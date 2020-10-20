Столичная мэрия разворачивает MAC-слежку за гражданами

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) через сайт госзакупок заказал оборудование для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Первым внимание на тендер обратил «Ъ». Как следует из документации, на остановках общественного транспорта установят свыше двухсот комплексов, которые будут собирать уникальные номера мобильных устройств и отслеживать по ним движение пешеходов. Стоимость закупки — 155 291 157,07 рублей.

Аппаратно-программные комплексы (АПК) будут установлены на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi.

Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Эта информация будет отправляться в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. В связке с данными с камер видеонаблюдения система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

Согласно данным госзакупок, победителя торгов определили 12 октября — им стало ООО «Информационные технологии будущего», предложившее выполнить условия договора за 152,9 млн руб. Однако карточка аукциона содержит пометку, что определение поставщика приостановлено из-за жалобы.

Мы ознакомились с содержанием жалобы — ООО «Проф-ИТ Групп» пожаловалось в департамент г. Москвы по конкурентной политике на нарушение федерального «Закона о контрактной системе», в частности — в плане «открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции».

Представители «Проф-ИТ» указывают на то, что заказчиком вовремя не были предоставлены разъяснения документации аукциона, что привело «к невозможности для Заявителя сформировать и подать заявку на участие в данной закупке». По сведениям единой информационной системы (ЕИС), заказчик разместил их за пределами срока окончания размещения разъяснений — соответствующий скриншот Заявитель приложил к жалобе.

При этом документация аукциона, по мнению «Проф-ИТ», составлена не только с многочисленными нарушениями положений «Закона о контрактной системе», но и не содержала требований к информационной системе позволяющих определить трудоемкость (объем работ, срок выполнения, стоимость) по разработке программного обеспечения в составе комплексной информационной системы мониторинга пассажиропотока (КИС МП), создание которой является предметом данной закупки:

«В частности, в Техническом задании отсутствует перечень информационных систем, с которыми необходимо интегрировать создаваемую КИС МП, отсутствует даже количество указанных внешних и иных информационных систем, с которыми должен быть реализован в КИС МП обмен данными. Данная информация имеет существенное значение при оценке объема работ по закупке. При этом заказчику известно, что обеспечения взаимодействия между создаваемой информационной системой с другой информационной системой необходима разработать интеграционный модуль,но даже количество таких систем в документации не указано. Непредоставление Заказчиком (Уполномоченным органом) разъяснения документации аукциона до окончания срока подачи заявки привело к невозможности Заявителю сформировать и подать заявку на участие в указанной закупке».

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Но Комиссия Управления при участии Московского УФАС в ходе внеплановой проверки нарушений, изложенных в жалобе не обнаружила, поэтому ограничения, наложенные на поставщика, были сняты.

Ранее MAC-слежкой за пользователями для рассылки таргетированной рекламы занимались многие торговые центры, операторы связи и другие коммерческие предприятия. «При включенном Wi-Fi модуле любое ваше устройство (ноутбук, планшет или смартфон), раскрывает MAC-адрес. Это является публично доступной информацией, которую невозможно скрыть без отказа от использования Wi-Fi модуля в вашем устройстве. На этом строятся некоторые системы анализа посетителей, так называемые Wi-Fi-радары – в итоге собирается информация, как долго, как часто и какие места посетил от или иной пользователь», — говорится в одном из соответствующих исследований.

Благодаря полученным данным выстраиваются популярные маршруты, собирается иная статистика в виде времени и регулярности посещений. Имея собственную сеть Wi-Fi-радаров по городу, можно отслеживать перемещения пользователей между ними, формировать обобщенную базу данных о таких перемещениях.

С 19 октября в связи с ростом заболеваемости коронавиурсной инфекцией московские власти начали отслеживать посещение горожанами ночных заведений столицы. В клубах, барах и караоке ввели систему QR-кодов, которые должны сканировать посетители, после чего проходить регистрацию по номеру телефона. В случае, если у кого-то из отдыхающих в заведении в будущем выявят COVID-19, всем посетителям разошлют СМС и предложат пройти тест.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин издал Указ, согласно которому работодатели обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на удалёнку, причём еженедельные отчёты с их данными должны будут отправляться в единую базу, обработкой которой также займётся мэрия. «РосКомСвобода» оспорила в суде эту норму как нарушающую российское законодательство.

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