Московские депутаты попросили прокурора проверить указ Собянина об удалёнке

Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов и семеро депутатов от КПРФ направили к прокурору Москвы требование проверить указ мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников на удалённую работу на соответствие ст. 88 Трудового кодекса РФ, сообщает «Ъ». Эта норма прямо запрещает работодателям передавать кому-либо персональные данные сотрудников без их согласия, за исключением случаев угрозы чьей-либо жизни.

Авторы письма также обращают внимание, что номера транспортных карт и месячных проездных не привязаны к персональным данным владельцев и непонятно, какие именно номера билетов нужно передавать в мэрию. По их мнению, указ нарушает принципы ясности и недвусмысленности правовой нормы Конституции. Депутаты хотят, чтобы прокурор внёс в мэрию представление о приведении указа в соответствие с Конституцией и ТК.

Любопытно, что ранее в московском оперативном штабе заявили, что обязанность по представлению сведений обусловлена как раз таки ТК. «В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определённые федеральными законами», — говорилось в телеграм-канале оперштаба.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Позднее работодатели стали должны ещё и передавать мэрии Москвы личные данные сотрудников на удалёнке – номера телефонов и автомобилей, карт «Тройка» и социальных карт и т.д. За невыполнение этого требования работодателям грозит штраф.

«Логических объяснений для сбора таких данных я не нахожу, за исключением предположения, что на следующем этапе могут ввести штрафы для этих самых работников за перемещение по городу на авто, с использованием указанных карт или с мобильным телефоном»,— говорит соавтор обращения, депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева.

Ранее три крупнейшие российские IT-ассоциации пожаловались на Собянина главе Минцифры Максуту Шадаеву. АПКИТ, «Отечественный Софт» и «Руссофт» направили ему письмо с просьбой предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям города данных о сотрудниках, работающих в удаленном режиме. Но Минцифры заявило о законности распоряжения мэра Москвы.

В ДИТ говорили, что работа с данными, предоставление которых предусмотрено указом мэра, производится в строгом соответствии с законодательством. В ведомстве также обосновывали такие меры необходимостью «оценки пассажиропотока».

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