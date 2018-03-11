11.03.2018
Фонд Wikimedia опубликовал очередной отчет о прозрачности
Согласно опубликованному докладу количество запросов, касающихся размещенного на проектах Фонда Wikimedia контента, увеличилось во второй половине 2017 года, но по-прежнему не составляет и сотой доли процента от аналогичных показателей Google и Facebook

wikimedia transparency 2018

Специфика работы проектов фонда Wikimedia заключается в участии большого числа добровольцев в процессе создания общедоступного контента. Для того чтобы подтвердить свои обязательства в отношении прозрачности, конфиденциальности и свободы самовыражения два раза в год Фонд публикует специальный доклад (Wikimedia Transparency Report). Всего с учетом текущего было выпущено 8 докладов. В них отслеживаются основные типы запросов на проведение определенных манипуляций с контентом, размещенным на сайтах проектов Фонда (в том числе и всех версий популярной онлайн-энциклопедии Википедия).

В последнем докладе рассматриваются пять видов таких запросов:

  • Запросы на изменение и удаление контента

За отчетный период Фонд получил 343 подобных запросов, семь из которых исходили от государственных структур. Фонд отказался удовлетворять полученные требования. Вместо этого используется специальная процедура согласования интересов, в рамках которой лицо, подавшее запрос на изменение контента, и ответственные волонтеры из wiki-сообщества пытаются прийти к консенсусу по проблемному вопросу.

  • Запросы, связанные с нарушением авторских прав

Большая часть контента размещена на проектах Фонда под свободными лицензиями или вовсе находится в открытом доступе. Тем не менее, в рамках американского законодательства Фонд регулярно получает требования удаления защищенного авторским правом контента (в соответствии с процедурами DMCA). Большая их часть касается размещенных на проектах Фонда фотографий. За отчетный период Фонд получил двенадцать таких запросов и удовлетворил два из них. Столь небольшое число подобных запросов может быть объяснено высокими стандартами защиты авторских прав в проектах фонда Wikimedia.

  • Запросы, связанные с “правом на забвение”

В странах-членах ЕС “право на забвение” действует с середины 2014 года. С тех пор подобное законодательство распространилось и на другие государства. За отчетный период Фонд получил один такой запрос, который был отклонен. Фонд решительно выступает против данной практики, существенно затрудняющей свободное распространение информации.

  • Запросы персональных данных пользователей

Периодически Фонд получает различные запросы, касающиеся персональных данных пользователей. Они варьируются от неофициальных писем до судебных ордеров и повесток (тем не менее, в отчетный период официальные судебные постановления по этому вопросу Фонд не получал). При этом Фонд собирает значительно меньшее количество таких данных, нежели большинство других организаций и компаний, и иногда просто не может удовлетворить полученный запрос ввиду отсутствия полной информации. За отчетный период Фонд получил четырнадцать таких запросов и частично выполнил один из них. В то же время такие IT-гиганты как Google и Facebook получили в несколько тысяч раз больше запросов на предоставление персональных данных. Фонд Wikimedia готов к предоставлению персональных данных пользователей третьим лицам только в тех случаях, когда они в полной мере законны и не противоречат внутренним стандартам раскрытия непубличных пользовательских данных.

  • Запросы на раскрытие информации в экстренных случаях

В исключительных случаях Фонд может выявить информацию о возможном суициде или планируемых террористических актах. В этих чрезвычайных обстоятельствах Фонд может добровольно раскрыть информацию уполномоченным органам в соответствии с корпоративными правилами. Помимо этого Фонд предоставляет для правоохранительных органов разных стран процедуру экстренного запроса информации для предотвращения возможного вреда для общества. За отчетный период Фонд добровольно раскрыл информацию в тринадцати случаях и еще один раз удовлетворил экстренный запрос информации.

Стоит отметить, что каждый запрос, рассмотренный Фондом, может включать в себя сразу несколько требований относительно размещенного контента. Например, требование удаления пяти изображений, нарушающих авторские права, засчитывается за один запрос. То же самое касается и дублируемых запросов со стороны одного и того же лица по одному и тому же вопросу.

Всего в Фонде были рассмотрены запросы, исходящие от различных лиц из 47 государств. При этом по правилам Фонда рассматриваются запросы только из тех стран, которые имеют договоры о взаимной правовой помощи (MLAT) с Соединенными Штатами Америки. На США в свою очередь приходится большая часть запросов.

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