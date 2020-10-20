Сбербанк соберёт для бизнеса и властей данные о тратах и передвижениях россиян

Сбербанк работает над пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей, сообщает РБК. Он будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией 2ГИС о расположении торговых точек и после этого рекомендовать бизнесу решения, например — где выгоднее разместить новый магазин. Информацию для транспортного планирования также сможет использовать администрация при анализе миграционных потоков в крупных городах.

В августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС для совершенствования своей экосистемы.

Новый продукт заработает в рамках платформы потребительской экспертизы «СберАналитика», о запуске которой объявили 13 октября. Источниками данных для неё являются:

— наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц, которые охватывают 90% населения и 60% организаций;

— транзакционная активность в терминалах Сбербанка по приему карт, которыми оснащено 70% торговых точек;

— карты и банкоматы Сбербанка;

— открытые данные, данные партнеров и «дочек» банк.

Вся информация будет использоваться в обезличенном виде, обещают в Сбербанке. У организации, по собственным данным, 96,9 млн активных частных и 2,6 млн активных корпоративных клиентов, банкоматная сеть насчитывает 51,6 тыс. устройств, а эквайринговая — 2,2 млн POS-терминалов.

Над системой с похожими целями работает мэрия Москвы — ею было выделено 155,3 млн рублей на установку свыше двухсот комплексов, которые будут собирать уникальные номера мобильных устройств и отслеживать по ним движение пешеходов. Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Эта информация будет отправляться в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. В связке с данными с камер видеонаблюдения система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта, заявляется в документации к тендеру.

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