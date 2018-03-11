Фонд Wikimedia опубликовал очередной отчет о прозрачности

Специфика работы проектов фонда Wikimedia заключается в участии большого числа добровольцев в процессе создания общедоступного контента. Для того чтобы подтвердить свои обязательства в отношении прозрачности, конфиденциальности и свободы самовыражения два раза в год Фонд публикует специальный доклад (Wikimedia Transparency Report). Всего с учетом текущего было выпущено 8 докладов. В них отслеживаются основные типы запросов на проведение определенных манипуляций с контентом, размещенным на сайтах проектов Фонда (в том числе и всех версий популярной онлайн-энциклопедии Википедия).

В последнем докладе рассматриваются пять видов таких запросов:

Запросы на изменение и удаление контента

За отчетный период Фонд получил 343 подобных запросов, семь из которых исходили от государственных структур. Фонд отказался удовлетворять полученные требования. Вместо этого используется специальная процедура согласования интересов, в рамках которой лицо, подавшее запрос на изменение контента, и ответственные волонтеры из wiki-сообщества пытаются прийти к консенсусу по проблемному вопросу.

Запросы, связанные с нарушением авторских прав

Большая часть контента размещена на проектах Фонда под свободными лицензиями или вовсе находится в открытом доступе. Тем не менее, в рамках американского законодательства Фонд регулярно получает требования удаления защищенного авторским правом контента (в соответствии с процедурами DMCA). Большая их часть касается размещенных на проектах Фонда фотографий. За отчетный период Фонд получил двенадцать таких запросов и удовлетворил два из них. Столь небольшое число подобных запросов может быть объяснено высокими стандартами защиты авторских прав в проектах фонда Wikimedia.

Запросы, связанные с “правом на забвение”

В странах-членах ЕС “право на забвение” действует с середины 2014 года. С тех пор подобное законодательство распространилось и на другие государства. За отчетный период Фонд получил один такой запрос, который был отклонен. Фонд решительно выступает против данной практики, существенно затрудняющей свободное распространение информации.

Запросы персональных данных пользователей

Периодически Фонд получает различные запросы, касающиеся персональных данных пользователей. Они варьируются от неофициальных писем до судебных ордеров и повесток (тем не менее, в отчетный период официальные судебные постановления по этому вопросу Фонд не получал). При этом Фонд собирает значительно меньшее количество таких данных, нежели большинство других организаций и компаний, и иногда просто не может удовлетворить полученный запрос ввиду отсутствия полной информации. За отчетный период Фонд получил четырнадцать таких запросов и частично выполнил один из них. В то же время такие IT-гиганты как Google и Facebook получили в несколько тысяч раз больше запросов на предоставление персональных данных. Фонд Wikimedia готов к предоставлению персональных данных пользователей третьим лицам только в тех случаях, когда они в полной мере законны и не противоречат внутренним стандартам раскрытия непубличных пользовательских данных.

Запросы на раскрытие информации в экстренных случаях

В исключительных случаях Фонд может выявить информацию о возможном суициде или планируемых террористических актах. В этих чрезвычайных обстоятельствах Фонд может добровольно раскрыть информацию уполномоченным органам в соответствии с корпоративными правилами. Помимо этого Фонд предоставляет для правоохранительных органов разных стран процедуру экстренного запроса информации для предотвращения возможного вреда для общества. За отчетный период Фонд добровольно раскрыл информацию в тринадцати случаях и еще один раз удовлетворил экстренный запрос информации.

Стоит отметить, что каждый запрос, рассмотренный Фондом, может включать в себя сразу несколько требований относительно размещенного контента. Например, требование удаления пяти изображений, нарушающих авторские права, засчитывается за один запрос. То же самое касается и дублируемых запросов со стороны одного и того же лица по одному и тому же вопросу.

Всего в Фонде были рассмотрены запросы, исходящие от различных лиц из 47 государств. При этом по правилам Фонда рассматриваются запросы только из тех стран, которые имеют договоры о взаимной правовой помощи (MLAT) с Соединенными Штатами Америки. На США в свою очередь приходится большая часть запросов.

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