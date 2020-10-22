Москва оснастит электробусы и трамваи камерами с распознаванием лиц

ГУП «Мосгортранс», как выяснил «Ъ», до конца 2020 года оснастит столичные электробусы 1,8 тысячами видеокамер с функцией распознавания лиц, следует из документов на портале госзакупок.

Для этого был заключен контракт на 73,9 млн руб. с ООО «Сервисный центр Транстелематика», который должен поставить и установить видеокамеры производства российской «БайтЭрг» со специальным софтом. Будут использоваться решения по распознаванию лиц трех российских компаний: VisionLabs (среди совладельцев — АФК «Система» и Сбербанк), NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна) и Tevian (по 50% в компании принадлежит Антону и Сергею Конушиным).

Для электробусов подрядчик должен будет поставить 600 комплексов видеонаблюдения, которые включают в себя по три камеры. Всего на октябрь 2020 года в Москве числится 509 электробусов.

Аналогичные решения планируется внедрить и в столичных трамваях модели «Витязь-М», для которых потребуется 2,3 тыс. видеокамер. Их на 189 млн руб. поставит ООО «Топмедиа», следует из тендерной документации «Мосгортранса». На конец 2019 года число трамваев новой модели в столице составляло более 300. Власти закупают 390 комплексов, в которые входит по шесть камер. Во все трамваи также будет устанавливаться бортовой компьютер.

Таким образом, только на оснащение трамваев и электробусов системами видеонаблюдения столичные власти потратят порядка 263 млн рублей.

Решения, которые планируют использовать для видеоаналитики в наземном транспорте, не отличаются от тех, что уже используются в городской системе видеонаблюдения, включающей в себя 175 тыс. камер, поясняет «Ъ» собеседник, знакомый с деталями проекта. В конце марта городские власти экстренно развернули решения для распознавания лиц, чтобы отслеживать соблюдение режима самоизоляции. Там также используются технологии VisionLabs и NtechLab.

Информация с камер может быть использована как для статистики, так и потенциально для индивидуальной идентификации с последующими штрафами, например, за безбилетный проезд или несоблюдение масочного режима, допускает руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов. Правда, во втором случае функционал подразумевает наличие у мэрии базы оцифрованных лиц москвичей с привязкой к персональным данным, что, по действующим нормам, считается нарушением закона, уточняет он.

У города пока нет полной базы биометрических данных, а значит, сравнить изображение большинства нарушителей будет попросту не с чем, уверен заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов.

Видеоаналитика может оценить, сколько пассажиров воспользовались маршрутом в течение дня, были ли на них маски, многие ли пренебрегли требованиями, указывает ведущий специалист центра машинного обучения «Инфосистемы Джет» Александра Царева. Помимо подсчета пассажиров и розыска нарушителей система может применяться и для фиксации «сложных ситуаций» в салоне или забытых предметов, считает исполнительный директор «Рексофт» Евгений Минеев. По его мнению, в проект привлекается сразу три вендора, чтобы сравнить эффективность каждого из решений и распределить нагрузку.

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