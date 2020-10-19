В ЕС проверят — не собирает ли Instagram персональные данные детей?

Ирландская комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission, DPC) начала в прошлом месяце провела два расследования в отношении Facebook на предмет, обрабатывает ли корпорация персональные данные детей в Instagram. Последний якобы сделал публичными адреса электронной почты и номера телефонов пользователей моложе 18 лет.

Главный регулятор по этой теме в Европейском союзе получил жалобы от частных лиц и выявил «потенциальные проблемы». Ведомство проверит, выполняет ли Facebook свои обязательства по прозрачности при предоставлении Instagram детям, а также соблюдает ли требования комиссии по защите данных в целом.

В сентябре Facebook подал судебный иск против Ирландской комиссии по защите данных. Компания призвала регулятора соразмерно подходить к вопросу передачи данных из ЕС в США, пока по нему не будет достигнуто устойчивое долгосрочное решение. Ранее DPC направила Facebook требование прекратить передачу данных европейских пользователей в США. Это первый случай, когда регулятор из ЕС призвал ИТ-гиганта выполнить принятое в июле решение Европейского суда ЕС.

В Ирландии находятся европейские штаб-квартиры ряда американских технологических фирм, что делает DPC ведущим регулятором ЕС в рамках Общего регламента защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), введённого в 2018 году.

Новые правила дают регуляторам возможность налагать штрафы за нарушения в размере до 4% от глобальной выручки компании.

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