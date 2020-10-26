Онлайн-магазины обяжут принимать наличные

Роспотребнадзор хочет обязать онлайн-магазины, которые принимают только карты (например, «Яндекс.Еда», Ozon, Wildberries), разрешать пользователям оплату ещё и наличными. Ведомство предложило внести поправки в закон о защите прав потребителей и признать недобросовестной практику, при которой людям не предлагают выбрать способ оплаты.

Представитель Роспотребнадзора отметил, что это касается положения о способах платежа: по закону продавцы обязаны давать возможность платить наличными или с помощью национальной платежной системы «Мир».

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что разработчики законопроекта искусственно навязывают оплату наличными. «Получается, что отсутствие у таких сервисов приема наличных — это недобросовестная практика и их будут штрафовать за современность», — заявили там. «Живые» деньги также могут способствовать заражению коронавирусом, напомнили в ассоциации.

Многие ритейлеры перестроились после весенних рекомендаций Роспотребнадзора гражданам отказаться от использования наличных: компании перестали принимать такие деньги, чтобы защитить своих клиентов. Наконец, многие товары и услуги, представленные в онлайн-магазинах, в принципе и без того могут быть оплачены наличными.

Изначально норму о праве выбирать способ оплаты ввели для защиты потребителей от продавцов и исполнителей услуг, которые требовали только наличные, напомнили в Союзе потребителей. Со временем пластиковые карты и безналичные расчёты распространились так широко, что практически все продавцы обеспечили покупателям такую возможность, чтобы не терять их. Роспотребнадзор не должен требовать от продавцов цифровых товаров и услуг принимать наличные, уверены в Союзе. В противном случае россиянам придётся отказаться от услуг некоторых зарубежных интернет-площадок, поскольку они принимают оплату только онлайн.

В Роспотребнадзоре уверены, что поправки не создадут рисков, вызывающих у АКИТ опасение. Помимо этого в ведомстве отметили, что, к примеру, магазины приложений Apple и Google, а также Booking, продающие цифровой контент, под действие новых поправок не подпадут. Ранее в этом году крупные торговые онлайн-площадки обязали с 1 ноября 2020 года принимать к оплате карты «Мир».

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