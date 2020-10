Правозащитные организации осудили преследование проекта NEXTA властями Беларуси

Правозащитные организации Human Constanta и Article 19 обратились к властям Беларуси с требованием прекратить оказывать давление на популярный Telegram-канал NEXTA Live, который в нарушение всех процедур был включен в список «экстремистских материалов». Они создали петицию с призывом к другим правозащитным организациям обратить внимание на преследование свободы слова в Республике Беларусь и, в частности, остановить цензуру в отношении независимых медиа-ресурсов. Данное обращение поддержала и «РосКомСвобода».

Напомним, 20 октября суд Центрального района города Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

❗️Today our logo and telegram channel Nexta Live have been recognized as "extremist" by the Belarusian authorities. From today in Belarus any reposts from our channels or sharing videos with our watermark will be considered an administrative offence.

— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2020