Бизнес может получить платный доступ к «большим госданным» россиян

Ассоциация больших данных (АБД) по итогам недавнего заседания направила в правительство резолюцию с просьбой разработать «дорожную карту» по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом, сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.

Члены АБД, следует из него, просят правительство облегчить доступ бизнеса к ГИС, информационным ресурсам и реестрам, что позволит интегрировать, например, портал госуслуг с экосистемами крупных компаний, а также решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС.

Помимо этого, АБД просит учитывать мнение бизнеса при изменении в процессах предоставления электронных госуслуг. Ассоциация предлагает наладить сотрудничество на основе SLA (соглашение об уровне качества).

В ассоциацию входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф», Qiwi, МТС, «МегаФон», «Билайн», «Ростелеком», oneFactor и Аналитический центр при правительстве. Они рассчитывают, что интеграция госсистем с крупными компаниями позволит решить регуляторные проблемы использования данных из ГИС.

В частности, бизнес сталкивается с отказами от чиновников в муниципалитетах на просьбу предоставить актуальные данные, например, о недвижимости из Росреестра или о передвижении общественного транспорта, объясняет руководитель службы проектов по развитию бизнеса «Яндекса» Леван Шаламберидзе. Иногда власти хотят получить взамен бесплатно коммерческие продукты «Яндекса», рассказал он. АБД предложила наладить сотрудничество на основе SLA (соглашение об уровне качества).

«Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде, скорость отклика на запрос, состав передаваемых данных, технические протоколы обмена данными. За уровень сервиса взимается плата. Это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса и взаимное развитие экосистем»,— рассказала президент АБД Анна Серебряникова.

В Минцифры отреагировали на предложение положительно: ведомство планирует создать «государственную фабрику данных» для передачи данных от государства бизнесу.

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