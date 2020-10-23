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23.10.2020

Правозащитные организации осудили преследование проекта NEXTA властями Беларуси

Human Constanta, Article 19 и «РосКомСвобода» считают процедуру признания экстремистскими материалов белорусского Telegram-канала не соответствующей нормам международного права, требуют пересмотреть решение суда, а также просят власти республики прекратить наступление на свободу выражения мнений

peticia za NEXTA  

Правозащитные организации Human Constanta и Article 19 обратились к властям Беларуси с требованием прекратить оказывать давление на популярный Telegram-канал NEXTA Live, который в нарушение всех процедур был включен в список «экстремистских материалов». Они создали петицию с призывом к другим правозащитным организациям обратить внимание на преследование свободы слова в Республике Беларусь и, в частности, остановить цензуру в отношении независимых медиа-ресурсов. Данное обращение поддержала и «РосКомСвобода».

Напомним, 20 октября суд Центрального района города Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

Теперь распространение информации с данного ресурса или логотипа (например, листовки с логотипом или с текстом из материала ресурса) грозит штрафом в 10–50 базовых величин (1 базовая величина — 27 белорусских рублей — это примерно 800 российских — прим. «Новой газеты») с конфискацией.

Другое возможное наказание — административный арест (до 15 суток) тоже с конфискацией или без нее. Для индивидуального предпринимателя штраф составит 50–100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, а для юрлица — 100–500 базовых величин.

При этом могут конфисковать и ноутбук, и телефон, с которого репостнули материал или фото с логотипом. По практике судов — были и максимальные размеры штрафов, и арест за распространение экстремистских материалов.

Мы, Human Constanta, считаем процедуру признания материалов экстремистскими не соответствующей нормам международного…

Опубликовано Human Constanta Вторник, 20 октября 2020 г.

Творящийся в отношении проекта NEXTA произвол со стороны белорусских властей правозащитники считают недопустимым.

Во-первых, наложенные на канал ограничения являются ничем иным, как цензурой, которая незаконна не только по международному праву, но и прямо запрещена Конституцией Республики Беларусь.

Обязательное участие судебной власти в таких определениях не обеспечивает значимой защиты от произвола или злоупотреблений, поскольку правовая база имеет фундаментальные недостатки. Законодательство опирается на чрезмерно расплывчатую и неопределенную терминологию для определения форм запрещенных высказываний. Это даёт повод для чрезмерно широкого толкования и злоупотреблений, позволяя властям ограничивать законное выражение мнений просто потому, что они критичны, или потому, что они не соответствует нарративам, продвигаемым государством.

Во-вторых, в данном случае суд не предоставил возможности обжалования, принудительно приведя решение в исполнение в день его принятия. Это противоречит обычным процессуальным правилам, согласно которым предоставляется разумное время для обжалования решения суда, и является еще одним доказательством того, что это действие направлено исключительно на противодействие высказыванию несогласных и протестных мнений.

«Мы, нижеподписавшиеся, категорически против использования расплывчатого по своей сути понятия «экстремизм» в качестве основы для ограничения законного права на свободу высказываний, и мы осуждаем попытки властей Беларуси заклеймить протестующих и критиков [власти], указывающих на злоупотребления со стороны государства, как «экстремистские». Это постановление, а также все соответствующее законодательство следует пересмотреть, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении.

«Белорусские власти должны свернуть политику давления на независимые медиа-ресурсы и прекратить продолжающиеся нападения на белорусов, реализующих свое право на свободу выражения мнений», — подытоживается в документе.

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Мы призываем все правозащитные организации присоединиться к данному обращению и подписать петицию.

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