Секретная сделка: монополисты Apple и Google работали «как одна компания»

В рамках антимонопольного дела против Google Министерство юстиции США раскрывает детали сделок корпорации, по которым её поисковая система устанавливалась в браузерах и устройствах других компаний по умолчанию. Об этом пишет Bloomberg. Самым крупным соглашением здесь является договор Google с Apple. По оценке американского Минюста, Google платит Apple от 8 до 12 млрд долл. в год, чтобы та внедряла поисковый движок Google по умолчанию в браузер Safari и голосовой помощник Siri на своих устройствах. Пользователи Apple, конечно, могут вручную переключиться на другие браузеры, но мало кто это делает, что де-факто приводит к монополии Google.

В американском правительстве заявили, что генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор Google Сундар Пичаи встречались в 2018 году для обсуждения этой сделки. После чего один высокопоставленный сотрудник Apple написал коллеге из Google, что «наше видение заключается в том, что мы работаем так, как если бы были одной компанией». Получаемый от соглашения доход Apple позиционировала как часть растущего сегмента услуг. Почти половина поискового трафика Google в 2019 году приходилась на продукты корпорации-«коллеги».

В Apple ответили, что пользователи могут изменить поисковую систему, установленную по умолчанию, после настройки и загружать сторонние поисковые приложения и голосовые помощники.

Накануне Министерство юстиции и одиннадцать генеральных прокуроров республиканских штатов (Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Южная Каролина и Техас) подали антимонопольный иск против Google. Минюст утверждает, что Google занимает 88% поискового рынка, 94% мобильного поиска и 70% рынка поисковой рекламы в стране.

Today’s lawsuit by the Department of Justice is deeply flawed. People use Google because they choose to — not because they're forced to or because they can't find alternatives. We will have a full statement this morning.

— Google Public Policy (@googlepubpolicy) October 20, 2020