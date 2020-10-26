Администраторов доменов в Рунете предлагают «прописать» на госуслугах

Минцифры предложило вынести на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию возможность идентификации администраторов доменов в зонах .ru и .рф через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА; используется в госуслугах), следует из переписки, с которой удалось ознакомиться «Ъ».

Речь идет о подключении аккредитованных в Координационном центре национального домена сети Интернет регистраторов доменов к ЕСИА, что позволит им не запрашивать данные у каждого клиента, а получать их напрямую из системы. Данное предложение Минцифры предлагает вынести на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Директор координационного центра Андрей Воробьев подтвердил «Ъ», что инициатива направлена в Минцифры. По его словам, она нацелена на упрощение процедуры регистрации доменных имен, а также «облегчит работу правоохранительным органам, которым не придется каждый раз запрашивать данные о конкретных именах у регистраторов». Вопрос повышения достоверности данных стоит очень остро, подчеркивает господин Воробьев, особенно на фоне увеличения числа случаев интернет-мошенничества, связанных с темой коронавируса

В министерстве сообщили, что поддерживают подключение регистраторов доменных имен к ЕСИА.

Достоверность — ахиллесова пята российской системы регистрации доменных имен. Домены регистрируются на подложные данные, и в случае разыскных мероприятий или суда порой невозможно найти администратора, объясняет руководитель юридического отдела Reg.ru Павел Патрикеев. Для пользователей доменов, по его мнению, новый способ идентификации будет удобным, но возникнет ряд проблем для регистраторов, которые сейчас имеют больше данных об администраторах доменов, чем предполагается в ЕСИА, но при этом для доступа к ней должны будут получать специальную лицензию.

Идея об идентификации через госуслуги будет иметь смысл для увеличения информбезопасности, только если в перспективе предлагается сделать это обязательным, полагают опрошенные «Ъ» эксперты. Андрей Воробьев такие планы отрицает.

Обязательная регистрация через госуслуги позволила бы существенно снизить риски мошенничества, считает гендиректор «101домен» Денис Ротанов. По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, в этом случае правоохранители смогут получать данные об администраторах не в течение 30 дней по запросу, а буквально в два клика.

Однако не все разделяют это мнение. У ряда чиновников давно есть навязчивая идея об обязательной идентификации владельцев доменов, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Но задачи механизма, по его мнению, не очень понятны — правоохранительные органы и сейчас без проблем получают информацию об администраторах доменов. Зато компании—регистраторы доменов, добавляет эксперт, в этом случае будут освобождены от необходимости предоставлять данные по запросу и в принципе хранить их.

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