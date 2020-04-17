Pikabu опубликовал отчёт о прозрачности по взаимодействию с госорганами

Портал Pikabu составил отчёт о прозрачности, решив таким образом продемонстрировать подписчикам и посетителям сайта открытость организации, а также показать, какая работа ведётся по взаимодействию с госорганами:

«Наши пользователи, увы, не видят большую часть нашей работы: вылавливание спамеров и ботов, борьбу с накрутками и в том числе — наше взаимодействие с государственными органами. За последние несколько месяцев со стороны пользователей уже были запросы на подобный отчет, и потому мы решили, что будет очень важно и полезно, если мы по примеру других крупных ресурсов начнём составлять и публиковать аналогичный Transparency report и расскажем о нашей работе с органами чуть подробнее».

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Согласно отчёту, запросы поступали от Роскомнадзора и МВД:

По словам модераторов портала, данные МВД предоставляются только при следующих условиях:

1) Это должен быть официально оформленный запрос на бумажном носителе либо электронный вариант, подписанный усиленной цифровой подписью. Со всеми положенными атрибутами — на гербовой бумаге, зарегистрированный и с присвоенным номером. При отсутствии хотя бы некоторых из этих атрибутов мы откажем в предоставлении данных.

2) Запрос должен быть законным. Это значит, что нужны законные основания (и это касается не только МВД). Согласно п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», сотрудник полиции вправе делать такие запросы в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.

3) Запрос должен быть мотивированным. Что это значит? МВД обязано объяснить, почему мы должны предоставить те или иные данные, какое отношение они имеют к предмету проверки (или расследования), почему требуются именно те данные, которые указаны в запросе. В случае, если запрос не отвечает на эти вопросы, то по нему отказывается в предоставлении информации.

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не выполняется, портал имеет право на законных основаниях отказать в предоставлении сведений. Поэтому на немотивированные или незаконные запросы Пикабу никаких данных не предоставлял. В ряде случаев, когда запрос оформляется повторно надлежащим образом и даются пояснения, на основании чего у администрации портала запрашивают информацию, он предоставляет данные.

«Может быть и такое, что пикабушник оказывается в розыске за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, — поясняет Pikabu. — С другой стороны, если нам придет запрос, в котором будет написано, что это государственная тайна, никаких пояснений нам дать не могут и даже следствия нет, настолько всё секретно, но очень важно для отечества — на него мы быстро откажем. Как показывает практика, дополнительных пояснений или обоснований к нам повторно не приходит».

Роскомнадзор проявлял себя активнее МВД, вынеся более сотни решений о внесении ссылок в реестр запрещённой информации.

На сегодняшний день на Пикабу опубликовано более 7 300 000 постов и более 166 000 000 комментариев, не считая загруженных изображений, гифок и видео, общее количество которых подсчитать затруднительно, поясняет портал. При этом, решения РКН далеко не всегда требуют удалять посты, чаще это комментарии или конкретные картинки.

«В 80-90% случаев это старые посты и комментарии (которым 5, 6 и даже 8 лет) и это в основном продажа наркотиков (и иногда оружия, sic!), непотребный контент, детское порно и похожее, что было бы удалено с сайта и так, но, по понятным причинам, промодерировать все миллионы комментариев и постов мы не можем», — говорится в сообщении Pikabu.

Модераторы сайта отмечают также, что не всегда понятна мотивация РКН в намерении удалить тот или иной материал, к примеру — в чём нарушение закона фотографии кота в костюме шахида, — но в таких случаях ничего не остаётся, как заблокировать или удалить контент, иначе надзорное ведомство заблокирует весь портал на территории России. Отказаться или сослаться на несоблюдение каких-то формальностей не получится, «так как здесь логика законодательства пряма, как стрела Чингачгука».

«Но неужели ничего нельзя сделать? Мы давно работаем над тем, чтобы придать гласности нашему взаимодействию с государственными органами. Сначала авторам удаленных постов начали рассылаться уведомления о том, почему это было сделано. Далее — на удаленных до состояния 404 постах начала отображаться причина удаления. И вот буквально на днях мы зарелизили дополнение, чтобы пользователи могли увидеть информацию о том, что сохраненный ими пост был удалён», — поясняет портал.

Сделано это было для того, чтобы осветить ситуацию и дать пользователям возможность защитить свои права, обжаловав решение РКН. Кроме этого, Пикабу предлагает авторам постов, чьё удаление по запросу госорганов вызывает сомнения, помощь с подачей заявления в суд: «…чтобы наработать практику по таким обжалованиям, мы нашли один из постов, удаление которого, по нашему мнению, было необоснованным, и самостоятельно подали заявление на его обжалование. Получится или нет — вопрос открытый, но мы обязательно расскажем и об этом».

Если чей-то пост на Пикабу оказался удалён по решению Роскомнадзора, и автор хочет его обжаловать, он может написать в поддержку портала, «и мы вместе подумаем, как можно это сделать».

Кроме этого, интернет-ресурс уточнил ряд внутренних правил для постоянных пользователей в разделах для взрослых, которые упорядочивают соответствующий контент, а также защищают сайт от претензий со стороны властей и магазинов приложений.

Портал Pikabu стал вторым российским интернет-ресурсом, опубликовавшим отчёт о прозрачности. Первым о том, как происходит взаимодействие с госорганами РФ, рассказал Habr в сентябре 2018 года и завел специальную страницу об этом.

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