В реестр по слежке внесён регистратор доменных имён «Рег.Ру»

Проводя мониторинг реестра ОРИ, составляемого Роскомнадзором совместно с ФСБ, мы обнаружили там очередное пополнение. Среди наиболее заметных новичков — российский регистратор доменных имён и хостинг-провайдер, аккредитованный регистратор в доменах .ru и .рф «Рег.Ру»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109667

Компания Reg.ru была сздана в мае 2006 года, в июле 2012 получила аккредитацию ICANN. На начало 2017 года Reg.ru является крупнейшим российским аккредитованным регистратором доменных имён и хостинг-провайдером. К тому моменту компания обслуживала уже около 3 миллионов доменов и предоставляла хостинг для около 400 тысяч доменных имён.

Ещё один сервис, связанный с регистрацией доменов и хостинг услугами — АО «Региональный сетевой информационный центр» (RU-CENTER):

reestr.rublacklist.net/distributor/109668

На сайте компании сказано, что RU-CENTER – «один из крупнейших в России регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров. Компания является флагманом группы компаний «RU-CENTER Group», в свою очередь входящей в холдинг РБК». Создан он был в 2000 году на базе РосНИИРОС — организации, стоявшей у истоков создания российского сегмента сети интернет, являясь неотъемлемой частью инфраструктуры «Рунета».

«RU-CENTER сейчас — это более 350 сотрудников, 900 000 клиентов и 7 400 000 зарегистрированных доменов более чем в 650 доменных зонах. Помимо регистрации доменов, RU-CENTER предоставляет более сорока услуг в области хостинга, интернет-безопасности, создания и продвижения сайтов», — также сказано на сайте компании.

Одним из участников реестра ОРИ стал сайт оппозиционного журналиста из Калининграда Игоря Рудникова, которому раньше принадлежала независимая газета «Новые колёса», закрытая местным судом по иску Роскомнадзора. «Основание – газета не выходила более года с момента регистрации. Суд не принял в расчет, что все это время счета издания были заморожены, техника изъята, а главный редактор и учредитель Игорь Рудников находился в СИЗО», – уточняет Север.Реалии. Но Рудникову также принадлежит информационный сайт, внесённый в конце августа текущего года в соответствующий реестр:

reestr.rublacklist.net/distributor/109664

Напомним, согласно законодательству РФ, участник реестра ОРИ обязан хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приёма, отправки, доставки любых сообщений) в течение одного года, а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения — до шести месяцев. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять указанную информацию ФСБ.

Кроме вышеперечисленных ресурсов, в реестре также несколько новостных сайтов, компания по производству труб ПВХ (интересно, какого рода информация может заинтересовать здесь силовиков?) и форумы (один уже закрыт):

reestr.rublacklist.net/distributor/109659

reestr.rublacklist.net/distributor/109660

reestr.rublacklist.net/distributor/109661

reestr.rublacklist.net/distributor/109662

reestr.rublacklist.net/distributor/109663

reestr.rublacklist.net/distributor/109665

reestr.rublacklist.net/distributor/109666

География сайтов-участников такая же широкая, как и их тематика. Данные ресурсы представлены Забайкальем, Самарой, Калужской областью, Северным Кавказом (правда, с офисом в Москве), Вологдой, Удмуртской республикой и Смоленском.

Мы продолжим следить за обновлениями в реестре организаторов распространения информации, сообщая вам о наиболее интересных, сайтах, согласившихся сотрудничать с российскими властями в рамках федеральных законов 97-ФЗ и 374-ФЗ.

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