphabet, которая, собственно, владеет Google, YouTube, Android и… домен appspot.com. А вот уже за этим доменом скрываются ненавистные DoH+eSNI. А еще за доменом этим скрывается сайт «Умного голосования»».

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В пресс-службе Роскомнадзора «Фонтанке» не ответили, до какого числа об устройствах GGC должны отчитаться петербургские операторы связи. Опровергать сам факт таких рассылок, в том числе по СЗФО, не стали.

«Информация о нагрузке на сети связи необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи РФ», — ответили изданию в РКН.

Источник РБК в одном из операторов связи предположил, что в Роскомнадзоре решил «ухудшить качество передачи данных» YouTube в ответ на отказ интернет-гиганта от выполнения требований о фильтрации запрещенной информации. Еще два собеседника сообщили, что ведомство вынашивает идею создания отечественной сети CDN, обеспечивающей быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов за счет того, что наиболее востребованный контент дублируется в наиболее близких к пользователям дата-центрах. В рамках этой идеи предполагалось обязать зарубежные сервисы, включая Google, передавать трафик через национальную сеть CDN.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, создание национальной сети CDN неоднократно обсуждалась, но решения по этому вопросу так и не приняли из-за нехватки средств и компетенций. Он добавил, что власти относятся к технологии Google Global Cache как к потенциальной угрозе, и сейчас в рамках закона о суверенном Рунете чиновники хотят понять, какую опасность представляют серверы Google.

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