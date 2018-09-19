19.09.2018
«Хабр» первым в России опубликовал отчёт о госзапросах
Популярный IT-портал получал запросы на доступ к данным пользователей и удалению информации не только от Роскомнадзора, но и ФСБ, МВД, ФСО, СКР, ФСПП и ФСКН, часть из которых были удовлетворены, часть - оспорены

Habr Transparency

Крупнейший тематический русскоязычный коллективный портал «Хабр», специализирующийся на информационных технологиях, бизнесе и интернете, опубликовал отчёт о прозрачности (Transparency report). И сделал это первым в России.

Владельцы интернет-ресурса объяснили, что ряд проведённых ими перестановок в его работе (отделение Гиктаймс от Хабра, переезд в зону *.com) были связаны с желанием обезопасить Хабр «от возможных правовых неприятностей». Чтоб окончательно развеять сомнения в том, что Хабр неправмерно сливает госорганам данные о пользователях, было решено опубликовать отчёт о прозрачности.

Habr_trancparency_842-1
Habr_trancparency_842-2
Habr_trancparency_842-3

«Не очень густо, но и не пусто, — замечают владельцы Хабра, — поэтому лишний раз просим соблюдать корректность поведения на сайте и не забывать о том, что Хабр включён в реестр организаторов распространителей информации и должен выполнять требования действующего законодательства».

Со своей стороны, РосКомСвобода приветствует желание Хабра стать для своих пользователей ещё более открытым. Надеемся, примеру этого популярного ресурса последуют другие российские интернет-сайты.

.
don but rks

.

Читайте также:

Фонд Wikimedia опубликовал очередной отчет о прозрачности
🔓
Who Has Your Back? Составлен рейтинг прозрачности цензуры интернет-сервисов
🔓
Сможет ли MailRu на деле защитить пользователей от преследований за лайки и репосты?
🔓
В ООН призвали защитить частную жизнь в цифровую эпоху

.

roskomsvoboda telegram

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию