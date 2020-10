В США обвинили IT-гигантов в монополизации рынка

Подкомитет по антимонопольному законодательству Палаты представителей США выпустил доклад по итогам 16-месячного расследования, в котором пришёл к выводу, что компании Amazon, Facebook, Apple и Google являются монополистами на рынке. В частности, он определил, что Facebook обладает монополией в сфере социальных сетей и держит свои позиции благодаря приобретению, копированию или «убийству» конкурентов. В качестве примера приводится разговор между Цукербергом и соучредителем Instagram Кевином Систромом, в котором Цукерберг сказал, что «отказ от вступления в партнерство с Facebook, включая приобретение, будет иметь последствия для Instagram».

В Facebook в ответ на это заявили, что покупки — часть любой отрасли, а регуляторы тщательно изучили каждую сделку корпорации и не нашли никаких причин препятствовать им.

В отношении Amazon доказательства из доклада «демонстрируют, что компания функционирует как привратник для электронной коммерции». Корпорация получает прибыль от идей и продуктов, разработанных другими, будь то продавцы на её платформе, стартапы, которые она рассматривает в качестве покупки, или даже разработчики облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Компания ответила, что в противном случае потребители получат меньший выбор и более высокие цены. Это не только не усиливает конкуренцию, но, напротив, уменьшает её.

U.S. congressional panel details Big Tech's abuses and urges tougher laws https://t.co/MOLuWebg6V pic.twitter.com/8snZc692Yy

Apple обвиняется в продвижении своих приложений в App Store, что ставит конкурентов в невыгодное положение. Это вредит инновациям и увеличивает цены для потребителей. Комиссия в размере 30% для сторонних приложений позволила Apple получить миллиарды долларов прибыли от сборов, в то время как размер её вложений составил в 100 млн долл.

IT-гигант категорически не согласился с выводами доклада. Он заявил, что не имеет доминирующего положения на рынке ни в одном из своих направлений бизнеса.

Google, как говорится в отчёте, обладает монополией в области поиска и поисковой рекламы, будучи поисковой системой по умолчанию в браузерах и устройствах по всему миру. Никакая альтернативная поисковая система не может послужить ей заменой, заявили исследователи. Собранные пользовательские данные только укрепляют доминирование корпорации и позволяют ей зарабатывать ещё больше денег на рекламе.

Google не согласился с такими выводами, ссылаясь на устаревшие и неточные утверждения конкурентов о поисковых сервисах.

Заседание юридического подкомитета по антимонопольной политике конгресса США состоялось ещё в июле этого года. На вопросы конгрессменов отвечали основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Apple Тим Кук и глава Aplhabet (материнской компании Google) Сундар Пичаи. Несмотря на значительные различия между компаниями, их, по мнению подкомитета, объединяет схожее поведение на конкурентных рынках: они завладели основными каналами дистрибуции, в результате чего могут, например, получать ценные данные своих пользователей.

.@HouseJudiciary Holds Hearing on Online Platforms and Market Power with Amazon CEO Jeff Bezos, Apple CEO Tim Cook, Facebook CEO Mark Zuckerberg, and Google CEO Sundar Pichai. https://t.co/tagZ1JpGpQ

— House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020