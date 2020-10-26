«Яндекс» впервые представил отчёт о прозрачности

«Яндекс» впервые раскрыл статистику по количеству запросов от российских госорганов на передачу информации о пользователях. С июля по декабрь 2019 года компания получила 14 638 запросов (отказалась удовлетворить 2 410, 16%), с января по июнь 2020 года — 15 376 запросов (не удовлетворила 2 468, 16%). Больше всего властей интересовали «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта». Так, за первый рассматриваемый период по этим сервисам было 7 826 запросов (отклонено 858, 11%), за второй — 8 867 (отклонено 1 124, 13%).

«Яндекс.Паспорт» — это сервис для управления аккаунтом на «Яндексе», в нём хранятся основные регистрационные данные пользователя, поэтому очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из «Яндекс.Паспорта».

Далее в списке с большим отрывом от третьего места идёт «Яндекс.Такси» (5 280 запросов за янв.-июнь 2020, 22% отказов). После — «Яндекс.Драйв» (706 запросов за янв.-июнь 2020, 8% отказов). В ещё меньшей степени госорганы интересовались геосервисами (41 запрос за янв.-июнь 2020, 17% отказов) и медиасервисами (14 запросов, 2% отказов).

«Отчёт прозрачности «Яндекс» получился достаточно информативным и наглядным: раскрываются сведения о количестве запросов, которые компания получила, с указанием количества отказов. Однако данные представлены не по всем сервисам, — оценила transparency report юрист «РосКомСвободы» Анна Карнаухова. — Из минусов также отмечу, что не описана подробная процедура ответов на запросы государственных органов о предоставлении информации о пользователе и отсутствует разбивка по категории запрашиваемых данных и оспоренных неправомерных запросах».

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В июле «РосКомСвобода» составила «Рейтинг соблюдения цифровых прав 2020». В нём с 57,14% лидировала платформа блогов «Хабр». На втором месте с 44,64% шла соцсеть «ВКонтакте». «Яндекс» с 39, 29% занимал третью строчку. Отчёт о прозрачности на тот момент был только у «Хабра», что во многом определило такой расклад в рейтинге. Более детально ознакомиться с отчётом можно здесь. Методология исследования представлена по этой ссылке.

Баллы за отчёты прозрачности

«Ранее мы разработали рекомендации, с помощью которых компании могли самостоятельно проверить, насколько они прозрачны и какие аспекты в этом вопросе можно изменить или улучшить. Мы верим, что «Яндекс» в том числе прислушался к ним, и рады, что нам удается положительно влиять на отрасль», — сказала Анна Карнаухова.

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По российскому законодательству ФСБ, МВД и другие силовики могут подать любой компании запрос на предоставление данных, если это необходимо для оперативно-разыскной работы. А ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ запрещает компаниям предупреждать пользователей, когда получают запрос на выдачу данных о них.

Как рассказали в «Яндексе», непредоставление сведений по официальным запросам, оформленным и полученным по законным каналам (электронная почта, телефон или мессенджер к ним не относятся) для любой организации влечёт ответственность в виде штрафа, а в ряде случаев может грозить приостановкой деятельности компании и даже уголовной ответственностью для руководителя. При этом доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке предоставляется только по судебному решению, заверили в компании.

Также напомним, что некоторые сервисы «Яндекса» («Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск») входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор, и это накладывает на них дополнительные требования по взаимодействию с силовиками.

В апреле этого года transparency report впервые опубликовал портал Pikabu.

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