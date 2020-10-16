Поезда дальнего следования оборудуют камерами видеонаблюдения

Кабинет министров обязал железнодорожных перевозчиков установить камеры видеонаблюдения в салонах поездов дальнего следования, следует из постановления правительства РФ на официальном портале правовой информации:

«Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в дальнем следовании, <…> обязаны <…> оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: средства видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (в вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях».

Ранее правительство в целях обеспечения транспортной безопасности постановило, что авиакомпании должны оснастить видеокамерами самолёты. Требование станет обязательным для уже используемых воздушных средств с 2025 года, для новых — с 2023 года. В 2018 году «Аэрофлот» подсчитал, что установка камер обойдётся отрасли в 40 млрд руб.

Основным перевозчиком поездами дальнего следования в России является Федеральная пассажирская компания (дочка РЖД).

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