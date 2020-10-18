QR-коды могут ввести в ресторанах и непродовольственных магазинах столицы

Непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы могут присоединиться к системе регистрации посетителей, которая с 19 октября работает для ночных заведений, допустил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью ресторатору и главе Hurma Management Group Дмитрию Левицкому. Об этом со ссылкой на Instagram Левицкого сообщает «Ъ».
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Мое интервью с Алексеем Немерюком по поводу внедрения системы чекинов, которая заработает в Москве уже завтра в 12.00. Сегодня узнавал — под 1000 QR кодов уже скачано нашими коллегами. Очень надеюсь, что данная процедура заработает, покажет свою эффективность, поможет снизить темпы роста заболевших и, как следствие, поможет избежать закрытия предприятий общественного питания. Шанс есть, теперь все зависит от того, как реализуем. Понятно, что вопросов возникнет еще много. Пишите их в комментах. И я, и коллеги из департамента их собираем, будем искать ответы. Или прямой эфир на неделе запилю, или с Алексеем еще раз встретимся через неделю. Всем здоровья! Всех обнял. Дистанционно.
Система, говорит Немерюк, должна показать свою работоспособность, а жители города — хорошо ее воспринять:
«Может быть, если система чекинов хорошо будет воспринята сообществом, москвичами, гостями столицы, мы выйдем на некий стабильный уровень количества выявленных заболевших, количества госпитализаций, и мы в спокойном режиме пройдем. Но это надо опробовать. Если система заработает, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней — те же салоны красоты, магазины непродовольственные, либо рестораторы».
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Немерюк сказал, что обсуждения с рестораторами уже идут. «На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию»,— сказал он. Руководитель департамента отметил, что многие столицы мира уже запретили работу баров после 23:00 или же полностью. В Москве, по словам главы московского департамента торговли и услуг, прибегают к контролю за ношением масок: «Ты видишь… что мы закручиваем гайки с точки соблюдения массового режима. Кучу предприятий оштрафовали, многие закрыли. Такие, может быть, банальные меры — они все-таки позволяют несколько сдержать уровень заболевших».
Ранее мэрия Москвы обязала работников и посетителей дискотек, ночных клубов, баров и других аналогичных развлекательных заведений регистрироваться по телефону для посещения заведения. На входе в помещение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.
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