Правозащитные организации осудили преследование проекта NEXTA властями Беларуси

Правозащитные организации Human Constanta и Article 19 обратились к властям Беларуси с требованием прекратить оказывать давление на популярный Telegram-канал NEXTA Live, который в нарушение всех процедур был включен в список «экстремистских материалов». Они создали петицию с призывом к другим правозащитным организациям обратить внимание на преследование свободы слова в Республике Беларусь и, в частности, остановить цензуру в отношении независимых медиа-ресурсов. Данное обращение поддержала и «РосКомСвобода».

Напомним, 20 октября суд Центрального района города Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

❗️Today our logo and telegram channel Nexta Live have been recognized as "extremist" by the Belarusian authorities. From today in Belarus any reposts from our channels or sharing videos with our watermark will be considered an administrative offence. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2020

Теперь распространение информации с данного ресурса или логотипа (например, листовки с логотипом или с текстом из материала ресурса) грозит штрафом в 10–50 базовых величин (1 базовая величина — 27 белорусских рублей — это примерно 800 российских — прим. «Новой газеты») с конфискацией.

Другое возможное наказание — административный арест (до 15 суток) тоже с конфискацией или без нее. Для индивидуального предпринимателя штраф составит 50–100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, а для юрлица — 100–500 базовых величин.

При этом могут конфисковать и ноутбук, и телефон, с которого репостнули материал или фото с логотипом. По практике судов — были и максимальные размеры штрафов, и арест за распространение экстремистских материалов.

Мы, Human Constanta, считаем процедуру признания материалов экстремистскими не соответствующей нормам международного… Опубликовано Human Constanta Вторник, 20 октября 2020 г.

Творящийся в отношении проекта NEXTA произвол со стороны белорусских властей правозащитники считают недопустимым.

Во-первых, наложенные на канал ограничения являются ничем иным, как цензурой, которая незаконна не только по международному праву, но и прямо запрещена Конституцией Республики Беларусь.

Обязательное участие судебной власти в таких определениях не обеспечивает значимой защиты от произвола или злоупотреблений, поскольку правовая база имеет фундаментальные недостатки. Законодательство опирается на чрезмерно расплывчатую и неопределенную терминологию для определения форм запрещенных высказываний. Это даёт повод для чрезмерно широкого толкования и злоупотреблений, позволяя властям ограничивать законное выражение мнений просто потому, что они критичны, или потому, что они не соответствует нарративам, продвигаемым государством.

Во-вторых, в данном случае суд не предоставил возможности обжалования, принудительно приведя решение в исполнение в день его принятия. Это противоречит обычным процессуальным правилам, согласно которым предоставляется разумное время для обжалования решения суда, и является еще одним доказательством того, что это действие направлено исключительно на противодействие высказыванию несогласных и протестных мнений.

«Мы, нижеподписавшиеся, категорически против использования расплывчатого по своей сути понятия «экстремизм» в качестве основы для ограничения законного права на свободу высказываний, и мы осуждаем попытки властей Беларуси заклеймить протестующих и критиков [власти], указывающих на злоупотребления со стороны государства, как «экстремистские». Это постановление, а также все соответствующее законодательство следует пересмотреть, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении.

«Белорусские власти должны свернуть политику давления на независимые медиа-ресурсы и прекратить продолжающиеся нападения на белорусов, реализующих свое право на свободу выражения мнений», — подытоживается в документе.

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Мы призываем все правозащитные организации присоединиться к данному обращению и подписать петицию.

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