Нижегородец оспорил «антитеррористический» штраф за комментарий

Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор нижегородцу Михаилу Шарыгину, которого признали виновным в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осудили на 400 тыс. руб. за комментарий в интернете. Защита просит оправдать осужденного в связи с отсутствием состава преступления, сообщает «Ъ» со ссылкой на копию апелляционного заявления.

Весной прошлого года, комментируя новость на портале «Нижний Новгород онлайн» о проведении незаконных строительных работ, Шарыгин предложил взорвать забор, который мешал проезду скорой помощи. Речь идет о 7-этажной гостинице со встроенными парковками, которую задумали построить на улице Мануфактурной, рядом с Нижегородской ярмаркой, вплотную к жилым домам. Местные жители не верили, что на маленьком клочке земли можно разместить высотное здание, пока не увидели строительный забор. Когда весной прошлого года на участке возвели строительный забор, люди встали живой стеной перед экскаваторами.

Именно эту новость прокомментировал Михаил Шарыгин, предложив ликвидировать препятствие. Стройка в результате была признана незаконной, забор снесли, а застройщика губернатор обязал вернуть территорию в прежний вид. Комментарий был очень быстро удалён, но про него не забыли силовики. Некоторое время спустя на автора было заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ, и недавно 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Нижегородском областном суде оштрафовал Шарыгина на 400 тысяч рублей.

С его слов, свидетели на суде не видели комментарий от апреля 2019 года, а познакомились с ним только в мае нынешнего года, и то — в распечатках следователя.

В распоряжении государства также остался ноутбук нижегородца, причем следователи не позволили ему скопировать информацию.

«По меркам сегодняшний дней обвинительный приговор со штрафом — это далеко не худший сценарий. Приговор 400 тысяч рублей и ноутбук, — сказал Михаил Шарыгин. — Тут я хочу подчеркнуть, что это не пустая железка, а хранилище ценной личной информации, которую сейчас сложно конвертировать в рубли. Но моральный и материальный ущерб от потери ноутбука я оцениваю как половину от этого штрафа».

Защита не согласна с приговором и считает, что суд не в полной мере учел показания свидетелей обвинения. Как указано в апелляционной жалобе, в судебном заседании свидетели сообщили, что не восприняли комментарий Михаила Шарыгина как призыв или руководство к действию, а расценили его как взрыв эмоций.

Кроме того, защита считает необоснованным заключение экспертов, ссылаясь на противоречие в выводах: эксперты заключили, что в словах Михаила Шарыгина имеются признаки пропаганды идеи необходимости радикальных действий в отношении городских властей, но не содержатся признаки призыва к каким-либо действиям.

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