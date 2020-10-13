Facebook расширяет список запрещённых на платформе тем

Социальная сеть Facebook будет блокировать информацию, содержащую отрицание Холокоста в соответствии со своей программой по борьбе с информацией, разжигающей рознь и ненависть. Об этом сообщается в официальном блоге компании, по данным которой в мире наблюдается рост антисемитизма, а также усиливается степень неосведомлённости о преступлениях времён Второй мировой войны, связанных с Холокостом. Именно с этим связано начало кампании по модерации соответствующего контента.

В руководстве социальной сети ссылаются на масштабное исследование, в рамках которого четверть молодых американцев назвали Холокост «мифом». Многие из респондентов выразили сомнение в самом факте геноцида еврейского народа.

Today we're updating our hate speech policy to ban Holocaust denial.We've long taken down posts that praise hate… Опубликовано Mark Zuckerberg Понедельник, 12 октября 2020 г.

Глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице сообщил, что данное решение давалось ему нелегко, так как здесь сложно найти грань между недопустимым контентом и свободой слова, однако он считает его «золотой серединой». Предприниматель при этом подчеркнул своё неприятие цензуры.

Также компания объявила, что начнет удалять пользователей, группы и инстаграм-аккаунты, принадлежащие последователям движения QAnon — одной из новейших теорий заговора, — даже если они не призывают к насилию. Новый критерий для включения в эту группу отдельных пользователей — членство в организациях, которые не представляют явной общественной опасности, то есть не призывают к прямому насилию, но восхваляют его в целом, прямым текстом или даже в завуалированных выражениях или символах.

«Если до этого Facebook только понижал подобные группы в выдаче в лентах других пользователей или в поиске и препятствовал их монетизации, то теперь группы QAnon будут просто удалять. С 19 августа соцсеть уже удалила более полутора тысяч страниц и групп», — пишет «Медуза».

Facebook также заявил, что ему придётся вмешаться в деятельность пользователей, которые решат по определённым тегам искать информацию о QAnon или набирать новых участников, направляя людей на «заслуживающие доверия» ресурсы.

Многие пользователи соцсетей и даже некоторые западные издания считают данные нововведения проявлением цензуры. The New York Times напоминает, что сам же глава компании в 2018 году называл отрицание Холокоста «примером свободы слова», а Fox Business видит в блокировке QAnon связь с давлением властей США на соцсеть, отчего руководству компании приходится достаточно сильно нервничать.

Впрочем, не меньшее количество юзеров, журналистов и общественников обвиняют Facebook в обратном — по их мнению, борьба с хейтспичем осуществляется администрацией соцсети недостаточно активно. Но для многих других пользователей по прежнему больше актуальна политика соцсети в отношении не связанных с угрозами или разжиганием ненависти высказываний, которые почему-то попадают под запрет, а сами владельцы аккаунтов оказываются заблокированными на срок от суток до одного месяца.

«Facebook одновременно критикуют за излишне мягкую политику по отношению к hate speech и, напротив, бессмысленные баны людей за безобидные, шутливые слова или цитаты, — отмечает руководитель интернет-журнала It’s My City Дмитрий Колезев. — Впрочем, когда ты фактически создал параллельный интернет и у тебя 2,7 млрд пользователей в месяц (примерно треть населения земли), то вряд ли получится всех оставить довольными. Мои личные претензии к Facebook касаются не столько цензуры, сколько странной работы алгоритмов, подсовывающих в ленту нерелевантный и не интересный для меня контент. Впрочем, в последние месяцы вроде бы стало чуть получше (а может, просто я привык и мои вкусы адаптировались ко вкусам алгоритмов — кто знает!). С ужасом жду появления «умной» ленты в Telegram. Надеюсь, этого никогда не случится».

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