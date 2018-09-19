«Хабр» первым в России опубликовал отчёт о госзапросах

Крупнейший тематический русскоязычный коллективный портал «Хабр», специализирующийся на информационных технологиях, бизнесе и интернете, опубликовал отчёт о прозрачности (Transparency report). И сделал это первым в России.

Habr.соm. Transparency Report. Мы решили, что сводная статистика об объёмах запросов госорганов и правообладателей должна стать публичной. Поэтому поскребли по сусекам и предлагаем вашему вниманию отчёт о подобных запросах в наш адрес за разные годы: https://t.co/uhK9Q6Btdm pic.twitter.com/s0MJwadoW6 — Habr (@habr_com) September 19, 2018

Владельцы интернет-ресурса объяснили, что ряд проведённых ими перестановок в его работе (отделение Гиктаймс от Хабра, переезд в зону *.com) были связаны с желанием обезопасить Хабр «от возможных правовых неприятностей». Чтоб окончательно развеять сомнения в том, что Хабр неправмерно сливает госорганам данные о пользователях, было решено опубликовать отчёт о прозрачности.







«Не очень густо, но и не пусто, — замечают владельцы Хабра, — поэтому лишний раз просим соблюдать корректность поведения на сайте и не забывать о том, что Хабр включён в реестр организаторов распространителей информации и должен выполнять требования действующего законодательства».

Со своей стороны, РосКомСвобода приветствует желание Хабра стать для своих пользователей ещё более открытым. Надеемся, примеру этого популярного ресурса последуют другие российские интернет-сайты.

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