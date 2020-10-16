Специалистам по искусственному интеллекту предложили возвращать НДФЛ

IТ-специалистам, участвующим во внедрении искусственного интеллекта (ИИ), целесообразно возвращать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое предложение содержится в большом (из 98 пунктов) списке предлагаемых мер поддержки IТ-отрасли, составленном участниками рынка и переданном в Минцифры. Предложения внесла рабочая группа «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика», рассказала «Ведомостям» директор по взаимодействию с государственными органами «ABBYY Россия» Ольга Минаева.

Российские специалисты по искусственному интеллекту попросили власти возвращать им налог на доходы физических лиц. Они считают, что это усилит личную заинтересованность людей во внедрении технологии. Возврат НДФЛ позволит работодателям поднять зарпл…https://t.co/uGo6hHYHkn — ForbesRussia (@ForbesRussia) October 16, 2020

Возврат НДФЛ усилит заинтересованность специалистов во внедрении искусственного интеллекта, считают авторы, поскольку в этом случае работодатели смогут поднять зарплаты своим сотрудникам. Ранее Российская ассоциация электронных коммуникаций (Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и другие) призвала правительство и профильные ведомства распространить налоговый маневр на IT-компании «цифрового контура» — поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и другое.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Согласно ему, с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%. В августе стало известно, что российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.

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