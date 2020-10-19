В Китае запретили вызывающие «зависимость» у детей онлайн-сервисы

Китай вводит строгие меры, желая держать несовершеннолетних (до 18 лет) подальше от вызывающего привыкание цифрового контента. Страна обновила законы, которые теперь гласят, что продавцы «не должны предлагать несовершеннолетним продукты и услуги, вызывающие зависимость». Поставщики игр, платформы для прямых трансляций, аудио- и видеосъёмки, а также социальные сети, должны установить «соответствующие функции», такие как лимиты времени и потребления для детей.

Помимо этого поставщики услуг должны принять необходимые меры для прекращения кибербуллинга, а представители (родители или опекуны) пострадавших детей имеют право просить об удалении, блокировке или отключении принёсших вред ссылок.

Ранее в КНР уже изучали этику игровой зависимости, и, например, китайский разработчик игр Tencent теперь проводит соответствующие проверки. Сейчас прямой запрет может вынудить сайты и создателей игр соблюдать определённые меры, даже если риск поймать детей на крючок мал. Хотя в основном правила затронут ориентированные на Китай цифровые товары, они могут оказать влияние на китайские игры и услуги и в других местах.

Новые нормы заработают 1 июня 2021 года.

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