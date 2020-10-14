Роскомнадзор судится с блогером из-за фотографии надгробия по закону о персональных данных

На днях состоялось очередное заседание по делу Артёма Майнаса, в действиях которого Роскомнадзор увидел нарушение законодательства о персональных данных.

Блогер уже несколько лет занимается реализацией мемориального проекта, делает фотографии надгробий известных земляков, в числе которых первые лица Обнинска, ученые, исследователи, предприниматели, спортсмены, актеры, музыканты. Свой проект он ведёт в рамках некоммерческой краеведческой деятельности.

Однако сыновья учёного Феликса Кашина, фото которого блогер разместил в Сети, попросили убрать фото надгробия. Майнас пошёл им навстречу, но попросил оставить текстовую расшифровку памятника с именем, датой рождения и смерти. Возражений не было. Чуть позже с ним снова связались сыновья учёного и потребовали убрать всю информацию об отце. Блогер отказал, и братья обратились в Роскомнадзор.

По закону «О персональных данных», создание общедоступных источников персональных данных возможно, но информация в них должна быть размещена с согласия либо самого субъекта персональных данных, либо с согласия его законных представителей.

«В отдельных случаях после смерти субъекта персональных данных согласие на обработку персональных данных дают наследники, если такое согласие не было получено при его жизни, — прокомментировала ситуацию Татьяна Беликова, заместитель руководителя управление Роскомнадзора по Калужской области. — Сведения о субъекте персональных данных могут быть исключены из общедоступных источников по требованию субъекта персональных данных, его законного представителя либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов».

Таким образом, сведения о ФИО, дате рождения и смерти, содержащиеся на памятнике умершего человека, являются персональными данными, распространение которых, в том числе, в интернете, должно осуществляться с соблюдением вышеуказанных требований Федерального закона , включая требования конфиденциальности. Администратором интернет-ресурса сведения о правовых основаниях обработки персональных данных не представлены, меры в добровольном порядке по удалению персональных данных приняты не были.

Майнас с таким решением не согласен. В своём Facebook он написал:

«Всё происходящее сейчас безумие — классический пример «Эффекта Стрейзанд», про который хорошо написано в «Википедии». Но, помимо огромного медийного шума, мне хотелось бы ещё отметить вот что. До всего этого конфликта у меня не было вообще никакой информации о заявителе и его семье, кроме общедоступной».

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Всё происходящее сейчас безумие — классический пример «Эффекта Стрейзанд», про который хорошо написано в «Википедии»…. Опубликовано Артёмом Майнасом Суббота, 26 сентября 2020 г.

Роскомнадзор, по словам краеведа, хочет добиться признания надписей – Ф.И.О. и годы жизни – на памятниках городского кладбища конфиденциальными данными, не подлежащими публикации без письменного разрешения законных наследников умерших. В сентябре прошло первое заседание суда, 12 октября — второе, на котором было решено в очередной раз объявить перерыв и назначить заседание уже на 5 ноября.

«Пока решение не вынесено, я могу лишь гадать о том, какой именно будет позиция суда. Но отказ приобщить к материалам дела публикации официальных СМИ, в которых все эти «персональные данные» раскрываются, я считаю крайне тревожным звоночком», — поделился впечатлениями с изданием «Калужские новости» процесса обнинский краевед, а на своей странице в «ВКонтакте» выразил благодарность этому и другим СМИ, которые уделяют внимание его делу.

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