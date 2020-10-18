QR-коды могут ввести в ресторанах и непродовольственных магазинах столицы

Непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы могут присоединиться к системе регистрации посетителей, которая с 19 октября работает для ночных заведений, допустил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью ресторатору и главе Hurma Management Group Дмитрию Левицкому. Об этом со ссылкой на Instagram Левицкого сообщает «Ъ».

Система, говорит Немерюк, должна показать свою работоспособность, а жители города — хорошо ее воспринять:

«Может быть, если система чекинов хорошо будет воспринята сообществом, москвичами, гостями столицы, мы выйдем на некий стабильный уровень количества выявленных заболевших, количества госпитализаций, и мы в спокойном режиме пройдем. Но это надо опробовать. Если система заработает, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней — те же салоны красоты, магазины непродовольственные, либо рестораторы».

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Немерюк сказал, что обсуждения с рестораторами уже идут. «На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию»,— сказал он. Руководитель департамента отметил, что многие столицы мира уже запретили работу баров после 23:00 или же полностью. В Москве, по словам главы московского департамента торговли и услуг, прибегают к контролю за ношением масок: «Ты видишь… что мы закручиваем гайки с точки соблюдения массового режима. Кучу предприятий оштрафовали, многие закрыли. Такие, может быть, банальные меры — они все-таки позволяют несколько сдержать уровень заболевших».

Ранее мэрия Москвы обязала работников и посетителей дискотек, ночных клубов, баров и других аналогичных развлекательных заведений регистрироваться по телефону для посещения заведения. На входе в помещение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

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