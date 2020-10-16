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16.10.2020

Специалистам по искусственному интеллекту предложили возвращать НДФЛ

По мнению рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», это усилит заинтересованность специалистов во внедрении данной технологии

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IТ-специалистам, участвующим во внедрении искусственного интеллекта (ИИ), целесообразно возвращать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое предложение содержится в большом (из 98 пунктов) списке предлагаемых мер поддержки IТ-отрасли, составленном участниками рынка и переданном в Минцифры. Предложения внесла рабочая группа «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика», рассказала «Ведомостям» директор по взаимодействию с государственными органами «ABBYY Россия» Ольга Минаева.

Возврат НДФЛ усилит заинтересованность специалистов во внедрении искусственного интеллекта, считают авторы, поскольку в этом случае работодатели смогут поднять зарплаты своим сотрудникам. Ранее Российская ассоциация электронных коммуникаций (Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и другие) призвала правительство и профильные ведомства распространить налоговый маневр на IT-компании «цифрового контура» — поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и другое.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Согласно ему, с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%. В августе стало известно, что российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.

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