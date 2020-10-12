От Google могут потребовать продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса

Минюст США и генеральные прокуроры штатов могут потребовать от Google продать браузер Chrome и часть прибыльного рекламного бизнеса, пишет Politico. Власти, обсуждая способы ограничения влияния IT-гиганта, собираются подать в суд на компанию из-за нарушения антимонопольного законодательства. Конкуренты обвинили корпорацию, что та использует доступность пользовательских веб-историй браузера в своём рекламном бизнесе.

Минюст США может потребовать от Google продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса, пишет Politico. Так власти хотят ограничить монополию Google на рынке онлайн-поиска. Сейчас в США около 81% запросов на компьютерах приходится на долю Chromehttps://t.co/7WFXgzfvb7 — Стартапы и бизнес (@vcru) October 12, 2020

Среди причин, по которым компанию могут заставить продать Chrome и рекламный бизнес, называется отказ Google от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере и автоматизированная платформа для закупки рекламного инструмента DoubleClickBidManager, которая полностью интегрирована со всеми продуктами GoogleAnalytics 360 Suite.

Отдельно Минюст готовит антимонопольный иск о злоупотреблении Google контролем на рынке онлайн-поиска. Речь идёт о способах использования Google своей мобильной операционной системы Android для укрепления поисковой системы. Ведомство может подать жалобу уже на следующей неделе.

Действия властей США являются следствием итогов антимонопольного расследования Конгресса против Amazon, Apple, Facebook и Google. На прошлой неделе он выпустил доклад, в котором пришёл к выводу, что компании Amazon, Facebook, Apple и Google являются монополистами на рынке.

Как говорится в отчёте, Google обладает монополией в области поиска и поисковой рекламы, будучи поисковой системой по умолчанию в браузерах и устройствах по всему миру. Никакая альтернативная поисковая система не может послужить ей заменой. Собранные пользовательские данные только укрепляют доминирование корпорации и позволяют ей зарабатывать ещё больше денег на рекламе.

Google не согласился с такими выводами, ссылаясь на устаревшие и неточные утверждения конкурентов о поисковых сервисах. Согласно отчёту, на долю Google Chrome в США приходится 81% запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах. Корпорацией контролируется 37,2% рынка онлайн-рекламы и её выручка в 2019 году составила около 130 млрд долл.

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