YouTube наложит запрет на распространение связанных с насилием теорий заговора

«Мы делаем ещё один наг в наших усилиях по обузданию ненависти и домогательств, удаляя больше материалов, посвящённых теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — заявил на днях YouTube, тем самым анонсировав изменение правил модерации контента, направленного на разжигание ненависти, вражды и насильственных действий в отношении кого бы то ни было.

YouTube said it would ban content from QAnon and pizzagate conspiracy theories linked to violence, after crackdowns by other social media companies on such content https://t.co/9OSq3NjJil pic.twitter.com/SBN2YZEUn7

— Reuters (@Reuters) October 16, 2020