IT-отрасль не хочет передавать информацию о сотрудниках на удалёнке третьим лицам

Три крупнейшие российские IT-ассоциации пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на решение мэра Москвы Сергея Собянина, обязавшего работодателей предоставлять мэрии номера телефонов и автомобилей сотрудников на удалёнке. АПКИТ, «Отечественный Софт» и «Руссофт» направили ему письмо (есть в распоряжении «Ъ») с просьбой предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям города данных о сотрудниках, работающих в удаленном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Работодателей обязали передавать мэрии Москвы личные данные сотрудников на удалёнке – номера телефонов и автомобилей, карт «Тройка» и социальных карт и т.д. За невыполнение этого требования работодателям грозит штраф.

В письме IT-ассоциаций говорится, что данные, которые власти Москвы собирают о работниках на удалёнке, относятся к персональным, собирать и передавать эти данные без согласия их владельца незаконно, кроме определенных законом случаев. Указ Собянина к таким случаям не относится, отметили авторы письма:

«Как выполнение содержащихся в указе требований, так и неисполнение, ставит законопослушные компании в условия вынужденного и безальтернативного нарушения законодательства, что ведет к штрафам и приостановкам деятельности компаний».

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«Мэрия использует ситуацию с коронавирусом как весной, так и сейчас, чтобы выстроить систему контроля и управления жителями», — говорит исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев.

Дополнительно предприниматели должны сообщить правительству Москвы название своей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, общую численность сотрудников и количество работников, переведенных на удаленку. Если соответствующих отчетов не будет, компанию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность. Однако большинство московских предпринимателей не могут выполнить требование мэра.

Одна из проблем в том, что предоставляемые данные должны быть заверены электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя компании. По оценке Дмитрия Порочкина, омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей, на момент публикации указа до 80% директоров малых и средних предприятий ее не имели, поскольку ЭЦП не является обязательным условием ведения бизнеса.

«К сожалению, далеко не у всех компаний, особенно у ИП и микробизнеса, есть электронная цифровая подпись, а чтобы отправить сведения, она нужна, — добавил Порочкин. — Официальной информации от правительства Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭЦП, еще нет».

Ассоциации предложили исключить из требований обязательное предоставления информации о номере автомобиля, мобильном телефоне, номерах транспортных карт и некоторых других данных. Также они предложили не заставлять организации отчитываться о переведённых на удалёнку сотрудниках еженедельно, если их число не меняется. В мэрии Москвы «Ъ» заявили, что запрашиваемые данные не считаются персональными, так как работодатель может передавать их без привязки к ФИО.

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UPD. Минцифры заявило о законности распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, которое обязует работодателей еженедельно передавать данные своих работников (номера телефонов, автомобилей, транспортных карт) в мэрию.

«Считаем, что запрашиваемая информация может быть отнесена к персональным данным, но вместе с тем на основании п. 4 ч. 1 ст. 6 закона «О персональных данных» с учетом указа президента «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и ст. 11 ФЗ 68 от 21 декабря 1994 данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных»,— сообщил «Ъ» представитель министерства.

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