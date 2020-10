Freedom House: свободы в Рунете становится меньше на фоне глобальных коронавирусных ограничений

Американская неправительственная организация Freedom House, изучающая состояния политических и гражданских свобод, выпустила отчёт Freedom on the Net 2020, в котором исследовала уровень свободы интернета в 65 странах в период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020. Кроме всего прочего, в текущем году на онлайн-свободах сказалась пандемия COVID-19.

NEW REPORT out today: #FreedomOnTheNet

The 2020 report show internet freedom has declined for 10 straight years — contributing to a broader crisis for democracy around the world.

Read the full report at https://t.co/sGe9DYwUmd pic.twitter.com/9ut8w8xJms

— Freedom House (@freedomhouse) October 14, 2020