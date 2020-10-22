«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила посты о митингах в Иркутске

Администрация «ВКонтакте» удалила по требованию Генпрокуратуры из группы иркутского движения «Новая Россия — свободная страна» посты с информацией о митингах, сообщает «Сибирь. МБХ медиа». Среди стёртых записей были анонсы акций и сведения о неудачном обжаловании отказа мэрии в проведении митинга.
«Получила продолжение история, рассказанная в предыдущем посте. Наши предположения полностью подтвердились: публикации были удалены по требованию аж самой Генпрокуратуры, которая сработала очень оперативно, как будто мы проводили митинг у Путина под носом, а не в далёком Иркутске», — сообщается в группе.
Всего исчезло 10 постов перед публичным мероприятием, состоявшимся 10 октября.
Сначала «ВК» объяснила своё решение якобы нарушением авторских прав, хотя активисты использовали для иллюстраций собственные фотографии. Однако позже она сослалась на требование Генпрокуратуры РФ, о чём сообщила руководству группы. В соцсети также заявили, что не имеют права «отказать в исполнении подобного требования».
«Техподдержка приводит даже номер этого требования. Я впервые вижу, чтобы органы прокуратуры так быстро работали», — сказал администратор группы Павел Харитоненко.
Аналогичные записи оказались заблокированы для продвижения в Instagram, но после жалобы Харитоненко служба поддержки восстановила доступ к ним.
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Получила продолжение история, рассказанная в предыдущем посте. Наши предположения полностью подтвердились: публикации были удалены по требованию аж самой Генпрокуратуры, которая сработала очень оперативно, как будто мы проводили митинг у Путина под носом, а не в далёком #Иркутск. Вообще действия власти всё больше напоминают действия обиженного ребёнка. Они сначала пытались нас отговорить — отказывали в администрации , затем в судах выносили предостережениях, писали доносы, а затем протоколы (подробней о преследовании напишем в следующем посте). Но всё это не помогло — тогда они обиделись и решили, раз мы сами не отменяем акции, то сделаем так, чтоб на них никто не пришёл, и удалили все записи о #митинг в сети #вконтакте. Попытались сделать это ещё и в #инстаграмм, но не прокатило … Понятно, что не сама #генпрокуратура решила заблокировать нас, а, как мы писали вчера, с подачи #ФСБ, иначе не было бы той скорости, с которой они это провернули. Хотим сказать господам силовикам, которым так не нравятся наши посты и мероприятия: «Ребята, ваше рвение бы да в борьбе с коррупцией, мы бы стали жить хоть немного лучше». Но нет, обиженные дети так не умеют, они делают только назло… Однако заткнуть нас не получиться, мы продолжаем своё дело. Скриншот с перепиской техподдержкой #ВК, где указан номер требования генпрокуратуры — в фотографиях к посту. #новаяроссиясвободнаястрана #иркутск38 #иркутскаяобласть #митингиркутск #ямыхабаровск #хабаровскмыстобой #иркутскийрайон #ангарск #россиябезпутина #россиябудетсвободной #протест #времядействовать
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