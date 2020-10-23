Microsoft хочет отсудить бренд Minecraft в России

Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик видеоигр Mojang подали в суд в России из-за прав на игру Minecraft. Об этом пишет РБК. Иск подан в суд по интеллектуальным правам. Ответчиком по нему выступает компания «Сити», которая еще в 2014 году зарегистрировала в России товарный знак Minecraft.

Третьим лицом в деле выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно Гражданскому кодексу России, прекращение правовой охраны товарного знака возможно, если он не используется в течение трех лет. Срок исковой давности исчисляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права. Представитель Microsoft отказался от комментариев. Представитель «Сити» не ответил на запрос РБК.

ООО «Сити» зарегистрировано в 2010 году в Екатеринбурге, принадлежит кипрской Yazz Vodka Limited. На компанию зарегистрировано 11 товарных знаков, еще 24 заявки на регистрацию находятся в процессе рассмотрения. Среди них торговые марки «Любовь и голуби», «Гуси-лебеди» и «Fruit Ninja».

Компьютерная игра «Minecraft» разработана шведской компанией Mojang Studios и выпущена в 2009 году. В 2014 году Microsoft приобрела фирму Mojang за $2,5 млрд, сейчас принадлежит дочерней компании Xbox Game Studios. Обладателем исключительного права на компьютерную игру «Minecraft» является Microsoft. У игры более 200 млн проданных копий. В нее играет более 132 млн игроков в месяц.

Хотя Minecraft была задумана как развлекательная компьютерная игра, по мере роста её популярности многократно обсуждалась и возможность неигрового применения, в частности, в сферах автоматизированного проектирования и образования: в процессе игры дети получают навыки программирования, инженерного дела, архитектуры и математики. В некоторых школах в разных странах мира данную игру используют в учебном процессе, особенно в экспериментальных программах.

Связанная с игрой «сувенирка» также очень популярна среди детей и подростков, поэтому время от времени у правообладателей возникают претензии к тем, кто без согласования с ними продаёт кружки, футболки, школьные портфели и другие вещи с атрибутикой «Майнкрафта».

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