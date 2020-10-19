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19.10.2020

В Китае запретили вызывающие «зависимость» у детей онлайн-сервисы

Для того чтобы оставаться в рамках закона, игры должны устанавливать ограничения для подрастающего поколения

 

Китай вводит строгие меры, желая держать несовершеннолетних (до 18 лет) подальше от вызывающего привыкание цифрового контента. Страна обновила законы, которые теперь гласят, что продавцы «не должны предлагать несовершеннолетним продукты и услуги, вызывающие зависимость». Поставщики игр, платформы для прямых трансляций, аудио- и видеосъёмки, а также социальные сети, должны установить «соответствующие функции», такие как лимиты времени и потребления для детей.

Помимо этого поставщики услуг должны принять необходимые меры для прекращения кибербуллинга, а представители (родители или опекуны) пострадавших детей имеют право просить об удалении, блокировке или отключении принёсших вред ссылок.

Ранее в КНР уже изучали этику игровой зависимости, и, например, китайский разработчик игр Tencent теперь проводит соответствующие проверки. Сейчас прямой запрет может вынудить сайты и создателей игр соблюдать определённые меры, даже если риск поймать детей на крючок мал. Хотя в основном правила затронут ориентированные на Китай цифровые товары, они могут оказать влияние на китайские игры и услуги и в других местах.

Новые нормы заработают 1 июня 2021 года.

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