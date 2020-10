QR-коды могут ввести в ресторанах и непродовольственных магазинах столицы

View this post on Instagram

Мое интервью с Алексеем Немерюком по поводу внедрения системы чекинов, которая заработает в Москве уже завтра в 12.00. Сегодня узнавал — под 1000 QR кодов уже скачано нашими коллегами. Очень надеюсь, что данная процедура заработает, покажет свою эффективность, поможет снизить темпы роста заболевших и, как следствие, поможет избежать закрытия предприятий общественного питания. Шанс есть, теперь все зависит от того, как реализуем. Понятно, что вопросов возникнет еще много. Пишите их в комментах. И я, и коллеги из департамента их собираем, будем искать ответы. Или прямой эфир на неделе запилю, или с Алексеем еще раз встретимся через неделю. Всем здоровья! Всех обнял. Дистанционно.