«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалила посты о митингах в Иркутске

View this post on Instagram

Получила продолжение история, рассказанная в предыдущем посте. Наши предположения полностью подтвердились: публикации были удалены по требованию аж самой Генпрокуратуры, которая сработала очень оперативно, как будто мы проводили митинг у Путина под носом, а не в далёком #Иркутск. Вообще действия власти всё больше напоминают действия обиженного ребёнка. Они сначала пытались нас отговорить — отказывали в администрации , затем в судах выносили предостережениях, писали доносы, а затем протоколы (подробней о преследовании напишем в следующем посте). Но всё это не помогло — тогда они обиделись и решили, раз мы сами не отменяем акции, то сделаем так, чтоб на них никто не пришёл, и удалили все записи о #митинг в сети #вконтакте. Попытались сделать это ещё и в #инстаграмм, но не прокатило … Понятно, что не сама #генпрокуратура решила заблокировать нас, а, как мы писали вчера, с подачи #ФСБ, иначе не было бы той скорости, с которой они это провернули. Хотим сказать господам силовикам, которым так не нравятся наши посты и мероприятия: «Ребята, ваше рвение бы да в борьбе с коррупцией, мы бы стали жить хоть немного лучше». Но нет, обиженные дети так не умеют, они делают только назло… Однако заткнуть нас не получиться, мы продолжаем своё дело. Скриншот с перепиской техподдержкой #ВК, где указан номер требования генпрокуратуры — в фотографиях к посту. #новаяроссиясвободнаястрана #иркутск38 #иркутскаяобласть #митингиркутск #ямыхабаровск #хабаровскмыстобой #иркутскийрайон #ангарск #россиябезпутина #россиябудетсвободной #протест #времядействовать