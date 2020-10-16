Указ Собянина о слежке за работниками на удалёнке оспорен в суде

В начале октября текущего года мэр города Москвы Сергей Собянин выпустил Указ № 97-УМ с целью усиления мер по контролю за нарушением организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве в целях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. В числе прочего, Сергей Собянин обязал работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, причём данные сотрудников на удалёнке должны будут зачем-то передаваться в мэрию — к сбору и передаче обязали самих работодателей. Многих москвичей крайне обеспокоила данная мера. Предприниматели направили в Минцифры официальное письмо с просьбой отменить сбор данных, а московские депутаты попросили прокурора проверить указ Собянина. «РосКомСвобода» также считает эту норму не соответствующей российскому законодательству, вследствие чего нашими юристами совместно с Фондом развития цифровых прав был подан иск в Мосгорсуд к мэрии Москвы с привлечением к процессу в качестве обязательного лица столичной прокуратуры.

Данные о своих сотрудниках работодатели обязаны предоставлять еженедельно в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

Собянин усиливает слежку за москвичами. Обосновывая это борьбой с COVID-19, мэрия обязала работодателей предоставлять данные о переведённых на «удалёнку» сотрудниках — сообщать номера автомобилей, мобильных телефонов, транспортных и социальных карт https://t.co/EWOCWQdmmI pic.twitter.com/iLMhOBbqjJ — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 6, 2020

Подавая иск, мы оспариваем положение пункта 2.1 Указа мэра о предоставлении таких данных, куда входят номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии), номер электронной карты «Тройка» (при наличии), номер электронной карты «Стрелка» (при наличии), номер социальной карты (при наличии), номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета (при наличии).

«РосКомСвобода» считает, что Указ мэра Москвы Сергея Собянина входит в противоречие с нормативными правовыми актами бóльшей юридической силы. Как то:

Федеральный закон от от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

По мнению наших юристов, основаниями для отмены оспариваемого нормативного правового акта являются нарушения вышеперечисленных норм.

В частности, закон о персональных данных определяет следующие принципы обработки персональных данных:

Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

Однако Указом Сергея Собянина не устанавливается цель обработки сведений о работниках, что не позволяет оценить необходимый для достижения этой цели объем персональных данных и их содержание. Тем самым, нарушаются принципы обработки персональных данных, установленные Законом о персональных данных.

Также Указом не предусматривается, кто будет являться оператором сведений о работниках, что нарушает право субъекта, закрепленное статьей 14 Закона о персональных данных. Но и кроме этого, Указ нарушает целый список норм федерального закона 152-ФЗ, указанных нами в иске.

Указ нарушает права работников, закрепленные статьей 88 Трудового кодекса РФ. В ТК сказано:

обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными федеральными законами; все персональные данные работника следует получать у него самого; работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Кроме этого, федеральными законами не предусмотрено случаев обмена (передачи) персональных данных работников, в рамках которых мог бы применяться пункт 11.3. Указа. Не определяя цели обработки передаваемых персональных данных, не создавая механизма подтверждения, что данные работников могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, не создавая режим секретности (конфиденциальности), а также, в целом, обязывая работодателей передавать персональные данные работников независимо от их согласия, Указ нарушает перечисленные выше права работников.

Указ входит в противоречие с законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который закрепляет в качестве базового принципа возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. Аналогично пункт 3 статьи 5 закрепляет право заявителя на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.

Необоснованно сужая форму взаимодействия с заявителем путем закрепления единственной возможности передачи сведений о работниках посредством официального сайта, Указ лишает работодателей предоставленного им от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» права на выбор формы получения государственных и муниципальных услуг по своему выбору, накладывая на них дополнительную обязанность по созданию личного кабинета на официальном сайте и по пользованию официальным сайтом.

Поэтому мы просим суд признать недействующим с момента принятия Указа пункт о сборе и передаче данных сотрудников работодателями в мэрию Москвы.

Глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян считает, что:

«Новый указ Собянина — это очередной удар по сфере приватности москвичей. Указ не только подрывает все установленные законом принципы обработки персональных данных, но это еще и ловушка для всех московских работодателей. Непредставление отчета может повлечь привлечение работодателя к административной ответственности. При этом слив данных третьим лицам без какой-либо понятной в самом Указе цели может закончиться для работодателя исками от работников».

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Юрист также обращает внимание, что, как и в истории с распознаванием лиц, московская администрация говорит, что она не работает с биометрическими данными, так и тут власти говорят о том, что передаваемые данные не являются персональными, «что является абсолютным искажением смыслов».

«Нет никаких сомнений, что собираемые данные — персональные и они будут использованы как против самих граждан, так и против их работодателей, не выполнивших требования Указа мэра по удалёнке, — подчёркивает он. — И если все же мэрия не считает эти данные персональными, то и соответствующего уровня охраны она им не предоставит».

Это значит, что все данные неминуемо попадут на черный рынок и обогатят и без того множество утекших баз, уверен юрист.

«Указ содержит массу противоречий. Мы полагаем, что действия московских властей избыточны, иррациональны, нарушают как минимум три федеральных закона и не имеют никакого отношения к борьбе с COVID-19. Принимая во внимание всю тяжесть административной ответственности для компаний и ИП, мы попросили Мосгорсуд перейти к немедленному рассмотрению дела и отменить то положение Указа мэра об обязательном предоставлении отчетов об удаленных работниках, которое вступает в очевидную коллизию с целым рядом федеральных законов», — подытоживает Дарбинян.

Во многих странах правительства под предлогом борьбы с пандемией вводят массу ограничительных мер, в том числе основанных на вмешательстве в частную жизнь и нарушающих приватность. Россия также входит в число тех государств, кто планомерно увеличивает масштабы слежки за гражданами и бизнесом, совершенно не утруждая себя обоснованием вводимой слежки.

На наш взгляд, многие антикоронавирусные нововведения, связанные с контролем соблюдения карантинных мер, грубо нарушают права россиян, входя в острое противоречие и с законодательством, и со здравым смыслом, поэтому необходимо использовать все правовые рычаги для прекращения безотчётного построения «Большого пандемического брата» как в столице, так и по всей стране.

«РосКомСвобода» призывает предпринимателей подключаться к иску — мы обеспечим безвозмездную помощь всем обратившимся.

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