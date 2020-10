Минюст США обвинил Google в монополизме и подал на него в суд

Министерство юстиции и одиннадцать генеральных прокуроров республиканских штатов (Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Южная Каролина и Техас) подали антимонопольный иск против Google, сообщает CNBC. Корпорацию обвиняют в доминировании на рынке онлайн-поиска.

Минюст утверждает, что Google занимает 88% поискового рынка, 94% мобильного поиска и 70% рынка поисковой рекламы в США. По мнению ведомства, ИТ-гигант сохранил свою монополию в сегментах «общих поисковых услуг, поисковой рекламы и общей поисковой текстовой рекламы» с помощью «антиконкурентной и исключающей практики». Это наносило вред потенциальным конкурентам и потребителям, считают в министерстве. Последние платили больше, а услуги получали качеством ниже.

В Google заявили, что иск министерства «глубоко ошибочен». В корпорации считают, что люди используют Google не потому, что вынуждены или не могут найти альтернативы, а потому что делают такой выбор.

Today’s lawsuit by the Department of Justice is deeply flawed. People use Google because they choose to — not because they're forced to or because they can't find alternatives. We will have a full statement this morning.

— Google Public Policy (@googlepubpolicy) October 20, 2020