В московские бары и ночные клубы можно будет попасть только по QR-коду

С 19 октября столичные власти обязали работников и посетителей дискотек, ночных клубов, баров и других аналогичных развлекательных заведений, открытых с полуночи до шести утра, регистрироваться по телефону для посещения заведения. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. На входе в помещение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

⚡⚡С 19 октября доступ работников и посетителей в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.https://t.co/VzsRUVE85F — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 15, 2020

«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», — объяснил введение меры Собянин.

Штрафы для учреждений за отсутствие QR-кодов на входе составят до 500 тыс. руб. Московские ночные кинотеатры не будут включены в систему идентификации, поскольку там делают специальную рассадку посетителей: люди находятся на расстоянии другу от друга. Электронная регистрация якобы не предполагает сбора персональных данных и требует только номер телефона.

Столичная мэрия вводит новые ограничения из-за второй волны пандемии коронавируса с октября. Так, работодатели должны теперь еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Если соответствующих отчётов не будет, компанию могут оштрафовать или приостановить её деятельность.

Помимо этого с 19 октября после осенних каникул школьники шестых — 11-х классов продолжат учиться из дома. В школы вернутся только учащиеся первых — пятых классов.

UPD. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что «систему идентификации по QR-кодам можно попробовать применить на государственных учреждениях, на частных — пока нет».

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