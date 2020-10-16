YouTube наложит запрет на распространение связанных с насилием теорий заговора

«Мы делаем ещё один наг в наших усилиях по обузданию ненависти и домогательств, удаляя больше материалов, посвящённых теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — заявил на днях YouTube, тем самым анонсировав изменение правил модерации контента, направленного на разжигание ненависти, вражды и насильственных действий в отношении кого бы то ни было.

YouTube said it would ban content from QAnon and pizzagate conspiracy theories linked to violence, after crackdowns by other social media companies on such content https://t.co/9OSq3NjJil pic.twitter.com/SBN2YZEUn7 — Reuters (@Reuters) October 16, 2020

Платформа теперь будет активнее работать в четырех направлениях: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышения авторитета мнений.

Прежде всего речь идет о таких теориях заговора как QAnon и Pizzagate. Согласно первой теории, президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся Сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости. Pizzagate же продвигает теорию того, что влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. Два года назад YouTube обновил систему рекомендаций, что привело к снижению просмотров вредоносных видео о QAnon на 80%. Кроме того, хостинг удалил несколько десятков тысяч роликов и закрыл сотни каналов, посвященных теории заговоров QAnon.

Однако не весь контент, связанный с этими течениями, будет блокироваться платформой. Расширяя свои ограничения, YouTube отмечает, что значение имеет контекст, в котором упоминается запрещенная информация. В частности, освещение теорий заговоров в новостях или обсуждение их без оправдания насилия допускаются.

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