Мэрия Москвы пригрозила Сбербанку, ВТБ, Mail.ru и РЖД штрафом за нарушение удалёнки

Московские власти направили в Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru предупреждение о том, что за работающих в офисах сотрудников, формально ушедших на удалёнку, последуют наказания и штрафы, сообщает РБК. По информации издания, аналогичные письма получили ещё несколько десятков компаний.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — говорится в письмах. В мэрии указали, что Сбербанк подал сведения об отправке на дистанционную работу 9956 сотрудников, РЖД — 13 168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11 632 человек.

В Mail.ru Group в ответ на предупреждение заявили, что офис посещает минимальное количество людей, присутствие которых необходимо для поддержания работы компании. В Сбербанке рассказали, что приняли решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удалённый режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости. В ВТБ заверили, что строго выполняют все санитарные требования федеральных и региональных властей.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Позднее работодатели с целью необходимостью «оценки пассажиропотока» (как сказали в ДИТ) стали должны ещё и передавать мэрии Москвы личные данные сотрудников на удалёнке – номера телефонов и автомобилей, карт «Тройка» и социальных карт и т.д. За невыполнение этого требования работодателям грозит штраф.

В середине октября «Роскомсвобода» и Фонд развития цифровых прав оспорили указ Собянина о слежке за работниками на удалёнке в суде. Наши юристы подали в Мосгорсуд иск к мэрии Москвы с привлечением к процессу в качестве обязательного лица столичной прокуратуры.

«РосКомСвобода» считает, что Указ мэра Москвы Сергея Собянина входит в противоречие с нормативными правовыми актами бóльшей юридической силы — с ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Трудовым кодексом.

«РосКомСвобода» призывает предпринимателей подключаться к иску — мы обеспечим безвозмездную помощь всем обратившимся.

По юридическим вопросам к нам можно обращаться по адресу [email protected], либо через специальную форму на сайте Центра цифровых прав.

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