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16.10.2020

YouTube наложит запрет на распространение связанных с насилием теорий заговора

В основном речь идёт о QAnon и Pizzagate, однако полностью удалять связанный с ними контент платформа не намерена — дискуссии и новости без оправдания противоправных действий будут разрешены

youtube zablochit teorii zagovora  

«Мы делаем ещё один наг в наших усилиях по обузданию ненависти и домогательств, удаляя больше материалов, посвящённых теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — заявил на днях YouTube, тем самым анонсировав изменение правил модерации контента, направленного на разжигание ненависти, вражды и насильственных действий в отношении кого бы то ни было.

Платформа теперь будет активнее работать в четырех направлениях: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышения авторитета мнений.

Прежде всего речь идет о таких теориях заговора как QAnon и Pizzagate. Согласно первой теории, президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся Сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости. Pizzagate же продвигает теорию того, что влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. Два года назад YouTube обновил систему рекомендаций, что привело к снижению просмотров вредоносных видео о QAnon на 80%. Кроме того, хостинг удалил несколько десятков тысяч роликов и закрыл сотни каналов, посвященных теории заговоров QAnon.

Однако не весь контент, связанный с этими течениями, будет блокироваться платформой. Расширяя свои ограничения, YouTube отмечает, что значение имеет контекст, в котором упоминается запрещенная информация. В частности, освещение теорий заговоров в новостях или обсуждение их без оправдания насилия допускаются.

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